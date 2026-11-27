- Skrze komunikátor WhatsApp bude možné nakupovat cestovní eSIM
- Zakoupení má být jednoduché jako samotné poslání zprávy
- WhatsApp slibuje brzké nasazení, přesný termín ale zatím není známý
Multiplatformní komunikátor WhatsApp bez ustání rozšiřuje nabídku svých funkcí. V tomto týdnu jsme se konečně dočkali možnosti naplánovat si čas odeslání zprávy, nyní společnost Meta oznamuje další chystanou novinku – přímo z aplikace WhatsApp bude možné nakupovat virtuální SIM karty.
Nákup eSIM přímo v aplikaci WhatsApp
WhatsApp je největší chatovací platformou na světě, denně ji používají víc než 2 miliardy lidí. Spousta uživatelů využívá tento komunikátor na zahraničních cestách (například k posílání fotografií z dovolené), a právě pro cestovatele připravuje Meta užitečnou novinku – přímo skrze aplikaci WhatsApp půjde pohodlně nakupovat eSIM.
Nákup eSIM je v dnešní době zcela triviální záležitostí, existuje spousta specializovaných aplikací (Airalo, Saily, Mobimatter, dokonce i Revolut…), ve kterých si jednoduše vyberete cílovou zemi a nejvýhodnější tarif z pohodlí domova. Nemusíte tak v zahraničních destinacích platit roamingové poplatky, shánět fyzické SIM, anebo se spoléhat na všudypřítomnou dostupnost Wi-Fi.
Výhoda řešení od WhatsAppu je poměrně jednoznačná – tuto aplikaci má v telefonu téměř polovina populace z celého světa. Získat lokální eSIM tak bude jednodušší než kdy dřív – WhatsApp na svém blogu uvádí, že celý proces bude stejně jednoduchý jako samotné odeslání zprávy.
Meta zatím prozradila pouze záměr bez jakýchkoliv detailů – nevíme tedy, kdy a kde bude nákup eSIM v první vlně spuštěný, či jak bude vypadat nabídka tarifů v jednotlivých zemích. Internetová stránka WABetaInfo zveřejnila první screenshot ukazující výběr destinace rozdělený do čtyř sekcí – populární země, konkrétní země regiony a globální (tedy tarify platící ve všech zemích).
WhatsApp oznámil, že na zavedení této funkce spolupracuje s několika poskytovateli eSIM a telekomunikačními operátory, konkrétně jsou zmíněny společnosti Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon a 1Global. Počet partnerů se má postupně rozrůstat tak, aby možné skrze WhatsApp zakoupit eSIM v jakékoliv zemi světa.
Meta tvrdí, že nová funkce bude v aplikaci WhatsApp k vidění již brzy, pochopitelně pouze na telefonech s podporou eSIM.