- O2 před Vánoci zlevňuje vybrané mobily Samsung a Xiaomi, tablet Lenovo i bezdrátová sluchátka vlastní značky
- Nejlevnějším tipem jsou O2 pods+ za tři stovky, nicméně Samsung Galaxy S26 FE pořídíte se slevou až 4 800 Kč
- Podívali jsme se na výbavu jednotlivých zařízení a vybrali nejzajímavější tipy na vánoční dárky
Hledáte inspiraci na vánoční dárky pro technologické nadšence, studenty nebo ostatní členy rodiny? Operátor O2 před Vánoci zlevňuje několik zajímavých zařízení. Do výběru se dostaly smartphony Samsung a Xiaomi, tablet Lenovo i celkem oblíbená bezdrátová sluchátka O2 pods. Co nejzajímavějšího teď najdete v nabídce operátora?
Samsung Galaxy S26 FE za lákavou cenu
Pokud hledáte telefon, který zvládne prakticky všechno, ale nechcete utrácet za nejdražší vlajkovou loď, zajímavou volbou je Samsung Galaxy S26 FE. Model z řady Fan Edition možná na konci léta tak trochu zapadl, ale to nevadí, protože jeho výbava je i po 3 měsících velmi zajímavá a cena klesla o skoro 5 tisíc korun.
Dominantou telefonu je – u Samsungu jak taky jinak – 6,7″ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz. O výkon se stará procesor Samsung Exynos 2500, který doplňuje 8 GB operační paměti. Samozřejmostí je také podpora funkcí Galaxy AI, které rozšiřují možnosti práce s fotografiemi, textem nebo samotným systémem.
Zajímavá je fotografická výbava. Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů v čele s 50Mpx hlavním snímačem s optickou stabilizací. Doplňuje jej 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Baterie s kapacitou 4 900 mAh podporuje 45W kabelové a 15W bezdrátové nabíjení. Výhodou je také 7letá softwarová podpora, která je u telefonů Samsung jedním z důležitých argumentů při nákupu.
O2 nabízí Samsung Galaxy S26 FE ve variantě se 128GB úložištěm za 14 799 Kč, což představuje slevu 4 890 Kč oproti standardní ceně. Zákazníci využívající O2 Spolu mohou při splnění podmínek získat ještě jednorázovou slevu až 4 800 Kč. V takovém případě se cena může dostat až na 9 999 Kč.
Redmi Note 17 5G
Ne každý potřebuje prémiový smartphone. Pro méně náročné uživatele nebo třeba dospívající děti může být vhodnější Redmi Note 17 5G, který se snaží nabídnout co nejlepší poměr ceny a výbavy. Zaujme především velkým AMOLED displejem s úhlopříčkou 6,99″, rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu se hodí na sledování videí, hraní jednodušších her i běžné používání sociálních sítí.
O chod zařízení se stará procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, doplněný 6 GB operační paměti a 128GB interním úložištěm. Na zadní straně se nachází 50Mpx hlavní fotoaparát, zatímco pro selfie a videohovory poslouží přední 16Mpx kamera. Velkým lákadlem je pak baterie s kapacitou 7 700 mAh, která by měla zajistit nadstandardní výdrž na jedno nabití. Ve výbavě nechybí 5G, NFC pro bezkontaktní platby, infraport ani zvýšená odolnost IP65.
Modrý operátor nabízí variantu se 128GB úložištěm za 5 799 Kč, tedy se slevou 1 890 Kč.
Lenovo Idea Tab 5G: tablet pro školáky i celou rodinu
Třetím tipem je tablet Lenovo Idea Tab 5G, který může být vhodným dárkem pro studenty, školáky i uživatele, kteří si chtějí dopřát větší obrazovku na sledování filmů nebo konzumaci rozličného obsahu. Zařízení nabízí 11″ IPS displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Díky tomu poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu pro prohlížení dokumentů, internetových stránek nebo aplikací. Při sledování filmů zase přijdou vhod čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos.
Uvnitř pracuje 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 6300, kterému sekunduje 6 GB operační paměti a 128GB úložiště. Pokud by vám interní kapacita nestačila, lze ji rozšířit pomocí paměťové karty microSD. Důležitou vlastností je podpora mobilních sítí 5G. Tablet tak není odkázaný pouze na Wi-Fi a internet můžete využívat také při cestování nebo ve škole. Podporuje rovněž stylus Lenovo Tab Pen, který se hodí například pro ruční psaní poznámek, kreslení nebo práci s dokumenty.
Baterie má kapacitu 7 040 mAh a celé zařízení váží přibližně 480 gramů. Díky tomu se tablet dobře přenáší a může sloužit jako praktický doplněk k notebooku nebo smartphonu. O2 nabízí Lenovo Idea Tab 5G za 4 801 Kč, což znamená slevu 1 000 Kč oproti běžné ceně. V této kategorii jde o zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají cenově dostupný tablet s mobilním připojením.
Klasika v podobě O2 pods+
Pokud hledáte cenově dostupnější dárek, pozornost si zaslouží také O2 pods+. Bezdrátová sluchátka vlastní značky operátora cílí na uživatele, kteří chtějí poslouchat hudbu, podcasty nebo vyřizovat hovory bez kabelů. Jejich hlavní předností je aktivní potlačení okolního hluku (ANC), které pomáhá omezit rušivé zvuky v okolí. To se hodí například v hromadné dopravě, kanceláři nebo při cestování. K dispozici je také režim propustnosti, který naopak umožňuje vnímat okolní dění bez nutnosti sluchátka vyndávat z uší.
Každé sluchátko využívá 13mm reproduktor a nabízí ovládání na nožičce směřující z ucha. Praktickou funkcí je automatická detekce nasazení – po vyjmutí sluchátka z ucha se přehrávání pozastaví a po opětovném nasazení pokračuje. Slibně zní výdrž až 7 hodin poslechu bez aktivního potlačení hluku.
O2 pods+ ve variantě 2025 s ANC pořídíte běžně za 1 199 korun, nicméně v akci v rámci nastupující vánoční nabídky je můžete mít za rovných 600 korun. Jedinou podmínkou je aktivace kuponu v aplikaci Moje O2, tudíž musíte být zákazníkem operátora.
Jak využít vánoční nabídku O2?
Většinu uvedených zařízení lze pořídit prostřednictvím e-shopu O2 nebo přímo v kamenných prodejnách. U vybraných produktů je navíc možné využít nákup na splátky bez navýšení, přičemž první platba může začínat už na 1 Kč. Před nákupem se vyplatí zkontrolovat také aplikaci Moje O2, kde operátor zpřístupňuje slevové kupóny. Některé cenové nabídky jsou totiž podmíněny jejich uplatněním. Zákazníci s tarifem O2 Spolu mohou navíc využít jednorázovou slevu při nákupu nového zařízení.
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Součástí předvánoční kampaně jsou také speciální akce v rámci Black Friday. Ty přinášejí další zvýhodnění vybraných telefonů a příslušenství, výše zmíněné ceny jsou právě v rámci kampaně Black Friday a při nákupu je nutné zadat kupon, který najdete u každého produktu na e-shopu operátora. Aktuální nabídka platí do pondělí 30. listopadu.
O2 navíc připravilo pro své zákazníky také vánoční překvapení v podobě plechovky Kofoly zdarma. Tu si lze vyzvednout na prodejně po získání příslušného kupónu v aplikaci Moje O2.