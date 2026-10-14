Konec jedné éry u Samsungu? One UI čeká zásadní transformace, ve hře je i Galaxy OS

- Samsung připravuje výrazné změny svého mobilního systému
- Spekuluje se dokonce o novém jménu a zaběhlé One UI by mohlo být nahrazeno
- Nový systém by měl dorazit zkraje příštího roku, spolu s řadou Galaxy S28
Samsung představil systém One UI, kterým nahradil v té době již těžkopádné a nepříliš oblíbené rozhraní TouchWiz, koncem roku 2018. První generace byla postavena na Androidu 9 a aktuálně se naplno rozjíždí aktualizace na verzi One UI 9, která vychází z Androidu 17. V kancelářích Samsungu se ale již pilně pracuje na další verzi, která by mohla být přelomová.
One UI se připravuje na velký milník
Spolu s řadou Galaxy S27, která dorazí počátkem roku 2027, bychom měli dostat i jubilejní verzi systému One UI s pořadovým číslem 10. Začínají se šířit informace o tom, že Samsung připravuje přelomovou verzi, která rozhodně nebude jen další aktualizací v řadě. Mohlo by se jednat o nejvýraznější softwarovou změnu od tohoto výrobce za poslední roky.
Ve hře je údajně dokonce změna jména – spekuluje se o tom, že desátá generace One UI by mohla být přejmenována na Galaxy OS. Na jednu stranu by to dávalo smysl, protože slovíčko Galaxy je se Samsungem spojeno odjakživa, ale One UI je na druhou stranu už velmi dobře zaběhlá značka. Uvidíme, zda se tyto spekulace nakonec potvrdí.
V hlavní roli umělá inteligence
S novým systémem od Samsungu se ve velkém mluví hlavně o umělé inteligenci, což asi nikoho nepřekvapí. Jihokorejský výrobce údajně spolupracuje s Googlem na ještě její hlubší integraci na systémové úrovni. Tato spolupráce by měla z umělé inteligence udělat součást samotného systému, namísto toho, aby šlo jen o soubor oddělených nástrojů.
One UI se postupem času vyvinulo ve velmi schopnou nadstavbu, nicméně přidávání nových a nových nabídek a nástrojů umělé inteligence není vždy tou nejlepší cestou. Hlubší integrace dává větší smysl než neustálé kupení dalších funkcí do odděleného segmentu s AI a propracovanější propojení se systémem pomůže uživatelům plnit úkoly bez nutnosti otevírat více aplikací.
Nepřehlédněte
Samsung rozjíždí aktualizace na One UI 9 ve střední třídě: jako první přichází na model Galaxy A57 5G
Budeme za některé funkce platit?
Nejnovější informace o tomto chystaném systému naznačují, že by mohl obsahovat také placené služby od externích společností. Primárně by se pravděpodobně jednalo o funkce postavené na některém z pokročilých AI modelů od různých partnerů, ale o tom, jak by tento systém fungoval, nebo za co by se platilo, nepadlo prozatím ani slovo.
Jedná se o zajímavý přístup – uživatelé by na jedné straně dostali kvalitní AI funkce integrované na úrovni systému, ale zároveň i volitelné partnerské služby za poplatek. Uvidíme, jak se k tomu Samsung postaví a zda k tomuto kroku nakonec přistoupí. Nová verze systému One UI, ať už se bude jmenovat One UI 10 nebo Galaxy OS, by měla vyjít počátkem roku 2027.