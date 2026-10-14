TOPlist

Konec jedné éry u Samsungu? One UI čeká zásadní transformace, ve hře je i Galaxy OS

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 14. 10. 18:00
1
Konec jedné éry u Samsungu? One UI čeká zásadní transformace, ve hře je i Galaxy OS
  • Samsung připravuje výrazné změny svého mobilního systému
  • Spekuluje se dokonce o novém jménu a zaběhlé One UI by mohlo být nahrazeno
  • Nový systém by měl dorazit zkraje příštího roku, spolu s řadou Galaxy S28

Samsung představil systém One UI, kterým nahradil v té době již těžkopádné a nepříliš oblíbené rozhraní TouchWiz, koncem roku 2018. První generace byla postavena na Androidu 9 a aktuálně se naplno rozjíždí aktualizace na verzi One UI 9, která vychází z Androidu 17. V kancelářích Samsungu se ale již pilně pracuje na další verzi, která by mohla být přelomová.

One UI se připravuje na velký milník

Spolu s řadou Galaxy S27, která dorazí počátkem roku 2027, bychom měli dostat i jubilejní verzi systému One UI s pořadovým číslem 10. Začínají se šířit informace o tom, že Samsung připravuje přelomovou verzi, která rozhodně nebude jen další aktualizací v řadě. Mohlo by se jednat o nejvýraznější softwarovou změnu od tohoto výrobce za poslední roky.

Telefony Samsung Galaxy s aktualizací One UI 8.5 na displeji
Telefony Samsung Galaxy se systémem One UI 8.5

Ve hře je údajně dokonce změna jména – spekuluje se o tom, že desátá generace One UI by mohla být přejmenována na Galaxy OS. Na jednu stranu by to dávalo smysl, protože slovíčko Galaxy je se Samsungem spojeno odjakživa, ale One UI je na druhou stranu už velmi dobře zaběhlá značka. Uvidíme, zda se tyto spekulace nakonec potvrdí.

V hlavní roli umělá inteligence

S novým systémem od Samsungu se ve velkém mluví hlavně o umělé inteligenci, což asi nikoho nepřekvapí. Jihokorejský výrobce údajně spolupracuje s Googlem na ještě její hlubší integraci na systémové úrovni. Tato spolupráce by měla z umělé inteligence udělat součást samotného systému, namísto toho, aby šlo jen o soubor oddělených nástrojů.

Samsung One UI 8.0 na Galaxy S25 Ultra
Samsung One UI 8.0 na Galaxy S25 Ultra

One UI se postupem času vyvinulo ve velmi schopnou nadstavbu, nicméně přidávání nových a nových nabídek a nástrojů umělé inteligence není vždy tou nejlepší cestou. Hlubší integrace dává větší smysl než neustálé kupení dalších funkcí do odděleného segmentu s AI a propracovanější propojení se systémem pomůže uživatelům plnit úkoly bez nutnosti otevírat více aplikací.



Smartphone Samsung Galaxy A57



Nepřehlédněte

Samsung rozjíždí aktualizace na One UI 9 ve střední třídě: jako první přichází na model Galaxy A57 5G

Budeme za některé funkce platit?

Nejnovější informace o tomto chystaném systému naznačují, že by mohl obsahovat také placené služby od externích společností. Primárně by se pravděpodobně jednalo o funkce postavené na některém z pokročilých AI modelů od různých partnerů, ale o tom, jak by tento systém fungoval, nebo za co by se platilo, nepadlo prozatím ani slovo.

Systém vypadá stejně, ale jde o nový One UI 8.0
One UI 8.0

Jedná se o zajímavý přístup – uživatelé by na jedné straně dostali kvalitní AI funkce integrované na úrovni systému, ale zároveň i volitelné partnerské služby za poplatek. Uvidíme, jak se k tomu Samsung postaví a zda k tomuto kroku nakonec přistoupí. Nová verze systému One UI, ať už se bude jmenovat One UI 10 nebo Galaxy OS, by měla vyjít počátkem roku 2027.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Ilustrace AI mléka
I mléko je regulovanější než AI, stěžuje si prezident Microsoftu
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 20:00
0
ursula von der leyen eu
Evropa chce zkrotit byrokracii pomocí AI, jenže zatím k tomu má hlavně slogan
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:00
0
Asus Zenbook 14 Ux3480ka Recenze
Asus Zenbook 14 (2026) recenze: stylový, kompaktní, avšak se sebevědomou cenou
David Trlica
David Trlica D. Trlica 15:30
0
No Mans Sky
Vesmírná odysea do kapsy! Hra No Man’s Sky míří na mobily
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
1

Kapitoly článku