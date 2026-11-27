Black Friday právě vrcholí a drtí ceny těch nejlepších chytrých hodinek na trhu. U Mobil Pohotovosti právě teď zlevnili bestsellery Samsung, Xiaomi nebo třeba Amazfit na absolutní minimum. Ale pozor, příležitost ušetřit tučný balík však brzy končí, proto doporučujeme s nákupem příliš dlouho nečekat.
Ať už plánujete upgrade stávajících hodinek, pořizujete si své úplně první, nebo chcete zkrátka někomu udělat radost, ani v jednom případě nebudete nákupu litovat. Ten, kdo už totiž nějaké watchky vyzkoušel, na ně v drtivé většině už nedá dopustit.
Samsung extrémně zlevňuje své nejlepší hodinky
Úplně největší sleva padla na ty vůbec nejlepší Samsung hodinky, které lze teď v Česku sehnat. Řeč je konkrétně o vlajkových Galaxy Watch Ultra2, které jsou o brutálních pět a půl tisíce korun levnější, a vyjdou na pouhých 12 990 Kč (běžně 18 490 Kč). Supervýhodně vychází i aktuální devátá řada Galaxy Watch, ale pokud nutně nepotřebujete nejnovější model, výhodně teď díky Black Friday pořídíte i předchozí osmou generaci hodinek.
Samsung Galaxy Watch v Black Friday:
- Galaxy Watch Ultra2 jen za 12 990 Kč (běžně 18 490 Kč)
- Galaxy Watch9 44 mm jen za 7 990 Kč (běžně 10 790 Kč)
- Galaxy Watch9 40 mm jen za 6 990 Kč (běžně 9 990 Kč)
- Galaxy Watch8 44 mm jen za 5 990 Kč (běžně 8 790 Kč)
- Galaxy Watch8 40 mm jen za 4 990 Kč (běžně 7 990 Kč)
Ceny padají u Xiaomi i Amazfitu
Pořádným slevám neunikly ani hodinky od Xiaomi. Vlajkovky Xiaomi Watch 5 s 1,54″ AMOLED displejem, ultratenkým rámečkem, výdrží až 18 dní a pokročilými senzory pro komplexní sledování zdraví jsou k mání za 5 649 Kč (běžně 7 289 Kč). Doslova za hubičku seženete i Xiaomi Watch S5, vyjdou totiž jen na 3 189 Kč (běžně 4 189 Kč).
Značnou pozornost si zaslouží i Amazfit Balance 2 (nyní 5 689 Kč) s hliníkovou konstrukcí a safírovým sklíčkem. Nabídnou více než 170 sportovních režimů včetně aktuálního supertrendu HYROX. Rovnou tisícovku ušetříte také na Amazfit Active Max (nyní 3 289 Kč) s pořádně velkým a čitelným displejem. Díky integrované GPS a možnosti bezplatného stažení map terénu a sjezdovek se s nimi neztratíte ani v místech bez signálu.
Nadupané Honor Watch jen za 690 Kč
Pomyslnou třešničkou na dortu jsou Honor Choice Haylou Watch. Ty totiž za pouhých 690 Kč (běžně 1 390 Kč) nabídnou vskutku působivé parametry – mají velmi slušný AMOLED displej, vlastní GPS, disponují výdrží až 12 dní a základními zdravotními i sportovními funkcemi. Díky vestavěnému reproduktoru s nimi můžete dokonce také telefonovat.
Slevy budou brzy pryč
Uvedené akční ceny platí pouze do 30. listopadu nebo do vyprodání zásob. Pokud tedy nad pořízením nových chytrých hodinek už nějakou dobu přemýšlíte, právě teď je ideální chvíle k nákupu. Podobně výhodné nabídky se totiž nemusí jen tak opakovat.
Kompletní nabídku chytrých hodinek v Black Friday najdete přímo zde