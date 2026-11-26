- iPhone Duo má velký potenciál při pracování na cestách, chybí mu však hardwarová klávesnice
- Řešení nabízí start-up Nøord, který přináší koncept klávesnice z iPadu i pro skládací iPhone
- Není ale úplně levné, pouzdro s klávesnicí vyjde v přepočtu na 5,5 tisíce korun
Pokud patříte k majitelům skládacího telefonu, nota bene nového iPhonu Duo, možná vás napadlo, jak šikovně by v kombinaci s vnitřním displejem vypadala a hlavně fungovala klávesnice. Mít možnost si na cestách místo tabletu a notebooku rozbalit skládací telefon a pracovat na něm s plnohodnotnou klávesnicí, nezní vůbec špatně. Stejný nápad měl i start-up Nøord.
Klávesnice pro iPhone Duo
Základem je konstrukce složená z několika částí. Samotný telefon se pomocí MagSafe přichytí do výklopného držáku, zatímco pod ním se nachází kompaktní klávesnice doplněná o široký touchpad. iPhone Duo tak může zůstat plně rozevřený a uživatel má k dispozici celou plochu vnitřního displeje. Uchycení a použití je v zásadě úplně stejné, jako u iPadu s originálním pouzdrem a klávesnicí.
Nøord navíc myslel také na přenosnost. Po zavření se telefon překlopí displejem směrem ke klávesnici a celé příslušenství vytvoří jeden relativně kompaktní celek. V zavřeném stavu má podle výrobce rozměry 168 × 124 × 17 milimetrů. Samotná klávesnicová základna přitom měří na výšku pouhých 5 milimetrů.
Pouzdro se prodává ve třech barevných provedeních – černé, bílé a titanově šedé. Poslední varianta ovšem není vyrobena z titanu, jde pouze o barevné označení povrchové úpravy. Konstrukce využívá polykarbonát s matnou povrchovou úpravou.
Cena a dostupnost
Cena kompletního řešení začíná na 249 dolarech, tedy v přepočtu přibližně 5 500 korun bez případných daní a dalších poplatků. K dispozici je také samostatné ochranné pouzdro Jacket za 69 dolarů (zhruba 1 500 Kč).
Nøord nabízí 30denní možnost vrácení a roční záruku. Zda se podobné příslušenství stane skutečně praktickou alternativou k notebooku, ukáže až reálné používání. Pro všechny, kteří na svém telefonu často píší delší texty nebo pracují s dokumenty, jde ale o poměrně zajímavý koncept.