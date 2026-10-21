Samsung rozdělí řadu Galaxy S27 na dvě rodiny. S27+ může přijít o UWB

- Galaxy S27+ pravděpodobně nedostane podporu UWB
- Samsung rozdělí řadu Galaxy S27 na dvě kategorie
- Galaxy S27 a S27+ budou patřit základní rodiny, S27 Pro a S27 Ultra do prémiové
Samsung chystá na začátek příštího roku hned čtyři nové vlajkové smartphony – přímé nástupce letošních modelů doplní varianta Galaxy S27 Pro, která bude v nabídce korejského výrobce plnit roli menšího top modelu bez integrovaného stylusu S Pen. Uvedením tohoto modelu de facto dojde k rozdělení řady Galaxy S27 na dvě rodiny zařízení:
- základní vlajkové modely – Galaxy S27 a S27+
- top modely – Galaxy S27 Pro a S27 Ultra
The Galaxy S27 Ultra seems to be only slightly larger than the S27. It performs well in all aspects. However, Samsung has equipped it with an outdated 3x 10MP telephoto lens, which is truly infuriating! pic.twitter.com/DdmSTTjWZM
— Ice Universe (@UniverseIce) October 20, 2026
Každá z těchto rodin bude mít vlastní designový jazyk i vlastní prvky výbavy – u top modelů se například dočkáme novější generace displejů, 200Mpx hlavního fotoaparátu, a nového provedení zadní strany s širokým fotomodulem v horní část a integrovaným magnetickým prstencem bezdrátového nabíjecího systému Qi2. Hovoří se o nasazení modernějších a rychlejších pamětí typu LPDDR6 a UFS 5, byť v tomto ještě nepadlo finální slovo – kvůli vysokým cenám možná nakonec Samsung sáhne po starších typech pamětí napříč celou modelovou řadou.
Galaxy S27+ bez UWB čipu?
Sjednocování výbavy napříč základními a top modely řady Galaxy S27 pravděpodobně částečně odnese Galaxy S27+. Podle záznamů u MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) údajně tento telefon postrádá UWB konektivitu, která u jeho předchůdců nikdy nechyběla. V tuto chvíli je tato schopnost potvrzena pouze u vrcholných modelů Galaxy S27 Pro a Ultra.
Spent a bit more time in @Blender trying to do a product vis shot of the Samsung S27 Ultra in 4 colours with a better transition than the last one.
Also tried adding a privacy display demo to the notification at the top, but it didn't quite work out as planned.
Using the leaked… pic.twitter.com/Q9NvkjAwF7
— Chris "Frankly Creative" Franklin (@FrankOneDigital) October 21, 2026
Pokud by se tato skutečnost potvrdila, znamenalo by to, že Galaxy S27+ nebude podporovat přesné vyhledávání lokalizačních štítků (např. Samsung SmartTag) a nebude jej možné použít ani jako digitální klíč od automobilu nebo k interakci s IoT zařízeními.
Je možné, že MIIT má ve své databázi chybu, avšak příliš bychom na to nevsázeli. Spíše se přikláníme k tomu, že Samsung zvolí jednoznačnou strategii – ty nejlepší funkce budou dostupné pouze u vrcholných modelů S27 Pro a S27 Ultra.
Premiéra už na konci ledna?
V souvislosti s řadou Galaxy S27 se objevila ještě další zajímavá spekulace, a to o termínu představení. Samsung se chce údajně vrátit do podobného harmonogramu jako před dvěma lety, kdy své vlajkové telefony představoval už na konci ledna. U letošní řady Galaxy S26 bylo představení údajně opožděné kvůli (na poslední chvíli) zrušenému modelu Galaxy S26 Edge.
Otázkou ovšem je, zda má vůbec Samsung šanci lednovou premiéru stihnout – jednak se rozhoduje, jaké typy pamětí do svých telefonů nasadit, a kromě toho si je údajně nejistý i volbou čipsetů.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?