MacBook Neo má potenciál způsobit revoluci. Budou jej ostatní notebooky následovat?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 3. 12:00
Macbook Neo ve všech barvách
  • Notebooky čeká krušné období nízkých prodejů
  • Apple se s tímto nicméně smířit rozhodně nehodlá
  • Jeho novinka MacBook Neo má potenciál zamávat s celým trhem

Elektroniku čeká v následujících měsících a možná i letech krušné období. Zvyšující se ceny pamětí z důvodu rapidního nástupu AI vytváří tlak na cenu a dostupnost klíčových komponentů. Podle zprávy společnosti TrendForce by nový MacBook Neo od Applu mohl pomoci firmě zvýšit prodej notebooků v letošním roce téměř o 8 %, a to i přesto, že trh s notebooky jako celek čelí výraznému poklesu. Pokud se tak stane, našel by teoreticky gigant z Cupertina recept, jak oživit celé odvětví.

Recept na úspěch?

Výzkumná společnost odhaduje, že globální dodávky notebooků v roce 2026 meziročně poklesnou o 9,2 %, přičemž pokud poptávka zůstane slabá, může pokles být ještě výraznější. Rostoucí náklady na paměti a procesory údajně donutily většinu výrobců počítačů omezit své produktové řady a hrát na jistotu, pokud jde o zásoby. Apple se mezitím vydává opačným směrem a představuje cenově dostupný MacBook, který má za cíl konkurovat levnějším zařízením s Windows a Chromebookům, jež v některých odvětvích dominují, kupříkladu ve školství.

Předpověď společnosti TrendForce
TrendForce předpokládá, že dodávky notebooků Apple v roce 2026 vzrostou o 7,7 %, čímž se podíl macOS na trhu zvýší na 13,2 %. Podle analytiků by samotný MacBook Neo mohl představovat 4 až 5 milionů prodaných kusů. Zpráva však uvádí, že rozhodujícím faktorem může být reakce spotřebitelů na konfiguraci paměti 8 GB, vzhledem k tomu, že Apple nenabízí možnost množství RAM navýšit. TrendForce nepodceňuje schopnosti Applu podbízet konkurenty cenou právě v době, kdy náklady na komponenty rostou.



MacBook Neo ve všech barvách



Nepřehlédněte

MacBook Neo vs. MacBook Air: kde všude je ukrytý cenový rozdíl 13 tisíc korun?

Vlastní čipy Applu snižují závislost na externích dodavatelích procesorů, zatímco zvolené konfigurace paměti údajně dávají Applu silnější vyjednávací pozici vůči dodavatelům. Jiná situace je u výrobců OEM zařízení s Windows, kteří mají tendenci mít roztříštěnější produktová portfolia, což ztěžuje řízení nákladů v době, kdy jsou náklady na komponenty nestabilní. Jestli se Applu podaří prosadit se dozvíme již brzy – MacBook Neo se dostane do prodeje 11. března za cenu začínající na 16 990 korunách.

