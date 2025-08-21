TOPlist

Za rok dorazí mobilní evropská peněženka. Nahradí pas, řidičák a prokážete přes ní bezdlužnost

Jakub Fišer
Jakub Fišer 21. 8. 19:00

Žena s aplikací Evropské digitální identity (EUDI)
  • Evropská peněženka digitální identity se blíží svému uvedení v roce 2026
  • Občanům EU nahradí spoustu fyzických dokumentů a identifikačních průkazů
  • Skryjete do ní například občanku, pas, řidičák nebo kartičku pojišťovny

Evropská komise plánuje už příští rok naostro spustit projekt EU Digital Identity Wallet (EUDIW), tedy systém celoevropské digitální peněženky v podobě aplikace v mobilním telefonu. Občané z jakékoliv země Evropské unie (EU) budou moci tuto platformu využít jako náhradu za fyzické dokumenty a identifikační průkazy, ať už jde o pas, občanku nebo třeba řidičák.

K čemu bude Evropská peněženka digitální identity?

Konkrétní scénáře, jak budou moci občané využít systém eurounijní peněženky digitální identity, zveřejnila na svých stránkách státní Digitální a informační agentura (DIA). „Máme konkrétní scénáře a jejich předběžný harmonogram. Teď je důležité, aby se k nám přidaly i ostatní části státní správy. Jen společně můžeme EUDIW naplnit obsahem, který bude pro občany skutečně přínosný,“ komentoval novinky ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Mezi přínosy a konkrétní scénáře využití evropské peněženky digitální identity pak Digitální a informační agentura zmiňuje například:

  • Doprava – řidičský průkaz (mezinárodní i online využití), technický průkaz vozidla, potvrzení o povinném ručení.
  • Zdravotnictví – eRecepty, kartička pojišťovny (tedy tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění – EHIC), seznam trvale užívaných léků, základní zdravotní identifikace.
  • Vzdělávání – dokumenty o dosaženém vzdělání, studentský status, mikrocertifikáty a doklady o získání odborné kvalifikace.
  • Sociální zabezpečení – formulář A1 pro práci v zahraničí, průkaz osoby se zdravotním postižením.
  • Další scénáře – občanský průkaz, cestovní pas, živnostenské oprávnění, potvrzení o neexistujícím záznamu v insolvenčním rejstříku (bezdlužnost, využijete například při pořizování auta)

DIA informuje také o tom, že aplikace EUDIW nabídne možnost ověření identity i na internetu, například při zakládání účtů u bank a podobně. Částečně tak převezme agendu, kterou v tuto chvíli zastává Portál občana a bankovní identita.

Spuštění už příští rok

Klíčové je přitom její použití v zahraničí, ne jen na území České republiky. Pro čistě tuzemské účely je v současnosti k dispozici aplikace eDoklady, která umí nahradit občanský průkaz při komunikaci se státem a jeho složkami. eDoklady jsou však jen přechodným řešením, tedy zhruba do konce roku 2026, kdy má být spuštěn systém EUDIW.

Úplně konkrétně nařízení Evropské komise stanovuje členským státům povinnost občanům nabídnout nějakou formu digitalizace dokladů do 21. listopadu 2026. Následně, do 21. listopadu 2027, budou muset členské státy celoevropské řešení akceptovat jako platný prostředek identifikace, a to například i u turistů.



Aplikace eDoklady



Nepřehlédněte

Novinky v aplikaci eDoklady pro rok 2025: konečně i banky, pojišťovny a Česká pošta

Eventualita běžných dokladů ve fyzické podobě zůstane stále zcela platná – občané si budou moci vybrat, zdali chtějí využívat i digitální podobu jejich dokladů, či nikoliv. Evropská komise důrazně varuje, že nikdo z občanů nebude nucen na systém EUDIW přejít, jde o dobrovolný akt, podobně jako v případě již zmíněné aplikace eDoklady.

A co soukromá sféra?

Potenciální háček představuje implementace do soukromé sféry. Komise sice bude po státech vymáhat, aby vnímaly evropskou peněženku jako relevantní průkaz totožnosti, není však jasné, jak k tomu budou přistupovat soukromé společnosti. Ať už jde o sázkové kanceláře, mobilní operátory, vzdělávací instituce nebo třeba platební brány.

Stačí se podívat, jak v tomto ohledu tápe již funkční platforma eDoklady. Touto aplikací se sice ověříte u soudu, u policie, při komunikaci s ministerstvy či úřady, nově také na poště. Poslední článek – tedy abyste prokázali svůj věk například v trafice nebo v obchodě při nákupu alkoholu – však stále chybí a prodejci nemají ani rok a půl po spuštění povinnost akceptovat eDoklady jako platný průkaz totožnosti.

