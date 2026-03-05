TOPlist

MacBook Neo vs. MacBook Air: kde všude je ukrytý cenový rozdíl 13 tisíc korun?

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 3. 19:00
MacBook Neo ve všech barvách
  • MacBook Neo je nejlevější notebook, který kdy Apple představil
  • Je o 13 tisíc korun levnější než základní varianta MacBooku Air
  • Podívejte se s námi, na kterých místech Apple šetřil

Apple včera představil svůj nejlevnější notebook v historii – MacBook Neo v základní konfiguraci přijde na pouhých 16 999 korun, což je o 13 tisíc korun méně než nejlevnější varianta MacBooku Air. Za takto nízkou cenou stojí jednak starší procesor z iPhonu 16 Pro, a také desítky drobných ústupků, které nejsou na první pohled tak patrné. Kde všude musel Apple dělat ústupky?

Procesor: výkon na úrovni Apple M1

Začněme nejprve již zmíněným procesorem. MacBook Neo pohání čipset A18 Pro, který disponuje 6jádrovým procesorem, 5jádrovou grafikou a 8 GB sdílené paměti bez jakékoliv možnosti rozšíření.

MacBook Neo má 13palcový displej

I když je na tom MacBook Air s čipem M5 výrazně lépe, nemůžeme říct, že by byl Apple A18 Pro úplné ořezávátko – v benchmarku Geekbench sbírá 3 500 bodů za výkon hlavního jádra a 8 800 bodů při zapojení všech jader. V jednojádrovém výkonu se tento čip téměř vyrovnává loňskému Apple M4, v tom vícejádrovém má nejblíže k pět let starému čipu Apple M1. Ten přitom i dnes stačí na většinu běžných úkonů jako je lehká kancelář, prohlížení internetu a konzumace multimédií.

Oproti starším počítačovým procesorům má Apple A18 Pro výhodu v hardwarové akceleraci sledování paprsků, a také v širší podpoře multimediálních kodeků (podporuje např. ProRes, ProRes RAW, ProRes nebo dekódování AV1) – v tomto za nejnovějším čipem M5 nijak nezaostává. Omezující nicméně může být maximálně 8 GB sdílené paměti, která je navíc oproti čipu M5 výrazně pomalejší (60 GB/s vs. 153 GB/s). Na provoz Apple Intelligence je to ale dostačující (byť hraniční) hodnota.

Úložiště: maximálně 512 GB

MacBook Neo má také výrazně chudší nabídku úložišť, na výběr je pouze 256 nebo 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření. Jedná se navíc o pomalejší SSD, která Apple v minulosti používal u nejlevnějších MacBook Air.

Displej: o něco menší a bez podpory True Tone

MacBook Neo dostal do výbavy 13″ Liquid Retina displej, jedná se tak o standardní IPS panel s LED podsvícením. Jemnost panelu je přibližně na stejné úrovni jako u posledního MacBooku Air, stejný je dokonce i maximální jas 500 nitů. Výhodou MacBooku Neo je, že jeho displej není nijak narušen výřezem pro webkameru.

Klávesnice je plnohodnotná a má i Touch ID čtečku otisků prstů

Oproti MacBooku Air musíme oželet podporu technologie True Tone, a tedy přizpůsobování barevného podání okolnímu osvětlení, a také si zvyknout na menší barevný rozsah – MacBook Neo pokrývá pouze užší gamut sRGB namísto DCI-P3. Obnovovací frekvence je pochopitelně pouze 60 Hz, avšak to platí i pro MacBook Air.

Konstrukce: menší, tlustší, barevnější

Apple příjemně překvapil, že šasi MacBooku Neo vyrobil z hliníku, a nikoliv z levnějšího a méně odolného plastu, počítač díky tomu působí prémiově. Jelikož je MacBook Neo zčásti určen studentům, použil Apple veselejší barvy, z nichž nejvíce vyčnívá citrusově žlutá a růžová.

MacBook Neo ve všech barvách
MacBook Neo ve všech barvách

Přestože má MacBook Neo oproti MacBooku Air o něco menší displej, půdorysné rozměry jsou téměř stejné, což prozrazuje širší rámeček okolo displeje. Počítač je navíc tlustší (1,27 vs. 1,13 cm), hmotnosti je přitom navlas stejná – 1,23 kg.

Webkamera a zvuk: dva reproduktory, dva mikrofony

Apple u novějších MacBooků používá 12Mpx webkamerku s funkcí Center Stage, která udržuje uživatele neustále ve středu obrazu, MacBook Neo však tuto kamerku postrádá – obsahuje pouze starší webkameru s Full HD rozlišením. Chybí i funkce Pohled na stůl a diodový indikátor nahrávání.

Audio

MacBook Neo je také ošizen zvuku, obsahuje pouze dva reproduktory bez podpory prostorového zvuku. K dispozici jsou také pouze dva mikrofony oproti třem v MacBooku Air.

Konektivita: zapomeňte na Thunderbolt

MacBook Neo zdánlivě obsahuje stejné porty jako MacBook Air, tedy dvě USB-C a jeden 3,5mm port na sluchátka. U všech tří portů se ale musíme smířit s bolestivými kompromisy. USB-C nepodporují standard Thunderbolt, ale operují ve starších a pomalejších specifikacích USB 3 (10 Gbit) a USB 2 (480 mbit). Pomalejší z portů nepodporuje připojení k externímu monitoru, ten rychlejší utáhne maximálně jeden externí displej se 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz. Nové Studio Displeje podporovány nejsou, jelikož disponují vyšším rozlišením.

Porty MacBooku Neo
Porty MacBooku Neo

Ani 3,5mm port není úplně bez kompromisů, jelikož oproti MacBooku Air nepodporuje vysokoimpendanční sluchátka.

Na straně bezdrátové konektivity se musíme smířit se starším standardem Wi-Fi 6 (namísto 6E), Bluetooth je stejně jako v případě MacBooku Air ve verzi 6.0.

Baterie a nabíjení: menší výdrž a absence Mag Safe

Přestože je Apple A18 Pro velmi úsporný čipset, oproti MacBooku Air má novinka menší výdrž. Může za to menší kapacita akumulátoru 36,5 Wh. Do počítače by se přitom nepochybně vešla větší baterie, neboť rozměrově je prakticky stejný (a hlavně tlustší) než MacBook Air s 53,8Wh baterií.

Co se nabíjení týče, MacBook Neo postrádá magnetický port Mag Safe, k dobíjení je tak nutné použít jeden z USB-C portů bez podpory rychlého dobíjení. Nabíječku byste ale v balení hledali marně, Apple k počítači přikládá pouze 1,5m kabel.

Klávesnice a touchpad: čtečka otisků prstů za příplatek

Klávesnice MacBooku Neo má stejné rozložení jako u MacBooku Air, avšak oproti němu není podsvícená. Pro biometrické ověření uživatele je připravena čtečka otisků prstů, ovšem najdete ji pouze v dražším modelu s 512GB úložištěm, základní konfigurace ji nemá. Trackpad je rovněž „ošizený“, klikání je u něj pouze mechanické, nikoliv haptické. Z tohoto důvodu trackpad neumí vyhodnocovat sílu přítlaku.

Jak vidíte, kompromisů je víc než dost, ovšem i přes ně je MacBook Neo s cenou 16 990 korun velmi zajímavé zařízení, na jehož testování se velmi těšíme.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

