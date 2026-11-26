- Vzdálený přístup k vašemu MacBooku může být pohodlný i z iPhone Duo
- Aplikace Nimvo ukazuje, že to jde velmi jednoduše, přitom funkčně a bezpečně
- Za aplikaci navíc zaplatíte jednorázově méně než 300 korun
Situací, kdy potřebujete pracovat se svým počítačem vzdáleně, by se asi dokázalo najít poměrně hodně. Ačkoli Windows nabízí v tomto ohledu velké množství možností, pozadu nezůstává ani macOS na počítačích od Applu. Obzvláště aktuální otázka vzdáleného přístupu k počítači začala být pro majitele MacBooků či iMaců s příchodem ohebného iPhonu Duo, který přímo vybízí k tomu, aby byl pohodlným prostředkem k ovládání vašeho počítače. Společně s aplikací Nimvo se vám otevírají zajímavé možnosti, jak přistupovat k počítači i na cestách, a to jak skrze klasický iPhone, tak i s pomocí iPhonu Duo, který se pro tyto potřeby hodí nejvíce.
Vzdálené ovládání snadno, rychle a bezpečně
„Váš iPhone se promění v trackpad, klávesnici a mikrofon pro Mac, který jste nechali zapnutý doma,“ slibuje aplikace hned v úvodu. Pro pohodlné připojení stačí mít počítač zapnutý a připojený k domácí síti, načež už plnohodnotnému ovládání nic nebrání. Zajímavostí je možnost ovládání počítače skrze diktované příkazy, přičemž klávesnice se objeví až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebujete. Samozřejmostí je pak šifrovaný přenos skrze síťovou platformu Tailscale, který navíc probíhá jen skrze spárovaná zařízení. Nemusíte tak mít obavy, že by něco nahrávalo vaše obrazovky, třeba při zadávání citlivých údajů.
Pokud ale přece jen toužíte po pohodlném ovládání, není problém k chytrému telefonu či tabletu připojit klávesnici a myš a tím si z mobilního zařízení udělat pracovní stanici ideální na cesty. Celý proces spárování zahrnuje tři kroky a je potřeba ho provádět jen jednou – nejprve je potřeba aplikaci Nimvo udělit potřebná oprávnění na obou zařízeních, mít je během párování připojené ke stejné Wi-Fi síti a následně stačí naskenovat párovací kód sítě Tailscale, než se vydáte do světa.
Aplikace Nimvo je kompatibilní s iPhony či iPady s operačním systémem iOS/iPadOS 26 a vyšším, stejně jako s počítači Mac s procesory Apple Sillicon a Intel, pakliže podporují verzi macOS 26 a vyšší. Ačkoli samotnou aplikaci stáhnete zdarma jak pro macOS, tak pro iOS/iPadOS, zadarmo bohužel není – cenu vývojáři stanovili na 10 dolarů, tedy po přepočtu přibližně 270 korun. Výhodou ale je, že se jedná o jednorázovou platbu, a nikoli o v současné době „populární“ model předplatného.