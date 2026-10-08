Samsung rozjíždí aktualizace na One UI 9 ve střední třídě: jako první přichází na model Galaxy A57 5G

- Samsung rozjíždí aktualizace na nový systém One UI 9 pro řadu Galaxy A
- Prvním telefonem, který získává update, se stal model Galaxy A57 5G
- Jako první se nového systému dočkali uživatelé v Jižní Koreji
Samsung platí v oblasti softwarové podpory mezi nejlepší značky, nicméně ne vše mu v tomto ohledu pokaždé vyjde. S Androidem 15 a One UI 7 měl značné problémy a update na následující One UI 8 naopak proběhl rychle a bezbolestně. Přechod na One UI 9, které je postaveno na Androidu 17, je někde uprostřed a vyloženě podle původního plánu vše nejde. Nyní se ale nového systému konečně dočkávají populární telefony z řady Galaxy A.
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Samsung posílá nový systém do střední třídy
Z tábora Samsungu k nám v poslední době přicházejí spíše špatné zprávy, především o zdražování. Na většině trhů, včetně českého, došlo k razantnímu zdražení vlajkových telefonů Galaxy S26 a nejnověji také modelů střední třídy – Galaxy A27, Galaxy A37 a Galaxy A57. Špatné zprávy ale nyní střídají lepší v podobě příchodu nového systému One UI 9.
Samsung letos poprvé přizval do testovacího beta programu, kam se dostávají primárně vlajkové modely Galaxy S a skládačky Galaxy Z, několik telefonů z řady Galaxy A. Toto rozhodnutí nyní nese své ovoce v podobě relativně brzkého příchodu aktualizace na nový systém One UI 9, který dorazil na model Galaxy A57 5G.
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Na vlajky stejně jako na levnější telefony
Tento populární mobil střední třídy dostává aktualizaci na One UI 9 ve stejné době, jako vlajkové modely Galaxy S24 a skládačky Fold 6 a Flip 6. Aktualizace se rozjely v domovině Samsungu, tedy v Jižní Koreji a prozatím dorazily k majitelům telefonu Galaxy Quantum 7. Pod tímto nám neznámým jménem se neukrývá nic jiného, než rebrandovaný Galaxy A57 pro tamního operátora.
To znamená jediné – velmi brzy budou následovat standardní modely nejenom v Koreji, ale samozřejmě i jinde po světě (včetně Česka). Nový firmware pro tento telefon nese označení A576SKSU2BZIE, byl oficiálně vydán 6. října 2026 a jeho součástí je také zářijová bezpečnostní záplata. Přesné datum příchodu nového systému pro tento telefon do Česka prozatím není znám.
Jedna z největších aktualizací
One UI 9 představuje opravdu velkou aktualizaci a nový systém dostal oproti svému předchůdci velké množství novinek. Výrazně proměňuje aplikaci Samsung Health, rozšiřuje možnosti přizpůsobení panelu s rychlým nastavením i domovské obrazovky a tak dále. V Česku aktuálně vychází Samsung Galaxy A57 po nedávném zdražení na 14 090 Kč (256 GB).