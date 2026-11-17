- iPhone příští rok oslaví 20 let svojí existence
- Apple pro tuto příležitost připravuje revoluční výroční model
- iPhone 20 Pro má dostat zaoblená skla a tenký kovový rámeček
Příští rok v lednu oslavíme 20 let od představení prvního iPhonu – telefonu, který navzdory své omezenosti kompletně proměnil svět smartphonů do podoby, jakou známe dnes. Apple plánuje využít toto výročí k významnější designové změně, která bude pravděpodobně určovat podobu iPhonů na další roky dopředu.
iPhone 20 Pro: skok ve jméně i v designu
iPhone průběžně procházel menšími či většími iteračními změnami, největší proměnu si Apple připravil na 10. výročí – na podzim roku 2017 odhalil iPhone X bez domovského tlačítka, zato s velkým displejem a ikonickým výřezem pro True Depth kameru. Apple tehdy tvrdil, že se jedná o největší skok v dějinách iPhonu, který bude určovat směr technologií v příští dekádě. Podobně velký skok můžeme očekávat i od příštího výročního iPhonu, který bude odhalen v příštím roce.
Velcí informátoři se shodují na tom, že Apple přeskočí iPhone 19 Pro a rovnou představí iPhone 20 Pro. Tím de facto zopakuje deset let starou situaci s iPhonem X (recenze), v jeho případě zase Apple přeskočil iPhone 9 – devítky zjevně nemají v Cupertinu v oblibě.
Skok v názvu Apple údajně doprovodí i významnou designovou změnou. iPhone 20 Pro má podle zahraničních leakerů a informátorů nejvíce připomínat tenký iPhone Air, avšak s výraznějším čtyřstranným zaoblením předního i zadního skla. Obě skleněné plochy se mají potkávat v tenkém kovovém rámečku s postranními tlačítky – ten má být rovněž zaoblený. Možnou podobu iPhone 20 Pro si můžete prohlédnout na přiložených renderech, které mají vycházet z uniklých cad souborů.
Pokud se tato designová proměna potvrdí, bude nepochybně vnímána mnohými fanoušky mobilních technologií rozporuplně. Smartphony se zakřivenými skly byly ještě donedávna ve světě Androidu vcelku standardní záležitostí, poté se ale jejich výrobci přiklonili k jablečnému designovému stylu a začali své telefony stavět z plochých skleněných ploch a plochých postranních rámečků.
Tato podoba má výhodu ve větší odolnosti, avšak telefony s plochými boky působí na první pohled tlustším dojmem. V současnosti jsou ale v módě tenké telefony, a zřejmě proto chce Apple sáhnout po zaoblených sklech. Tento styl bude pravděpodobně lépe korespondovat se současným skleněným prostředím platformy iOS, doufejme ale, že tento krok nebude učiněn na úkor odolnosti – zaoblená skla jsou totiž náchylnější na poškození (vyzkoušeno několikrát na vlastní kůži).
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