Samsung na smartphonech prodělává. Přesto slaví rekordní tržby i zisk

- Samsung opět vykázal rekordní tržby i zisk
- Největší profit přináší výroba paměťových čipů
- Mobilní divize skončila opět ve ztrátě
Samsung se na konci minulého týdne pochlubil výsledky hospodaření za období mezi červencem a zářím letošního roku. Korejská firma má rozhodně důvod k radosti – podle tiskové zprávy se stala vůbec první technologickou firmou na světě, která překročila čtvrtletní provozní zisk ve výši 100 bilionů korejských wonů (asi 1,62 bilionů korun). Samsung navíc očekává, že v příštích kvartálech bude i nadále růst.
Rekordní tržby i zisk
Samsung ve třetím čtvrtletí letošního roku vykázal tržby ve výši 195,3 bilionů wonů (asi 3,16 bilionů korun), což je o 14 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Provozní zisk narostl o neskutečných 780 procent na 107,4 bilionů wonů (asi 1,74 bilionů korun). Samsung chce i nadále růst, a proto vydatně navyšuje kapitálové výdaje – v posledním kvartále to bylo o 12,2 bilionů wonů na celkových 29 bilionů.
Většina investic šla do čipové divize, která v posledních čtvrtletích celý Samsung táhne kupředu, neboť vydělává obrovské peníze na prodeji paměťových HMB4 čipů do datových center. Za poslední tři měsíce tato jednotka utržila 147,1 bilionů wonů, což je o 15 procent víc než v předcházejícím čtvrtletí. Samsung navíc předpokládá, že trh s pamětmi i nadále poroste, poptávka po paměťových čipech stále převyšuje nabídku, a do toho se na trhu začnou objevovat nové procesorové a grafické platformy.
Samsungu nedělají radost pouze paměťové čipy, ale rovněž výroba čipových sad. Korejci plánují příští rok otevřít v Texasu novou továrnu, která bude produkovat nové čipsety a navyšovat podíl Samsungu v tomto odvětví. Samsung rovněž počítá s navýšením tržeb a zisku u obrazových senzorů, pro které by rád našel odbytiště i v nemobilních aplikacích.
Výrazně hůře si Samsung vedl v mobilním a síťovém byznysu – tržby sice mezikvartálně narostly na 37,7 bilionů wonů, ovšem stále to nestačilo na vygenerování alespoň hubeného zisku. Na prodeji mobilů a síťových zařízeních Samsung prodělal 0,6 bilionů wonů, a to navzdory úspěchům nové generace ohebných zařízení. Korejský gigant přitom doufá, že mu skládačky pomohou „nakopnout“ prodeje smartphonů v aktuálním „vánočním“ čtvrtletí. V příštím roce Samsung plánuje posílit portfolio vlajkových smartphonů, pravděpodobně na úkor levnějších zařízení.