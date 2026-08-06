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Herní lahůdka na Androidu: nadšenec vytvořil mobilní verzi Pokémonů z Game Boye

Marek Bartík
Marek Bartík 6. 8. 16:30
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Pokémon Red Blue And Yellow
  • Na Androidu se objevil neoficiální port her Pokémon Blue, Red a Yellow, které vyšly v roce 1996 pro kapesní konzoli Game Boy
  • Fanouškovská konverze sice vyžaduje původní herní soubory (ROMs), ale zároveň nabízí celou řadu grafických nastavení a vylepšení hratelnosti
  • Nechybí ani podpora modifikací, jako je například Dramatic Shape Voxel, který do her přidává 3D vizuální efekty

Hry ze série Pokémon dlouhodobě patří mezi ty nejoblíbenější, které jsou na emulátorech pro Android k dispozici. Zčásti za pochopitelně vděčí nestárnoucím kvalitám, ale neméně významnou roli sehrává také skutečnost, že tituly pro konzole Game Boy či Game Boy Advance dneska spustíte prakticky na jakémkoliv zařízení. To však vývojáře s přezdívkou „bryanthaboi“ neodradilo od toho, aby se pustil do vývoje neoficiálních mobilních a PC portů (formou tzv. rekompilace) několika prvních her s Pokémony.

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Projekt s názvem Gen1Recomp se před několika dny objevil na GitHubu. Jak už bylo napsáno výše, jedná se o neoficiální port her Pokémon Red, Blue a Yellow na různé platformy. Kromě verzí pro Windows, Linux a Mac se vývojář pustil také do portu pro Android a linuxovou platformu od společnosti ANBERNIC, která je známá svými retro kapesními konzolemi.

Jednoduchá instalace

Vývojář si naprogramoval vlastní herní engine a fungování map, avšak k extrakci grafiky a herních dat se bez původních ROM neobejdete. Herní soubory si tedy pochopitelně musíte zajistit sami. Instalace na Androidu je poměrně snadná – nainstalujete Gen1Recomp a poté pomocí průzkumníka souborů v aplikaci vyhledáte dané soubory, které máte uložené v zařízení.



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Po spuštění hry budete mít k dispozici celou řadu nastavení, se kterými si v případě zájmu můžete pořádně vyhrát. Patří mezi ně různé barevné palety či nastavení snímkové frekvence. Nechybí virtuální ovládací prvky pro hraní na dotykových obrazovkách ani podpora gamepadů.

Podpora modifikací

Gen1Recomp dokonce obsahuje integrovaného správce modifikací. Díky němu se vůbec nemusíte starat o ukládání modů do konkrétní složky, protože k výběru příslušného souboru .zip stačí opět použít průzkumníka v aplikaci. Za zmínku stojí například mod Dramatic Shape Voxel, který nabízí 3D grafiku ve voxelovém stylu. Výtvor to sice není dokonalý – při procházení prostředí jsou patrné přechody mezi 2D a 3D a občas se může objevit i trhaní obrazu –, ale i tak jde o velmi působivý počin.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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