WhatsApp testuje vlastní cloudové úložiště. K čemu bude sloužit a kolik bude stát?

- WhatsApp nabídne vlastní šifrované úložiště na zálohy konverzací
- Uživatelé dostanou bezplatný 2GB prostor, bude ale možné připlatit za vyšší kapacitu
- Funkce je připravována jak pro Android, tak i pro iOS
Letos v dubnu byla v testovací verzi aplikace WhatsApp pro Android objevena nová připravovaná funkce – možnost provádět zálohy konverzací na vlastní cloudové úložiště. Nyní se ukazuje, že Meta plánuje stejnou funkci i pro systém iOS, což dokazuje poslední beta verze s označením 26.28.10.16.
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WhatsApp nabídne zálohy na vlastní úložiště
WhatsApp umí již dnes provádět zálohy konverzací na cloudové úložiště, avšak tato funkce se liší v závislosti na používané platformě – uživatelé Androidu mohou zálohovat na Google Disk, zatímco uživatelé iOS zálohují na iCloud.
WhatsApp se nicméně chystá v obou systémech zavést možnost zálohy na vlastní cloudové úložiště, kde má být historie chatů výrazně lépe zabezpečená. Zálohy totiž budou šifrované a dostat se k nim bude možné pouze s pomocí přístupového klíče, hesla nebo 64místného šifrovacího klíče. Šifrování záloh bude ve výchozím nastavení aktivní a nepůjde vypnout. Pokud je vám šifrování proti srsti, budete mít nadále možnost vrátit se zpět na úložiště Google Disk či iCloud, kde je šifrování volitelné.
Podle beta verze aplikace má Meta v plánu nabídnout základní plán s 2 GB prostoru zdarma. Pokud ale komunikujete výhradně přes WhatsApp a vaše konverzace jsou plné fotografií a videí, pravděpodobně vám tato kapacita stačit nebude. Meta proto zvažuje nabízet placené úložiště s kapacitou 50 GB, které by mělo stát 0,99 USD měsíčně, tedy asi 25 korun. Předpokládáme však, že toto úložiště půjde využít pouze na zálohy konverzací, nikoliv na ukládání dalších běžných souborů.
Nabízí se tedy otázka, zda se placená verze úložiště vyplatí. Google Disk nabízí zdarma 15 GB prostoru, což by mělo na zálohy WhatsAppu stačit. iCloud nabízí pouze 5 GB prostor, ale je možné si předplácet 50 GB za 25 korun za měsíc. Za stejnou cenu tedy uživatelé iPhonů získají univerzální úložiště na cokoliv, a nikoliv pouze na zálohy WhatsAppu.