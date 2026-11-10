Placená verze Galaxy AI je možná blíž než si myslíme: Samsung již testuje předplatné Premium

- Platforma Galaxy AI je v provozu od roku 2024, kdy ji Samsung uvedl na trh s řadou Galaxy S24
- K dispozici je zcela zdarma, ale již dlouhou dobu se spekuluje o jejím zpoplatnění
- Vypadá to, že tato situace nastane spíše dříve než později – placená verze se již testuje
Galaxy AI patří mezi největší a nejrozšířenější platformy s umělou inteligencí v rámci mobilního světa. Nachází se na telefonech Samsung a v roce 2024 patřila mezi první služby tohoto typu. Prakticky ihned od představení se začalo spekulovat o tom, že jihokorejský výrobce její funkce postupem času zpoplatní, což se ale doposud nestalo. S novými telefony řady Galaxy S27 by ale mohl přijít zlom.
Předplatné Galaxy AI se již chystá
Informace o tom, že Samsung chystá brzké zpoplatnění funkcí v platformě Galaxy AI, přinesl server SammyGuru a tento tarif by měl být dokonce již v testovací fázi v rámci předběžného přístupu. To znamená, že vybraní uživatelé si mohou předplatné již vyzkoušet s tím, že veškeré prostředky vynaložené během testovacího období jim budou po skončení programu vráceny.
Galaxy AI bez poplatku ale samozřejmě nezmizí, to by proti sobě Samsung poštval spoustu věrných uživatelů, ale základní verze bude omezena. V jejím rámci dostanou uživatelé pouze standardní funkce umělé inteligence, navíc s určitými limity. Jakmile budou tyto limity vyčerpány, bude nutné přikoupit kredity, nebo tarif „Max“ se čtyřnásobným limitem pro využívání služeb.
Funkce v rámci bezplatného tarifu Galaxy AI
- Browsing assist (Asistent pro prohlížení)
- Now brief (Stručný přehled / Aktuální přehled )
- Creative studio (Kreativní studio)
- Smart capture (Chytré zachycení / Chytré snímání)
- Samsung Keyboard (Klávesnice Samsung)
- Photo assist (Asistent pro fotky)
- Personal Agent (Osobní agent)
Galaxy AI měsíčně nebo ročně
Tarif Max nabídne samozřejmě také extra funkce navíc, jejichž seznam a popis si můžete přečíst níže. Informace nalezené ve zdrojovém kódu aplikace Galaxy AI odhalují také ceny za tarif Max, který bude možné platit měsíčně nebo ročně. V případě měsíční platby by mělo toto předplatné vycházet na 4,99 dolaru (130 Kč s DPH) a u jednorázové roční platby na 47,99 dolaru (1 260 Kč s DPH).
Exkluzivní funkce pro předplatné Galaxy AI
- Gen Video: generování AI videí z fotografií
- Bixby Action: automatizace napříč aplikacemi
- Daily Briefing: funkce navázána na platformu Now Brief
Kdy vstoupí předplatné pro Galaxy AI do provozu?
Kdy tato platforma dostane předplatné a možnost dokupování kreditů je prozatím ve hvězdách, ale vše naznačuje tomu, že se tak stane s řadou Galaxy S27. Je ale pravděpodobné, že po skončení předběžného přístupu se předplatné rozšíří i na ostatní uživatele se staršími telefony. Není ale bohužel jasné, zda bude předplatné dostupné na všech trzích.
Je možné, že ho Samsung, alespoň tedy ze začátku, omezí jen na některé země a až poté, pravděpodobně až získá první ohlasy z reálného nasazení, ho zpřístupní i v ostatních regionech. Pokud by se tak stalo, je prakticky jisté, že prvními zeměmi by se stala Jižní Korea či Amerika. Pro Samsung by zpoplatnění Galaxy AI představovalo nový zdroj příjmů, který by se mu v dnešní nelehké době určitě hodil.