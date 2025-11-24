Odchází tedy Tim Cook? V blízké době nikoliv, možná ale napodobí Billa Gatese

- Tim Cook podle nových informací není na odchodu z Applu
- Nestane se tak ani příští rok, věří insider agentury Bloomberg
- Pomyslným hlavním nástupcem však zůstává šéf hardwaru John Ternus
Ve svém nedělním reportu Power On se renomovaný insider Mark Gurman z agentury Bloomberg věnoval zprávám o současném šéfovi Applu Timu Cookovi, který má podle některých zdrojů opustit společnost již v příštím roce, nejpozději pak v roce 2027. Jak zjistil Gurman, situace je trochu složitější.
Tim Cook na odchodu? Zatím ne
Minulý týden informoval list Financial Times o pohybech ve struktuře úzkého vedení společnosti Apple. Vypršel kontrakt dlouholetému provoznímu řediteli Jeffu Williamsovi, který byl dlouho považován za možného nástupce Tima Cooka v roli generálního ředitele, neboli CEO. Zdroj navíc upozornil na to, že vedení „významně urychlilo výběr nového CEO“, tedy Cookova nástupce.
Apple CEO Tim Cook isn’t retiring imminently, with recent reports on him stepping down in the first half of next year simply being premature. Here are the facts in the latest Power On: https://t.co/f2YNQG845y
— Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2025
Je nepochybné, že Tim Cook na výběru svého nástupce bude mít hlavní slovo, což zmiňuje v novém reportu i Gurman. Zároveň ale upozorňuje, že informace Financial Times jsou „pravděpodobně liché“ a že „výměna Cooka není v současnosti na pořadu dne“. Dodal: „Vlastně bych byl šokován, kdyby Cook odstoupil v časovém rámci, který nastínili FT.“
Možná jen přesedne na jinou židli
Situace je prý komplikovanější. Uvnitř firmy se hovoří spíše o tom, že Tim Cook může na konci příštího roku, respektive někdy v roce 2027, svou roli změnit, nikoliv z Applu odejít. Podobnou situaci známe z roku 2000 v Microsoftu, kdy tehdejší CEO Bill Gates přepustil roli Stevu Ballmerovi a on sám se „pasoval“ do role předsedy představenstva. Z firmy pak odešel až o 20 let později.
Gurman nicméně potvrzuje to, že aktuálním hlavním adeptem na CEO v éře po Timu Cookovi je ředitel hardwaru John Ternus. Tuto informaci nakonec přinesl Mark Gurman jako jeden z prvních a dlouhodobě na ní upozorňuje. Apple tyto zprávy nijak nekomentoval.