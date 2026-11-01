Proč nemá iPad mini 120Hz OLED panel? Viceprezident Applu vysvětluje důvody

- Absence vyšší obnovovací frekvence u nejnovějšího iPadu mini je velkým zklamáním
- Důvod této volby vysvětluje v podcastu samotný viceprezident pro hardwarový design David Pakula
- Jeho argumenty ale působí spíše jako výmluva
Na nový iPad mini čekali uživatelé přibližně dva roky, přičemž jejich přání se jim Apple rozhodl před několika dny splnit. Jednou z hlavních novinek byl nový typ displeje, konkrétně OLED panel, který slibuje lepší barevné podání, opravdovou černou či maximální jas 600 nitů pro běžný obsah a 1200 nitů pro HDR. Co ovšem poměrně citelně chybí, je technologie ProMotion, jak gigant z Cupertina označuje variabilní obnovovací frekvenci od nízkých hodnot až po 120 Hz – nejnovější iPad mini bohužel disponuje obnovovací frekvencí pouze 60 Hz, což řadu potenciálních zákazníků nemile překvapilo.
Proč Apple nenabízí 120 Hz u nejnovějšího iPadu mini?
Důvod tohoto rozhodnutí vysvětluje v rozhovoru s YouTuberem a podcasterem Christopherem Lawleym viceprezident Applu pro hardwarový design David Pakula. Ten se vyjádřil k tomu, že nový iPad mini nepodporuje frekvenci 120 Hz, a poznamenal, že jeho OLED displej má i tak výrazně rychlejší dobu odezvy pixelů ve srovnání s předchozím modelem s LCD displejem, což vede ke snížení rozmazání pohybu. Podle něj by se také lidé měli na celé zařízení dívat komplexně a ne jen skrze jednu metriku.
„Zážitek ze sledování obrazu není jen o jedné technické specifikaci,“ řekl Pakula. „Jednou z věcí, která je na OLED opravdu skvělá, je velmi rychlá doba odezvy pixelů. Je totiž o více než jeden řád rychlejší než doba odezvy pixelů u LCD displeje. Díky tomu je obraz opravdu plynulý. Rozmazání pohybu je ve srovnání s LCD výrazně sníženo. Když to spojíte s dalšími vlastnostmi, které jsem zmínil, tedy kontrastem, jasem a barvami, je to prostě úžasný displej,“ zakončil Pakula svou myšlenku.
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Na jednu stranu má viceprezident Applu bezesporu pravdu, neboť kvalita displeje není jen o obnovovací frekvenci. Na tu druhou ale celé vyjádření lehce působí jako výmluva. V případě moderních OLED panelů není obnovovací frekvence 120 Hz žádnou výjimkou, právě naopak, tudíž si lze jen těžko představit to, že by Apple úmyslně hledal dodavatele OLED panelu, který by vyšší obnovovací frekvenci nepodporoval.