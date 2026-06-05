Apple zatím jen slibuje, Samsung koná: Galaxy AI umí mnohem víc, než si myslíte

- V souboji nejlepší umělé inteligence na telefonech Samsung naprosto poráží řešení od Applu
- Galaxy AI funguje z velké části i u nás a s podporou češtiny
- Které funkce Galaxy AI stojí za vypíchnutí, zejména teď před letní sezonou plnou dovolených?
Pokud výrobce smartphonů dnes nenabízí komplexní sadu funkcí umělé inteligence, jako by nebyl. Lídrem v praktické využitelnosti svých AI funkcí je samozřejmě Google, který má klíčovou výhodu, že jeho vychytávky s chutí přebírají i další výrobci androidových telefonů, jako je Samsung, Xiaomi a další. Toto léto však může vyvrcholit velký souboj mezi Samsungem, dosavadním premiantem, a společností Apple, která představila asi nejzajímavější koncept umělé inteligence, ale zatím jej neuvedla do praxe.
Co má Samsung a Apple ne?
Jihokorejský Samsung byl jeden z úplně prvních, který převzal koncepci Googlu a promítl ji do svých hotových produktů. Jeho sada funkcí Galaxy AI byla představena zkraje roku 2024 a nabízela dnes praktický základ, který najdeme u všech výrobců. O půl roku později uvedl na konferenci WWDC24 Apple svou koncepci Apple Intelligence, která v mnohém přesahovala řešení Googlu a Samsungu, ale ani po skoro 2 letech se v plné míře neobjevila na samotných produktech, ať už jde o iPhone či Mac.
Jinými slovy: Siri měla být už dávno středobodem umělé inteligence v telefonu, měla pracovat s obsahem na displeji, osobními informacemi o uživatelích a také adoptovat plynulejší hlasový projev, včetně možnosti opravit příkaz v reálném čase. Nic z toho zatím kdysi věhlasná hlasová asistentka neumí a v Applu kvůli tomu už padaly hlavy – odešel šéf vývoje strojového učení a umělé inteligence John Giannandrea.
Letos by měl Apple vše dohnat, konkrétně v pondělí 8. června, kdy je na programu vývojářská konference WWDC26. Nový vývojářský tým, částečně vedený zkušeným Craigem Federighim, částečně přeběhlíkem z Microsoftu Amarem Subramanyaem, chce představit klíčové novinky a co nejrychleji je uvést do praxe. Nespí ale ani Google a Samsung. Ten má v červenci představit své nejnovější skládačky a hlavním tématem letního Unpacked bude dozajista i umělá inteligence Galaxy AI.
Galaxy AI v kostce
Už teď má Samsung slušnou výchozí pozici, protože jeho telefony podporují celou řadu generativních funkcí, ať už přes cloud ve spolupráci s Googlem, tak přímo na zařízení. Ale pozor! I Korejci naráží na regionální omezení a Galaxy AI v češtině zdaleka neumí tolik funkcí, jako anglická, německá či španělská jazyková mutace; chybí například překlady v reálném čase nebo přepis telefonních hovorů. Oproti Applu je to ale propastný rozdíl – pakliže máte na iPhonu nastavenou češtinu jako výchozí jazyk, Apple Intelligence vám vůbec nebude fungovat.
Galaxy AI: co všechno umí?
- Textový asistent – tvorba a úprava textů, návrhy zpráv v různých stylech (formální/neformální), oprava pravopisu a gramatiky v češtině.
- Poznámkový asistent – automatické shrnutí poznámek, tvorba nadpisů a podnadpisů, formátování textu (odstavce, odrážky, záhlaví).
- Sumarizace obsahu – vytváření stručných souhrnů z článků, PDF souborů, dlouhých textů, přepisů hovorů i videí z YouTube.
- Circle to Search (Zakroužkuj a vyhledej) – vyhledávání na Googlu zakroužkováním libovolného objektu na obrazovce (funguje v češtině).
- Propojení Gemini s aplikacemi Google v češtině – diktované a psané příkazy v češtině pro Gmail, Mapy, Kalendář, YouTube, Dokumenty, Disk, Keep, Úkoly.
- Now Brief – chytrý widget s přehledem na míru (počasí, spánek, schůzky, doprava), přizpůsobený podle denní doby a českého prostředí.
- Now Bar – interaktivní widget na zamykací obrazovce pro aktivní úkoly (stopky, taxíky, sportovní aktivity).
- AI úpravy fotek – mazání rušivých prvků, přesouvání/zvětšování/zmenšování objektů na fotkách, generativní doplnění pozadí.
- AI kreslení / Skicování do obrázku – převod ručních kreseb na součást fotky (skládačky Z Flip 6 / Z Fold 6).
