- Do WhatsAppu konečně dorazila možnost naplánovat si čas odeslání zprávy
- Tato funkce byla nějakou dobu ve vývoji a nyní je oficiálně venku
- Meta ji začíná nasazovat postupně a brzy se dostane také k tuzemským uživatelům
WhatsApp je největší chatovací platformou na světě a Meta jí věnuje náležitou péči. Neustále připravuje zajímavé novinky a jedna z těch, které se v poslední době vyvíjely a testovaly, konečně dorazila do ostrého provozu. Do aplikace se dostává možnost naplánovat si čas odeslání zprávy, což je funkce, která se může hodit víc, než si možná myslíte.
Očekávaná funkce je konečně k dispozici
První informace o možnosti plánování času odesílání zpráv ve WhatsAppu se začaly objevovat již před více než měsícem a nyní tato funkce dorazila do ostrého provozu. Některé zprávy je zkrátka lepší odeslat později. Jde přitom o funkci, která může být užitečnější, než se na první pohled zdá a využít ji můžete k různým příležitostem.
Plánování zpráv se může hodit například, když budete chtít, aby vašemu dobrému kamarádovi dorazilo narozeninové přání přesně o půlnoci. Oceníte ji také při komunikaci napříč časovými pásmy – zprávy si jednoduše naplánujete na dobu, kdy budou příjemci vzhůru, takže nehrozí, že je upozornění vzbudí uprostřed noci.
Jak to funguje?
Aktivace této funkce je opravdu velmi jednoduchá – stačí napsat kýženou zprávu, poté na tlačítku pro odeslání podržet prst delší dobu a následně už si jen vyberete čas a datum odeslání. To je možné nastavit v rozsahu od minimálně 10 minut až po maximálně 14 dní, což je velmi štědré rozmezí a plánovat lze tedy opravdu hodně dopředu.
Naplánovat si odesílání zpráv je možné v individuálních i hromadných chatech a všechny zprávy, které si naplánujete, lze kdykoliv zobrazit. Pokud si jejich odeslání rozmyslíte, můžete je samozřejmě odstranit a vámi plánovaná zpráva se odešle i v případě, kdy budete mít vypnutý telefon nebo vybitou baterii. I tyto odložené zprávy jsou opatřeny koncovým šifrováním.
Plánování míří do ostrého provozu
Meta začíná tuto novou funkci postupně zavádět k uživatelům napříč světem a již brzy se jí tedy dočkají i čeští uživatelé. Stát by se tak mělo v nadcházejících týdnech a ještě bychom měli dodat, že kromě textu mohou takto plánované zprávy obsahovat také fotografie a videa.