Test Logitech MX Master 4: je tohle nejlepší myš přesně pro vás?

- Logitech MX Master 4 je novinka z řady oblíbených myší pro náročné uživatele
- Čtvrtá generace přináší novou haptickou plošku a chytrou funkci Action Ring
- Na výběr máte ze dvou barev, cena je 3 299 korun včetně DPH
Ve světě profesionálních uživatelů počítačů – ať už jde o grafiky, designéry, analytiky nebo běžné kancelářské profese, kde počítač hraje prim – je naprostým etalonem v oblasti periferií švýcarská společnost Logitech. Její nejnovější vlajkovou loď myší jménem MX 4 jsme si mohli vyzkoušet ještě před uvedením do prodeje a zcela bez debat jde znovu o trefu do černého. Komu je ale určená myš, která stojí něco přes 3 tisíce korun?
Design prověřen generacemi
Myš Logitech MX Master nové generace vypadá více méně jako starší model MX 3 a jeho derivátu MX 3S. Typický ergonomický tvar (pravda, určený pro praváky), kdy z pravé strany myš obejmete dlaní a prsty, na levé straně je pak místo, kam odložíte palec. Toto místo bylo u minulé generace vyčleněno pouze pro dvojici tlačítek, což se letos mění, ale o tom až za chvíli.
Jinak má myš naprosto klasickou kompozici: dvě hlavní tlačítka, pravé a levé, kolečko pro vertikální scrollování, které má dvě polohy (sekvenční scroll a plynulý scroll), přepínáte mezi nimi speciálním horním tlačítkem. Krokové posouvání je ideální pro přesnou práci, kdy každý pohyb kolečka odpovídá konkrétnímu posunu například v dokumentech nebo tabulkách, zatímco plynulý (volnoběžný) režim umožňuje díky elektromagnetické technologii MagSpeed efektivně procházet dlouhé texty či projekty rychlým a naprosto tichým scrollováním až tisíců řádků najednou.
Tím ale výčet prvků myši nekončí. U palce máte umístěná nově 3 tlačítka. Jejich funkce je zcela volitelná, skvěle se hodí například k substituci tlačítek pro krok zpět a dopředu, například v prohlížeči nebo prezentaci. Třetí tlačítko, které je nové, můžete využít pro otevření nabídky Start, anebo jako v mém případě, na Macu, k zobrazení přehledu všech používaných ploch. Nad triem čudlíků nechybí oblíbené horizontální kolečko, které se znovu hodí například při používání Photoshopu nebo velkých sešitů s tabulkami v Excelu.
Haptická ploška a další novinky
Úplnou novinkou je haptická ploška v místě, kam pokládáte palec. Tu lze stisknout v jejím rohu, čímž rozbalíte plovoucí menu Action Ring. Nabídka akcí, tedy jakýchsi zkratek, ke kterým lze tímto způsobem přistupovat, je široká. Mohou být orientované přímo na operační systém, například otevřít Finder, ale i univerzální: spustit/zastavit přehrávání, vytvořit novou poznámku, snímek obrazovky, otevřít nabídku emotikon a podobně.
Velkou specialitkou je nabídka nástrojů pro generativní umělou inteligenci, která má pevné místo v menu Action Ring. Na počkání spustí aplikaci či webovou stránku ChatGPT, Gemini, Copilota nebo Perplexity. Pokud s těmito zmíněnými nástroji často pracujete, rozhodně tato vychytávka přijde vhod. Dle našeho testování je ale lepší, když máte v počítači nainstalované aplikace uvedených nástrojů, protože přístup přes web není tak komfortní.
Cena a dostupnost
Myš MX Master 4 je v Česku dostupná u vybraných prodejců ve dvou barevných provedeních: černém a ve slonové kost. Varianta MX Master 4 for Mac bude k dispozici v bílostříbrné a syté černé barvě, aby lépe ladila s barvami, které používá přímo Apple. Cena byla stanovena na 3 299 Kč, přičemž součástí každého nákupu je měsíční bezplatné členství ve službě Adobe Creative Cloud s aplikacemi, jako jsou Photoshop, Lightroom nebo Premiere Pro.
Pro koho je Logitech MX Master 4?
S ohledem na cenu nelze myš Logitech MX Master 4 doporučit úplně každému. Rozhodně jde o jednu z nejlepších myší na trhu, ale její zacílení není všeobecné; například pro hráče se vyloženě nehodí. Profesionální myš tohoto typu cílí především na náročné uživatele, kteří tráví mnoho hodin prací u počítače a vyžadují od svého nástroje maximální ergonomii a funkční univerzálnost.
Druhou klíčovou skupinou jsou kreativní tvůrci – designéři, fotografové, videomakeři a další, kteří profitují z pokročilých funkcí jako programovatelná tlačítka, možnosti rychlého přepínání mezi aplikacemi, haptické tlačítko nebo adaptivní kolečka pro plynulé/skokové posouvání. Myš se skvěle integruje s populárními aplikacemi typu Adobe Photoshop, Premiere Pro, Final Cut či Excel, což umožňuje výrazně zefektivnit pracovní proces díky personalizaci ovládání.
V neposlední řadě je myš MX Master vhodná i pro uživatele, kteří pracují na více zařízeních současně – díky funkci Flow lze ovládat několik počítačů najednou jedinou myší a jednoduše přenášet obsah mezi systémy Windows i macOS. Pokročilé možnosti připojení Bluetooth, dlouhá výdrž baterie a možnost rychlého dobíjení činí myš ideální pro moderní pracovní prostředí, kde rozhoduje efektivita a flexibilita.