- Meta připravuje pro WhatsApp zcela zásadní novinku týkající se zálohování
- Do beta verze aplikace přibyla možnost cloudu, který nespoléhá na Google ani Apple
- To by teoreticky v budoucnu mohlo výrazně usnadnit migraci chatů mezi iOS a Androidem
Zálohování chatů na WhatsAppu probíhá standardně přes cloudové úložiště Googlu na Androidu a iCloud na iOS. To znamená, že když přesunujete chaty v rámci jednoho systému, je to velmi jednoduché, ale přímý přesun přes cloud mezi Androidem a iOS možný není. Právě to by ale mohla změnit novinka, kterou Meta aktuálně testuje v rámci nové beta verze WhatsAppu.
Meta chystá vlastní cloud pro WhatsApp
Na tuto novinku upozornil portál WABetainfo a nový cloud pro zálohování chatů se objevil v beta verzi aplikace pro Android (v2.26.46.4). Tento cloud pochází přímo od Mety, je určen výhradně pro zálohy WhatsAppu a ukazuje se, že bude provázán s nedávno spuštěným předplatným. Fungovat ale bude i v bezplatné verzi, kdy dostane uživatel úložiště o velikosti 2 GB.
V rámci předplatného WhatsApp Plus ale bude mít toto cloudové úložiště velikost 100 GB a nový kanál pro zálohování umožní uživatelům ulevit aktuálním cloudům Google Drive a iCloud. Mějte ale na paměti, že uživatelé tento způsob záloh nebudou muset využívat a i nadále budou k dispozici také původní cloudy Google Drive a iCloud.
Soukromí na prvním místě
Nové zálohy přes WhatsApp cloud budou samozřejmě plně šifrované, a to formou end-to-end (koncového) šifrování, takže ani Meta nebude vědět, jaký je obsah záloh. Pokud se uživatel rozhodne pro tento způsob, musí si vytvořit vlastní heslo nebo šifrovací klíč, které bude potřebovat při budoucí obnově.
K dispozici bude tradiční frekvence záloh, tedy denně, týdně nebo měsíčně a také bude možné si zvolit, zda mají být do záloh zahrnuta videa. To bude klíčové nastavení hlavně pro uživatele bez předplatného WhatsApp Plus se 100GB cloudem – základní úložiště o velikosti 2 GB není nic závratného a se zálohou videí by bylo velmi rychle plné.
Zavádění a dostupnost
Možnost zálohy přes WhatsApp cloud se aktuálně nachází ve fázi beta testování a není jasné, kdy se dostane do ostrého provozu. Kromě Androidu dorazí také na iOS, protože zmínka o tomto novém způsobu zálohování už se nachází na oficiálním webu WhatsAppu v souvislosti s oběma těmito mobilními systémy.
Příchod na iOS i Android by teoreticky mohl znamenat výrazně snazší přechod z jednoho systému na druhý. Zatímco nyní je třeba udělat přechod ze zařízení na zařízení přes WiFi, Bluetooth nebo kabel, s novým cloudem by mělo stačit přihlásit se pod ním na WhatsApp a provést obnovení nezávisle na tom, na jakém systému se nacházíte.