iPhone Duo 2 napraví největší nedostatek první generace: Apple již testuje prototyp s Face ID

- iPhone Duo se již rozletěl do světa a na webu se objevují první recenze
- Ty jsou v drtivé většině pozitivní, ale zcela bez chyb první skládačka od Applu není
- Nejvíce kritiky se snáší na absenci technologie Face ID, která byla nahrazena Touch ID
Apple se stal v dávných dobách průkopníkem snímání otisků prstů v telefonech, aby ji s příchodem iPhonu X kompletně zrušil. Nahradil ji technologií Face ID, tedy rozpoznávánín obličeje, kterou používají od roku 2017 všechny nové iPhony. Uživatelé tento typ biometrického zabezpečení milují, rychle si na něj zvykli a jeho absence v iPhonu Duo je obecně jedna z nejčastějších kritik tohoto jinak povedeného telefonu.
Face ID k iPhonům patří
Většina uživatelů nedá na Face ID dopustit a není se čemu divit. Je to velmi pohodlný a nadmíru spolehlivý způsob odemčení telefonu. Stačí ho vzít do ruky, podívat se na něj a vše je hotovo, rychle a velmi spolehlivě. Apple používá infračervené světlo, takže Face ID funguje skvěle i ve tmě a vytváří kompletní 3D mapu obličeje, díky čemuž je prakticky neprolomitelné.
Telefony s Androidem sice k zabezpečení také využívají rozpoznávání obličeje, ale až na výjimky se jedná o mnohem jednodušší řešení s obyčejným 2D skenem provedeným čelní selfie kamerkou. Face ID je zkrátka o parník dál a v tomto směru hraje Apple jasně první ligu. I to je jeden z důvodů, proč první recenze jeho absenci v iPhonu Duo tak kritizují.
Druhá generace toto pochybení možná napraví
Zvyk je železná košile a většina stížností míří na to, že uživatelům dělá přechod z Face ID na Touch ID, tedy čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku, problémy. Apple ho nemohl do první generace své skládačky implementovat hlavně kvůli náročnosti na místo, nicméně dle analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg se již pracuje na nápravě.
U druhé generace iPhonu Duo a také u výročního iPhonu, které by měly vyjít na podzim příštího roku, bychom se měli dočkat dalšího pokroku v technologii Face ID. Infračervená kamera i zářič by se měly přesunout pod displej, díky čemuž by rámeček či výřez Dynamic Island mohly být ještě menší, aby se technologie vešla i do tenkého těla skládacího iPhonu.
Prototypy se již testují
Dle informací Marka Gurmana již existují prototypy iPhonu Duo 2 s technologií Face ID a probíhá jejich testování. To samozřejmě ještě nezaručuje, že opravdu příští rok dorazí, ale je vidět, že si je Apple vědom toho, že Touch ID se jako náhrada za tuto funkci neosvědčilo. Prozatím není jasné, zda by s příchodem Face ID snímač otisků prstů zmizel, nebo zůstal zachován.
Applu by každopádně stačila integrace této technologie do venkovního displeje a vnitřní by mohl zůstat bez něj. Pokud by skutečně došlo k osazení pouze vnějšího displeje, snímač otisků prstů by musel zákonitě zůstat, aby bylo možné telefon odemknout i v rozevřeném stavu. Když půjde vše dobře, je tedy poměrně reálné, že iPhone Duo 2 s touto technologií skutečně dorazí.