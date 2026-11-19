- Apple se připravuje na skutečně rušný nadcházející rok
- Dle uznávaného analytika Gurmana představí americký gigant až 18 nových produktů
- Můžeme se těšit na nové iPhony, iPady, ale i očekávané chytré brýle
Apple každoročně představuje velké množství novinek a příští rok by mohl být v tomto ohledu rekordní. Rok 2027 bude pro kalifornského giganta výjimečný i tím, že půjde o první kompletní rok pod vedením nového CEO Johna Ternuse. Ten evidentně nemá v plánu zpomalovat a pod jeho taktovkou Apple údajně na trh přinese pořádný počet novinek.
Apple čeká velmi rušný rok
Informace o novinkách Applu pro rok 2027 přinesl známý analytik Mark Gurman, dle kterého představí americká značka v příštím roce hned 18 nových produktů. To je více, než na kolik jsme byli v posledních letech zvyklí – Apple obvykle uvádí zhruba 10 až 14 novinek ročně. Letos jsme se dočkali 15 nových zařízení a příští rok to tedy bude ještě o něco málo víc.
To koresponduje s dřívějšími zprávami, dle kterých má John Ternus v plánu urychlit dodávání nových produktů na trh. Kromě hardwarové divize údajně nový generální ředitel Applu tlačí také na softwarový tým, aby dohnal skluz, a nezbývá než doufat, že má vše dobře promyšlené. Zaplavení trhu produkty, které nebudou dokonale připravené, by totiž Applu rozhodně neprospělo.
Co můžeme v roce 2027 čekat?
V segmentu telefonů můžeme očekávat příchod šesti nových modelů – dorazí odlehčený iPhone 18e, dále základní iPhone 18 a také tenký iPhone Air 2. Ty dorazí v první polovině roku 2027, zatímco na podzim je doplní trojice iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max a iPhone Duo 2. Rušno ale bude i v ostatních kategoriích.
Očekává se příchod iPadu Pro s procesorem M6 nebo M7, iPadu Air s čipem M5 a OLED displejem a chybět by neměl ani nový základní model. Na podzim nebudou scházet ani nové hodinky Apple Watch Series 13 a Watch Ultra 5. Velké novinky se chystají také u počítačů Mac, přičemž jednou z hlavních bude MacBook Neo 2 s procesorem A19 Pro.
Další v řadě bude MacBook Air s čipem M6, po kterém by měl následovat modernizovaný 14palcový MacBook Pro s čipem M7. Očekává se také příchod MacBooku Pro PROLED XDR s výkonnějšími procesory M7 Pro a M7 Max. Dočkat bychom se měli inovovaných sluchátek AirPods Pro s vestavěnou kamerou, nového HomeView Max a také chytrých brýlí Apple Glasses.