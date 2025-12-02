V Applu padají hlavy. Šéf umělé inteligence končí, přichází expert z Microsoftu

- Apple mění šéfa pro vývoj umělé inteligence a strojového učení
- Johna Giannandreu nahradí Amar Subramanya se zkušenostmi z Microsoftu a Googlu
- Dosavadní šéf zůstane v poradní roli, vedení ale okamžitě přebírá Subramanya
Další změny ve vedení vývojových týmů společnosti Apple. Dle očekávání odchází hlavní tvář dosavadních nepovedených pokusů o vytvoření komplexního systému Apple Intelligence, tedy umělé inteligence přímo na zařízeních ekosystému výrobce. Johna Giannandreu nahradí expert Amar Subramanya se zkušenostmi ze společnosti Microsoft.
Apple mění šéfa vývoje AI
Apple oznámil změny ve vedení softwarového a AI vývoje oficiálním tiskovým sdělením: „Společnost Apple dnes oznámila, že John Giannandrea, senior viceprezident Apple pro strojové učení a strategii umělé inteligence, odstupuje ze své funkce a bude působit jako poradce společnosti, než na jaře 2026 odejde do důchodu. Apple také oznámil, že renomovaný výzkumník v oblasti umělé inteligence Amar Subramanya nastoupil do společnosti Apple jako viceprezident pro umělou inteligenci a bude podřízený Craigu Federighimu.“
Apple AI chief John Giannandrea is leaving the company. Amar Subramanya from Microsoft is joining to lead AI under Craig Federighi.
— Mark Gurman (@markgurman) December 1, 2025
Craig Federighi, ředitel celého softwaru ve společnosti Apple, tedy bude mít pod sebou jak Mikea Rockwella, který pracuje na hlasové asistentce Siri, tak nově i Amara Subramanyana, který bude mít na starosti Apple Intelligence a strojové učení. Giannandrea bude zastávat jakousi poradní pozici, do poloviny příštího roku pak zamíří do důchodu. Amar Subramanya přišel z Microsoftu, kde zastával vesměs stejnou pozici, předtím pracoval 16 let v Googlu.
Co se týče nového šéfa Subramanyana, Apple si od něj slibuje především nastolení směru a schopnost držet se vize, kterou nastavil Tim Cook. „Umělá inteligence je již dlouho ústředním bodem strategie společnosti Apple a jsme rádi, že můžeme přivítat Amara v Craigově vedoucím týmu a přivést jeho mimořádné znalosti v oblasti umělé inteligence do společnosti Apple,“ okomentoval Cook změny v klíčovém týmu.