- Dnešní Black Friday přináší ještě větší slevy než doposud
- Zlevněné jsou ty nejoblíbenější smartphony i příslušenství
- Galaxy S26 Ultra celkově zlevnil o rekordních 13 tisíc, AirPods 4 teď ulovíte jen za 2 789 Kč
Samsung Galaxy S26 Ultra levnější o téměř 13 tisíc, AirPods 4 jen za 2 789 Kč nebo chytré hodinky Honor v 50% slevě. Vybrali jsme deset nejzajímavějších nabídek letošního Black Friday u Mobil Pohotovosti.
Nejlepší slevy na telefony
Hitem je Galaxy S26 Ultra jen za 24 990 Kč, běžně přitom stojí téměř 38 tisíc. Takto nízkou cenu ale najdete pouze u modré varianty Sky Blue a jde o nejlepší nabídku mezi autorizovanými prodejci v Česku. S výkupním bonusem vyjde telefon dokonce jen na 23 490 Kč. Výrazně zlevnil také Xiaomi 17T Pro s téměř vlajkovou výbavou, který teď koupíte za nejlepší cenu. Pod deset tisíc se dostala i mimořádně tenká Motorola Edge 70 v barvě Bronze Green, kterou má Mobil Pohotovost exkluzivně.
- Galaxy S26 Ultra (Sky Blue) za 24 990 Kč (původně 37 790 Kč)
- Xiaomi 17T Pro za 13 490 Kč (původně 16 990 Kč)
- Motorola Edge 70 (Bronze Green) za 9 990 Kč (původně 11 990 Kč)
- Galaxy S26 512 GB (Sky Blue) za 21 490 Kč (původně 31 690 Kč)
Sluchátka, hodinky a další příslušenství
AirPods 4 patří za 2 789 Kč k nejlevnějším nabídkám v Česku. Galaxy Watch Ultra2 od Samsungu zlevnily o 5 500 Kč, sleva ale platí pouze do vyprodání posledních zásob. V doprodeji je také velmi oblíbená 165W powerbanka Anker, která má dva integrované kabely a zvládne nabít i MacBook. Skvěle zlevnil i populární reproduktor od JBL, sluchátka od Samsungu a v 50% slevě ulovíte chytré hodinky Honor.
- AirPods 4 za 2 789 Kč
- Powerbanka Anker 25 000 mAh za 1 489 Kč (původně 2 189 Kč)
- Galaxy Watch Ultra2 za 12 990 Kč (původně 18 490 Kč)
- Galaxy Buds4 za 2 999 Kč (původně 4 390 Kč)
- JBL Charge 6 za 3 289 Kč (původně 4 389 Kč)
- Honor Haylou Watch za 690 Kč (původně 1 390 Kč)