- Česká Digitální a informační agentura chystá novou aplikaci pro virtuální doklady
- Původní eDoklady nahradí nová Valetka, která bude fungovat v celé Evropské unii
- Vývoj začne ještě letos, dostupná by pak měla být na konci roku 2027
Aplikace eDoklady čeká velká změna. Digitální a informační agentura (DIA) vybrala dodavatele nové evropské digitální peněženky, která ponese název Valetka. Jejím cílem je výrazně rozšířit možnosti digitální identity a postupně nahradit dosavadní řešení, které funguje pouze na území České republiky.
Nástup aplikace Valetka
Valetka by měla být dostupná na telefonech s Androidem i iOS do konce roku 2027. Před veřejným spuštěním ji čeká nezávislá certifikace, která je naplánována na druhé a třetí čtvrtletí příštího roku. Vývoj a provoz aplikace zajistí konsorcium vedené českou technologickou společností Wultra. Ta se specializuje na digitální identitu a bezpečnostní technologie a spolupracuje například s bankovními institucemi. Do projektu se zapojí také zahraniční společnosti iProov, Signicat a youniqx Identity AG. Smlouvu s dodavatelem chce DIA podepsat do konce listopadu 2026.
Wultru zalozil a stale drzi Petr Dvorak, se kterym jsem byl kdysi davno jeste v tehdejsim Inmite. Uz tehdy delal prvni bankovni aplikace (specializoval se na bezpecnost) a dokonce uz tehdy udelal cesky open source standard QR platby, coz vsichni pouzivame dodnes.
Takze je to v… https://t.co/ZShRhCyPPY
— Karel Javůrek (@imatrix) November 25, 2026
Hlavní výhodou Valetky bude její celoevropská působnost. Zatímco současné eDoklady slouží především k prokazování totožnosti v Česku, nová aplikace umožní ověřovat identitu také v ostatních členských státech EU. Využít ji půjde například na úřadech, v bankách, při ubytování nebo při přihlašování do online služeb.
V digitální peněžence budou dostupné údaje z občanského průkazu, informace o řidičském oprávnění nebo možnost ověřování věku. Počítá se také s funkcí zastupování a bezplatným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který bude mít právní účinky vlastnoručního podpisu v celé Evropské unii.
Plná podpora eurounijního standardu
To je právě hlavní rozdíl, který odlišuje Valetku od eDokladů. Valetka bude postavena přímo na evropském standardu EUDIW (European Digital Identity Wallet). Nejde tedy pouze o českou aplikaci s digitální občankou, ale o součást celoevropského systému digitální identity. Díky tomu se s ní uživatelé budou moci prokazovat nejen v Česku, ale také v ostatních členských státech EU, a to jak při osobním kontaktu, tak při využívání online služeb.
Zajímavá je také možnost selektivního sdílení osobních údajů. Pokud například internetový obchod potřebuje ověřit, zda je zákazník plnoletý, nebude mu muset Valetka předávat celé datum narození. Postačí potvrzení, že uživatel splňuje věkovou hranici. Každé předání informací navíc bude muset uživatel sám schválit a v aplikaci uvidí, komu a jaké údaje poskytl.
DIA zároveň zdůrazňuje, že nad osobními údaji bude mít kontrolu jejich držitel. Stát ani provozovatel aplikace nemají mít přístup k tomu, kde a komu se uživatelé prokazují. Zdrojový kód aplikace má být veřejný a její bezpečnost prověří nezávislá certifikace. „Do Valetky nevidí nikdo. Ani stát, ani dodavatel. Stát nesleduje ani kde a komu se prokazujete,“ uvádí státní web Digitální Česko 2.0.
eDoklady zatím zůstanou, kartičky také
Používání nové aplikace nebude povinné. Češi budou moci i nadále využívat klasické plastové doklady a během přechodného období také současné eDoklady. Valetka má být pro občany zcela zdarma, a to včetně zákaznické podpory. Její zavedení souvisí s evropskou legislativou, která počítá s rozšířením digitální identity napříč členskými státy. Od konce roku 2027 budou muset vybrané soukromé služby, například banky, mobilní operátoři nebo dopravci, evropskou digitální peněženku podporovat.
Česká republika si od projektu slibuje poměrně hodně. Ambicí DIA je získat do roku 2032 alespoň čtyři miliony uživatelů. Jestli se Valetka skutečně stane běžnou součástí každodenního života, ale ukáže až její ostrý provoz a ochota úřadů i soukromých společností nové možnosti využívat. Pro srovnání, původní aplikaci eDoklady si ke květnu 2026 stáhlo něco málo přes 1 milion uživatelů.