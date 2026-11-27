- Pokud sháníte novou myš a chcete to nejlepší, dáme vám super tip
- Aktuálně je k dispozici za akční cenu legendární model Logitech MX Master 4
- Jde o jednu z nejpokročilejších a nejpropracovanějších myší na trhu
Logitech patří mezi největší výrobce počítačových periferií a některé jeho myši už mají prakticky legendární status. Když pomineme herní model G Pro X, na piedestal patří i model MX Master 4, který není herní, ale spadá mezi kreativní a kancelářské myši. V tomto segmentu moc lepších myší nenajdete a Master 4 je navíc aktuálně k dispozici v akci.
První haptická myš s přizpůsobitelnou zpětnou vazbou
Logitech MX Master 4 je první haptickou myší v rámci této řady a právě díky haptické odezvě je unikátní. Každé kliknutí či gesto díky ní doprovází jasná haptická odezva, takže okamžitě pocítíte, jakou akci jste právě provedli. Technologie haptické odezvy využívá speciální silikonový panel umístěný pod palcem a aktivuje se v konkrétních situacích.
V rámci Windows 11 nabízí myš nativní odezvu například při ukotvení nebo změně velikosti oken, stejně jako při zarovnávání objektů. Haptická odezva ale funguje i v rámci aplikací třetích stran, například v programech Adobe Photoshop nebo Lightroom. Intenzita vibrací je nastavitelná v aplikaci Logi Options+, kde jsou k dispozici také praktické zkratky Actions Ring.
Spousta funkcí a blesková rychlost
Výše zmíněná funkce Actions Ring je přehledné kruhové menu s nejčastěji používanými nástroji, příkazy a akcemi přímo pro váš kurzor. Není třeba procházet nabídky a funkce Actions Ring snižuje pohyby myší až o 63 %, což přispívá k plynulejší práci. Zajímavým prvkem je také rolovací kolečko MagSpeed, které umí v nejrychlejším režimu projet až 1 000 řádků za sekundu.
Myš je vybavena senzorem s rozlišením 8 000 DPI, který funguje zcela spolehlivě na prakticky jakémkoliv povrchu, včetně skla. Design myši je ergonomický a je navržen tak, aby byla pohodlná i při celodenním používání. Vzhledem k tomu, že jde o pracovní / kreativní model, tak určitě oceníte také nadstandardně tichý projev a hlučnost klikání byla snížena až o 90 %.
K počítači lze myš připojit buď přes Bluetooth, nebo pomocí USB-C adaptéru využívajícího 2,4GHz radiofrekvenční připojení, které zajišťuje stabilní signál. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 650 mAh a výdrž na jedno nabití se pohybuje až okolo 70 dní. Nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C kabelu a v průběhu nabíjení lze myš normálně používat. Po minutě nabíjení nabídne myš tři hodiny provozu.
Cena a dostupnost
Špičková myš Logitech MX Master 4 stojí normálně 3 199 Kč a rozhodně tedy nejde o levnou elektroniku. Svou cenu si ale bez problémů obhájí kvalitou, výbavou i schopnostmi. Není proto překvapením, že se těší velké oblibě. Přímo na oficiálním webu Logitechu tento model aktuálně seženete za 2 499 Kč, což představuje slevu hezkých 22 %. V nabídce ji samozřejmě za akční cenu má i Alza. Myš je k dispozici v grafitové a světle šedé barvě a tato akce platí od pátku 27. do pondělí 30. listopadu.