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Samsung rozjíždí aktualizace na One UI 9 ve střední třídě: jako první přichází na model Galaxy A57 5G

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 10. 15:00
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Smartphone Samsung Galaxy A57
  • Samsung rozjíždí aktualizace na nový systém One UI 9 pro řadu Galaxy A
  • Prvním telefonem, který získává update, se stal model Galaxy A57 5G
  • Jako první se nového systému dočkali uživatelé v Jižní Koreji

Samsung platí v oblasti softwarové podpory mezi nejlepší značky, nicméně ne vše mu v tomto ohledu pokaždé vyjde. S Androidem 15 a One UI 7 měl značné problémy a update na následující One UI 8 naopak proběhl rychle a bezbolestně. Přechod na One UI 9, které je postaveno na Androidu 17, je někde uprostřed a vyloženě podle původního plánu vše nejde. Nyní se ale nového systému konečně dočkávají populární telefony z řady Galaxy A.

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Samsung posílá nový systém do střední třídy

Z tábora Samsungu k nám v poslední době přicházejí spíše špatné zprávy, především o zdražování. Na většině trhů, včetně českého, došlo k razantnímu zdražení vlajkových telefonů Galaxy S26 a nejnověji také modelů střední třídy – Galaxy A27, Galaxy A37 a Galaxy A57. Špatné zprávy ale nyní střídají lepší v podobě příchodu nového systému One UI 9.

Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57

Samsung letos poprvé přizval do testovacího beta programu, kam se dostávají primárně vlajkové modely Galaxy S a skládačky Galaxy Z, několik telefonů z řady Galaxy A. Toto rozhodnutí nyní nese své ovoce v podobě relativně brzkého příchodu aktualizace na nový systém One UI 9, který dorazil na model Galaxy A57 5G.



Samsung Galaxy A57 recenze: tenčí, lehčí, luxusnější



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Na vlajky stejně jako na levnější telefony

Tento populární mobil střední třídy dostává aktualizaci na One UI 9 ve stejné době, jako vlajkové modely Galaxy S24 a skládačky Fold 6 a Flip 6. Aktualizace se rozjely v domovině Samsungu, tedy v Jižní Koreji a prozatím dorazily k majitelům telefonu Galaxy Quantum 7. Pod tímto nám neznámým jménem se neukrývá nic jiného, než rebrandovaný Galaxy A57 pro tamního operátora.

Telefony Samsung Galaxy A57
Samsung Galaxy A57

To znamená jediné – velmi brzy budou následovat standardní modely nejenom v Koreji, ale samozřejmě i jinde po světě (včetně Česka). Nový firmware pro tento telefon nese označení A576SKSU2BZIE, byl oficiálně vydán 6. října 2026 a jeho součástí je také zářijová bezpečnostní záplata. Přesné datum příchodu nového systému pro tento telefon do Česka prozatím není znám.

Jedna z největších aktualizací

One UI 9 představuje opravdu velkou aktualizaci a nový systém dostal oproti svému předchůdci velké množství novinek. Výrazně proměňuje aplikaci Samsung Health, rozšiřuje možnosti přizpůsobení panelu s rychlým nastavením i domovské obrazovky a tak dále. V Česku aktuálně vychází Samsung Galaxy A57 po nedávném zdražení na 14 090 Kč (256 GB).

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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