- Generativní tapety – tvorba tapet na míru podle popisu nebo úprava počasí na existující fotce.
- Portrétní studio – převod portrétů do komiksového, animovaného (Pixar-style) stylu, efektu vodové barvy a černobílé skicy.
- Audio guma – oddělení a úprava hlasu, hudby, ruchů, zvuků přírody ve videu.
Galaxy AI pohání přímo na zařízení velký jazykový model Samsung Gauss, který sestává ze tří menších modelů: Gauss Language (generativní jazykový model, který se aktivuje při psaní textů), Gauss Code (využívá se pro psaní kódu) a Gauss Image (generativní obrazový model, jenž umožňuje snadnou tvorbu a úpravu fotografií a další grafiky).
Samsung zároveň umožňuje sdílet data z používání Galaxy AI s cloudem pro přesnější a rychlejší práci. To ale není povinné, můžete to v nastavení vypnout a velkou část funkcí používat i bez internetu. Pár AI funkcí zajišťuje i Google díky svému modelu PaLM a nástroji Gemini, který je na telefonech korejské značky dostupný jako výchozí hlasový asistent a chatbot v jednom.
To nejoblíbenější z Galaxy AI? Circle to Search
Technicky vzato není Circle to Search (neboli Zakroužkuj a vyhledej) funkce spojená s Galaxy AI, protože ji najdete na většině současných telefonů s Androidem. U uživatelů Samsungu, stejně jako u dalších výrobců, ale patří k těm vůbec nejoblíbenějším AI funkcím.
Co vlastně Circle to Search umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem nebo stylusem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu. Je přitom jedno, zda označujete obrázek na webu, ve své galerii či kdekoliv v systému. Vyhledávač vám pak nabídne k objektu na obrázku informace, případně možnost si jej rovnou zakoupit; protože ano, z reklamy je Google živ, z čeho jiného.
Právě vyhledávací engine Google dodává funkci takovou sílu, avšak nejde o funkci umělé inteligence v pravém slova smyslu. Spíše jde o funkci známou již z aplikace Google Lens, pouze více integrovanou přímo do systému. Ovšem o její užitečnosti nemůže být pochyb. Stejně jako to platí i u dalších, již více „core AI“ funkcí, Circle to Search používat nemusíte, záleží zcela na vás, jak se rozhodnete.
AI úpravy fotek, na které se dá spolehnout
Pokud bychom měli vypíchnout ještě jednu funkci v Galaxy AI, která se vám bude hodit – zejména teď v létě – zvolili bychom různé generativní úpravy fotek v galerii. Zde jsou k dispozici výraznější i jemnější generativní úpravy vašich vyfocených fotografií. Velmi užitečnou se jeví možnost z obrázku cokoliv odstranit, načež AI dogeneruje pozadí, aby nebylo poznat, že byl na snímku nějaký rušivý element. Prvky pak můžete po fotce i libovolně přemisťovat, zvětšovat je či zmenšovat. Anebo snímek trochu pootočit a vygenerovat rázem zmizelé pozadí.
Mezi zábavnější AI funkce patří i tvorba vlastních tapet. Pokud vám nevyhovují předinstalované motivy, můžete si pomocí textových pokynů vytvořit prakticky jakékoliv pozadí podle své představivosti. Alternativou je úprava vlastních fotografií z galerie – umělá inteligence například dokáže měnit počasí na snímku tak, aby odpovídalo aktuálním podmínkám venku. Nejde sice o zásadní funkci, ale milovníci experimentování u ní snadno stráví dlouhé desítky minut.
Podstatně pokročilejší je ale funkce generativního dokreslování, která už vyžaduje trochu kreativity od samotného uživatele. Do existující fotografie můžete jednoduchou skicou prstem nebo stylusem načrtnout nový objekt a AI jej následně doplní přímo do obrázku. Přidat lze prakticky cokoliv – od zvířat přes auta až po módní doplňky. Systém navíc pracuje i s barvami, takže pokud nakreslíte například modré auto, výsledný objekt bude odpovídat zadanému odstínu.
Zmínku si zaslouží i Portrétní studio, které umí běžnou fotografii pořízenou předním nebo zadním fotoaparátem převést do několika výtvarných stylů. K dispozici je například komiksové zpracování, animovaný vzhled připomínající filmy od Pixaru, akvarelový efekt nebo černobílá kresba. Tyto náročnější úpravy už ale telefonu zaberou více času: generování může trvat přibližně od pěti do třiceti sekund. Výsledné AI upravené snímky navíc obsahují viditelný vodoznak upozorňující na použití umělé inteligence.