MacBook Neo má potenciál způsobit revoluci. Budou jej ostatní notebooky následovat?

- Notebooky čeká krušné období nízkých prodejů
- Apple se s tímto nicméně smířit rozhodně nehodlá
- Jeho novinka MacBook Neo má potenciál zamávat s celým trhem
Elektroniku čeká v následujících měsících a možná i letech krušné období. Zvyšující se ceny pamětí z důvodu rapidního nástupu AI vytváří tlak na cenu a dostupnost klíčových komponentů. Podle zprávy společnosti TrendForce by nový MacBook Neo od Applu mohl pomoci firmě zvýšit prodej notebooků v letošním roce téměř o 8 %, a to i přesto, že trh s notebooky jako celek čelí výraznému poklesu. Pokud se tak stane, našel by teoreticky gigant z Cupertina recept, jak oživit celé odvětví.
Recept na úspěch?
Výzkumná společnost odhaduje, že globální dodávky notebooků v roce 2026 meziročně poklesnou o 9,2 %, přičemž pokud poptávka zůstane slabá, může pokles být ještě výraznější. Rostoucí náklady na paměti a procesory údajně donutily většinu výrobců počítačů omezit své produktové řady a hrát na jistotu, pokud jde o zásoby. Apple se mezitím vydává opačným směrem a představuje cenově dostupný MacBook, který má za cíl konkurovat levnějším zařízením s Windows a Chromebookům, jež v některých odvětvích dominují, kupříkladu ve školství.
TrendForce předpokládá, že dodávky notebooků Apple v roce 2026 vzrostou o 7,7 %, čímž se podíl macOS na trhu zvýší na 13,2 %. Podle analytiků by samotný MacBook Neo mohl představovat 4 až 5 milionů prodaných kusů. Zpráva však uvádí, že rozhodujícím faktorem může být reakce spotřebitelů na konfiguraci paměti 8 GB, vzhledem k tomu, že Apple nenabízí možnost množství RAM navýšit. TrendForce nepodceňuje schopnosti Applu podbízet konkurenty cenou právě v době, kdy náklady na komponenty rostou.
Vlastní čipy Applu snižují závislost na externích dodavatelích procesorů, zatímco zvolené konfigurace paměti údajně dávají Applu silnější vyjednávací pozici vůči dodavatelům. Jiná situace je u výrobců OEM zařízení s Windows, kteří mají tendenci mít roztříštěnější produktová portfolia, což ztěžuje řízení nákladů v době, kdy jsou náklady na komponenty nestabilní. Jestli se Applu podaří prosadit se dozvíme již brzy – MacBook Neo se dostane do prodeje 11. března za cenu začínající na 16 990 korunách.