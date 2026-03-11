Co čekat od MacBooku Neo 2? Revoluci určitě ne, expert odhaluje plány Applu

- Apple má podle čínského insidera v plánu letos doručit přes 4 miliony MacBooků Neo
- Spekuluje se rovněž o 2. generaci, která prý podle všeho nenabídne očekávaný dotykový displej
Dnes startuje prodej všech březnových novinek společnosti Apple. Mezi všemi vyčnívá MacBook Neo, který představuje úplnou novinku v portfoliu – relativně levný, základní laptop pro nenáročné uživatele. Čínský analytik Ming-Chi Kuo mu předpovídá masivní úspěch, zároveň zmiňuje možné inovace, které by mohl přinést MacBook Neo 2. generace.
Apple chce prodat 4,5 milionu MacBooků Neo
Kuo cituje své zdroje a tvrdí, že pro první polovinu letošního roku je v plánu 2–2,5 milionu kusů. Klíčovou bude i druhá polovina, která bude novému MacBooku Neo přát. Předně je to kvůli nákupním horečkám před startem školy na konci léta a pak před Vánocemi. V druhé půlce roku zároveň mohou konkurenti Applu přicházet o zatím dostatečné zásoby paměťových čipů, což může vést ke zdražování u již stávajících modelů, případně jejich revizí.
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2026
Dohromady má podle Kua Apple v plánu letos doručit zákazníkům až 4,5 milionu kusů Neo. Dlužno podotknout, že tato data nejsou veřejně sdílená přímo Applem, nemáme tedy přesné srovnání s loňským rokem a prodeji počítačů Mac. Kuo tvrdí, že předpokládané dodávky MacBooku Neo nejsou nijak ambiciózní, ale na to, o jaký produkt v očích Applu jde, jsou vlastně celkem slušné.
Pro srovnání s loňským rokem, Apple za první polovinu roku 2025 dodal zákazníkům bezmála 13 milionů počítačů Mac, a to včetně iMaců a malých stolních počítačů Mac mini. Tradičně největší výtlak v portfoliu mají MacBooky Air, které ještě donedávna platily za nejlevnější laptopy od Applu. S příchodem modelu Neo se hovoří o tom, že část cílové skupiny modelů Air přejde právě na levnější řešení.
Budoucnost MacBooků? OLED
Analytik Kuo ve svém reportu dále potvrzuje dlouhodobé plány americké firmy přejít na OLED displeje. První laptop s OLEDem – nebo jak tomu říká Apple, Super Retina XDR – uvidíme nejspíš už letos, a to v podobě vylepšeného MacBooku Pro. Ten by měl nabídnout 14″ a 16″ OLED panel s podporou dotyku. Příchod tohoto notebooku, který možná adoptuje nové označení „MacBook Ultra“, již dříve tipoval jak Kuo, tak insider Mark Gurman z agentury Bloomberg.
MacBook Pro s dotykovým displejem, či MacBook Ultra chcete-li, bude představen na konci letošního roku a půjde hned do prodeje, případně se jej dočkáme zkraje roku 2027. Apple si na něm otestuje požadavky zákazníků před plánovaným přechodem na OLED panely také u modelové řady MacBook Air. „První Air s OLED by měl dorazit v roce 2028 nebo 2029,“ píše Ming-Chi Kuo.
A co MacBook Neo 2?
V nejnovější reportu Kuo zmiňuje také přípravy na druhou generaci MacBooku Neo. Informací je zatím velmi málo, přece jen, teprve se rozbíhají dodávky prvních modelů Neo ke svým zákazníkům. Co víme takřka s jistotou? Pokud MacBook Neo dorazí příští rok, jistojistě nabídne o generaci novější „iPhonový“ čip A19 Pro, který používají současný iPhone 17 Pro (Max) a tenoučký iPhone Air. Tuto obligátní mezigenerační obměnu čipové sady má Apple již mnohokrát vyzkoušenou.
K největším otazníkům patří dotykový displej. Kuo sám v minulosti zmiňoval, že MacBook Neo v jedné z příštích generací nabídne displej s podporou dotyku, čímž by konkuroval laciným Chromebookům, z nichž víc jak polovina tento benefit nabízí. Nejnovější informace však naznačují, že Apple (alespoň dočasně) tuto myšlenku opouští.