- Notifikace mají uživatele upozorňovat na důležité informace
- Někteří vývojáři je ale zneužívají k zasílání reklamních sdělení
- Dělají tak i přes to, že tím porušují pravidla Applu pro App Store
Notifikace aplikací jsou na chytrých telefonech dobrým sluhou, ale zlým pánem. Různých aplikací, které by nás rády upozornily na více či méně důležité věci, je totiž přehršel a těch opravdu podstatných je jako šafránu. Apple má pro tyto případy v rámci svých pravidel App Store omezení pro notifikace a živé aktivity, které by chtěly uživatele upozorňovat na různé promo akce a výhodné nabídky. Jak se ale zdá, ne všichni vývojáři tato pravidla respektují.
Se zasíláním nevyžádaných notifikací si někteří hlavu nelámou
„Push notifikace by neměly být využívány k propagačním účelům ani k přímému marketingu, pokud se zákazníci výslovně nepřihlásili k jejich odběru prostřednictvím formulace souhlasu zobrazené v uživatelském rozhraní vaší aplikace a pokud ve své aplikaci neposkytujete uživateli možnost odhlásit se z odběru těchto zpráv,“ stojí přímo v oficiálním dokumentu Applu. Jinými slovy aplikace vám mohou zasílat reklamní sdělení, avšak vy je musíte vysloveně chtít a aplikace také musí poskytnout možnost je snadno vypnout.
Do you have any iOS apps that don’t respect your promo notification settings or don’t let you turn off promo notifications as Apple requires?
Let me know for a MacRumors story!
Example: @SkipCanada sends me promo notifications long after I turned off that option in their app. pic.twitter.com/NIhXEUghJ6
— Joe Rossignol (@rsgnl) November 25, 2026
Tady ale padá kosa na kámen. Některé aplikace buďto neumožňují snadno odhlásit odběr reklamních notifikací, vůbec se vás na souhlas neptají nebo rovnou všechna nastavení a souhlasy ignorují. V zahraničí se jedná například o aplikace Cineplex, McDonald’s, nebo Wendy’s.
Porušování pravidel App Store ale nedělají jen aplikace v zahraničí. Setkat se s tím můžeme také v našich podmínkách, kupříkladu u aplikace Wolt. I když mám veškeré notifikace upozorňující na propagační akce u této aplikace vypnuté, stejně mi tu a tam nějaká nabídka dorazí.
Nepřehlédněte
Apple naštval uživatele. iPhone zobrazil nevyžádanou notifikaci pro nákup lístků na film F1
Některé aplikace zacházejí ještě dále, například AliExpress, který k propagačním nabídkám využívá živé aktivity, a to i přes to, že Apple tuto praktiku vysloveně odsuzuje a nabádá k tomu, aby se ji vývojáři vyhnuli, stejně tak aby nezasílali žádné nevyžádané zprávy. Paradoxní je, že v tomto ohledu má máslo na hlavě i samotný Apple, který uživatelům zaslal například propagační nabídku na předplatné služby Paramount+ či možnost nakoupit lístky na premiéru snímku F1. Jaké aplikace zasílají nevyžádané reklamní notifikace vám? Dejte nám vědět do komentářů.