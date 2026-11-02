Nechcete dotykový displej na novém MacBooku Pro? Apple myslel i na tuto eventualitu

- Dotykový displej je jednou z hlavních novinek nedávno představeného MacBooku Pro
- Apple nicméně nejenže do jeho využívání nebude uživatele nutit, ale také dovolí dotykovou vrstvu vypnout
- Pokud tedy o dotykové ovládání nestojíte, máte důvod k radosti
Notebooky od Applu dlouhé roky nabízely různá vylepšení a vychytávky, které se občas prosadily a jindy skončily v zapomnění. Na opravdu velkou změnu jsme si museli počkat až do minulého týdne, kdy gigant z Cupertina představil nové MacBooky Pro. Ty se mohou pyšnit nejen nejnovějšími čipsety, opět svítícím jablíčkem na víku displeje či v případě nejvyšších konfigurací astronomickými cenami, ale také dlouho spekulovanou novinkou – dotykovým OLED panelem. I když se o zavedení dotyku na notebooky od Applu šuškalo delší dobu, přece jen dlouhodobě panoval názor, že to není nutné a samotný systém na to není připravený.
Dotykovou vrstvu si můžete deaktivovat
Nutno podotknout, že kritici měli částečně pravdu, neboť ovládací prvky macOS rozhodně nepočítají s tím, že byste se jich aktivně dotýkali, a ani programy ve většině případů nejsou na dotyk optimalizovány. Skutečnou noční můrou jsou ale všudypřítomné otisky prstů na displeji, který je potřeba neustále leštit, minimálně proto, aby nedělal ostudu – o tomto nekonečném boji by jistě mohl vyprávět každý majitel notebooku s dotykovým panelem. S tímto ale bohužel nic moc nenaděláte.
The new MacBook Pro with Touch has Accessibility settings to:
– Turn off Touch input entirely
– Enable Zoom so you can pinch with two fingers to zoom in anywhere on the macOS UI
— Federico Viticci (@viticci) October 28, 2026
Dalším nepřítelem, který přepadává ze zálohy, jsou nechtěné dotyky, třeba při upravování úhlu otevření víka, nebo když se do blízkosti vašeho pracovního stroje dostane v nestřežený okamžik dítě. V těchto případech už může být dotyková obrazovka spíše na obtíž. Ačkoli to Apple nejspíše nebude nikterak veřejně propagovat, existuje zde možnost, jak dotykovou obrazovku na nejnovějším MacBooku Pro zcela vypnout.
S touto informací přišel šéfredaktor webu MacStories Federico Viticci, který má možnost nový notebook již aktivně testovat. Podle něj nabízí MacBooky Pro s OLED panely nastavení v rámci přístupnosti, které dovoluje zcela vypnout dotykovou vrstvu, díky čemuž se z novinky stane klasický MacBook Pro. Šikovné je, že je tedy zcela na vás, kdy a za jakých okolností si dotyk zapnete, a v případě, že o něj nestojíte, si jej budete moci kompletně vypnout.