- Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
- Do obchodu PlayStation Store dorazily tradiční slevy Black Friday
- Potěší sleva na novinky jako UFC 6 nebo 007 First Light, pamětníky potěší i starší díly série Grand Theft Auto
Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí v průběhu listopadu sadu slev spojenou s Black Friday. K dispozici je více jak 120 her a mezi nimi i klasiky, jako třeba definitivní edice starších her GTA, sportovní simulátor boje UFC 6 anebo velmi povedená bondovka 007 First Light.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
UFC 6
- Sleva: 40 % (původní cena 1 899 Kč, nyní 1 139,40 Kč)
- Žánr: sportovní simulátor
- Hodnocení Metacritic: 79/100
- Platnost slevy: do 1. prosince 2026
Fanoušci MMA by neměli přehlédnout EA Sports UFC 6, nejnovější pokračování populární série bojových simulátorů od Electronic Arts. Hra přináší další generaci virtuálních zápasů v oktagonu, ve kterých se představují skutečné hvězdy organizace UFC. Na obalu najdeme Alexe Pereiru a Maxe Hollowaye, ale v nabídce nechybí ani řada dalších známých bojovníků, včetně českého válečníka Jiřího „BJP“ Procházky. Vývojáři se zaměřili především na realističtější pohyb, údery a reakce zápasníků, o které se stará technologie Markerless Capture a nová generace systému Sapien.
Zajímavou novinkou je systém Flow State, který zohledňuje individuální styl jednotlivých bojovníků. Hráči mohou využívat jejich typické přednosti, ať už jde o agresivní tlak, přesné protiútoky nebo dominantní boj na zemi. Novinkou jsou také propracovanější fyzikální reakce na zásahy a režim Hall of Legends, který přibližuje kariéry a slavné okamžiky vybraných hvězd UFC.