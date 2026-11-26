- Systémy iPadOS a macOS jsou si stále podobnější
- Není proto divu, že veřejnost volá po jejich sloučení do jednoho systému
- Apple sice s touto variantou experimentuje, jeho postoj se ale nemění
Populární tablety iPad se svým systémem v posledních letech stále více přibližují počítačům od Applu. Původně měl gigant z Cupertina pro své tablety jinou vizi, tedy v podstatě větší chytrý telefon, avšak časem jeho systém přejmenoval na iPadOS a začal jeho podobu i funkce postupně stále více přibližovat systému macOS. V aktuální verzi jsou si oba systémy blíže, než kdy předtím, přesto na otázky, zda Apple neuvažuje o nasazení plnohodnotného macOS do tabletů, odpovídal rezervovaně a zmiňoval dvě odlišné kategorie. S příchodem dotykového MacBooku ale tyto otázky znovu vyplouvají na povrch.
Dojde na spojení iPadOS a macOS?
Ačkoli se Apple staví negativně k nasazení desktopového systému na mobilní zařízení, neznamená to, že by s touto variantou neexperimentoval. Alespoň to tvrdí známý novinář Mark Gurman z Bloombergu ve svém pravidelném newsletteru Power On. Dle jeho informací Apple interně zkouší macOS na iPadech „už nějakou dobu“, nicméně to však neznamená, že se tohoto spojení v dohledné době dočkáme. Konkrétně dokonce Gurman tvrdí, že Apple na implementaci macOS do iPadu pro finální prodejní zařízení aktivně nepracuje.
Aktuální cestou Applu se zdá být postupné přibližování systémů iPadOS a macOS, a to nejen z vizuálního hlediska a ze strany funkcí, ale také dostupných aplikací. V poslední době můžeme pozorovat příchod některých velkých desktopových aplikací, v jejichž čele se nachází Final Cut. S ním ale podle všeho Apple nehodlá skončit a na tablety by mohly postupně dorazit i další aplikace a klíčové funkce z desktopu.
Překážkou pro nasazení macOS na iPad může být také Evropská unie. Implementace desktopového systému na tablety by se teoreticky mohla dostat do konfliktu s některými nařízeními v čele s Aktem o digitálních trzích, v rámci kterého je výhodnější držet systémy iPadOS a macOS oddělené. Ačkoli není vyloučeno, že Apple v budoucnu změní na spojení iPadOS a macOS názor, v dohledné době bychom si neměli dělat velké naděje.