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Samsung rozdělí řadu Galaxy S27 na dvě rodiny. S27+ může přijít o UWB

Jakub Karásek
Jakub Karásek 21. 10. 13:30
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Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu
  • Galaxy S27+ pravděpodobně nedostane podporu UWB
  • Samsung rozdělí řadu Galaxy S27 na dvě kategorie
  • Galaxy S27 a S27+ budou patřit základní rodiny, S27 Pro a S27 Ultra do prémiové

Samsung chystá na začátek příštího roku hned čtyři nové vlajkové smartphony – přímé nástupce letošních modelů doplní varianta Galaxy S27 Pro, která bude v nabídce korejského výrobce plnit roli menšího top modelu bez integrovaného stylusu S Pen. Uvedením tohoto modelu de facto dojde k rozdělení řady Galaxy S27 na dvě rodiny zařízení:

  • základní vlajkové modely – Galaxy S27 a S27+
  • top modely – Galaxy S27 Pro a S27 Ultra

Každá z těchto rodin bude mít vlastní designový jazyk i vlastní prvky výbavy – u top modelů se například dočkáme novější generace displejů, 200Mpx hlavního fotoaparátu, a nového provedení zadní strany s širokým fotomodulem v horní část a integrovaným magnetickým prstencem bezdrátového nabíjecího systému Qi2. Hovoří se o nasazení modernějších a rychlejších pamětí typu LPDDR6 a UFS 5, byť v tomto ještě nepadlo finální slovo – kvůli vysokým cenám možná nakonec Samsung sáhne po starších typech pamětí napříč celou modelovou řadou.

Galaxy S27+ bez UWB čipu?

Sjednocování výbavy napříč základními a top modely řady Galaxy S27 pravděpodobně částečně odnese Galaxy S27+. Podle záznamů u MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) údajně tento telefon postrádá UWB konektivitu, která u jeho předchůdců nikdy nechyběla. V tuto chvíli je tato schopnost potvrzena pouze u vrcholných modelů Galaxy S27 Pro a Ultra.

Pokud by se tato skutečnost potvrdila, znamenalo by to, že Galaxy S27+ nebude podporovat přesné vyhledávání lokalizačních štítků (např. Samsung SmartTag) a nebude jej možné použít ani jako digitální klíč od automobilu nebo k interakci s IoT zařízeními.

Je možné, že MIIT má ve své databázi chybu, avšak příliš bychom na to nevsázeli. Spíše se přikláníme k tomu, že Samsung zvolí jednoznačnou strategii – ty nejlepší funkce budou dostupné pouze u vrcholných modelů S27 Pro a S27 Ultra.

Premiéra už na konci ledna?

V souvislosti s řadou Galaxy S27 se objevila ještě další zajímavá spekulace, a to o termínu představení. Samsung se chce údajně vrátit do podobného harmonogramu jako před dvěma lety, kdy své vlajkové telefony představoval už na konci ledna. U letošní řady Galaxy S26 bylo představení údajně opožděné kvůli (na poslední chvíli) zrušenému modelu Galaxy S26 Edge.

Otázkou ovšem je, zda má vůbec Samsung šanci lednovou premiéru stihnout – jednak se rozhoduje, jaké typy pamětí do svých telefonů nasadit, a kromě toho si je údajně nejistý i volbou čipsetů.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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