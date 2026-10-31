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Samsung v krizovém režimu: provozní ztráta mobilní divize ho donutila odhalit plány na rok 2027

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 31. 10. 12:00
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Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu
  • Samsung se nenachází ve zrovna ideální situaci a nedávno vykázal provozní ztrátu
  • Začíná se proto více zaměřovat na propagaci svých nadcházejících novinek
  • Aktuálně jihokorejský gigant odhalil část plánů ohledně svého budoucího portfolia

Paměťová krize (často vtipně označována jako RAMageddon) zuří naplno a nešetří nikoho, ani velké značky. Samsung nedávno odkryl své finanční výsledky a ukázalo se, že se jeho mobilní divize opět dostala do provozní ztráty. Situace určitě není růžová, a proto se populární výrobce rozhodl na své budoucí produkty začít lákat více s předstihem a odhalil něco málo ze svých plánů.

Samsung láká na své novinky

Mobilní divize Samsungu se ocitla v provozní ztrátě dvakrát za sebou, a proto je načase jednat. Jihokorejský gigant během prezentace finančních výsledků navíc uvedl, že v roce 2027 očekává další pokles počtu dodaných chytrých telefonů, takže situace má do ideálu daleko. Zároveň jsme se ale dočkali nastínění toho, co můžeme v příštím roce očekávat.

Chytré telefony Samsung Galaxy S26
Chytré telefony Samsung Galaxy S26

Hlavními hvězdami a tahouny prodejů se má samozřejmě stát řada Galaxy S, které doplní skládací telefony nové generace a také chytré brýle. Firma rovněž potvrdila, že pro nadcházející rok zkoumá nové koncepty telefonů po vzoru modelu TriFold i další konstrukční formáty. Možná se tedy dočkáme něčeho zcela nového a neotřelého.

Střední třída v ohrožení

Jihokorejský výrobce tedy v příštím roce neočekává zlepšení situace, protože náklady na komponenty, hlavně paměti, zůstanou vysoké a další zdražování negativně ovlivní objem dodávek. V tomto ohledu nejvíce trpí segment základních telefonů a střední třída, které jsou na ceny velmi citlivé a aktuální situace může vést k redukci modelů v těchto kategoriích.

Telefony Samsung Galaxy A57
Telefony Samsung Galaxy A57

Mohlo by se tedy klidně stát, že v rámci řady Galaxy A bychom se dočkali výrazně menšího počtu telefonů. Vypadá to, že Samsung bude chtít vsadit více na řadu Galaxy S, která přece jen není na zdražování tak citlivá a nese s sebou vyšší marže. Je v plánu vtisknout jí výraznější identitu a po dlouhé době bychom se měli dočkat rozšíření o další model.

Galaxy S26 Ultra (vlevo) a Galaxy Z Fold 8 (vpravo)
Galaxy S26 Ultra (vlevo) a Galaxy Z Fold 8 (vpravo)

Nová kompaktní vlajka by mohla prodeje skutečně nakopnout, protože kromě ní se žádné vyloženě zásadní novinky neočekávají. Vylepšení v rámci nové řady Galaxy S27 se zaměří na displeje s technologií Privacy Display, výdrž na baterii a výkon. Nové skládačky Galaxy Z by pak měly dorazit s ještě tenčí a lehčí konstrukcí.



Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu



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Velkou roli bude mít také umělá inteligence

Galaxy AI zůstane i v roce 2027 silnou součástí telefonů Galaxy a Samsung má v úmyslu zavést funkce ještě více zaměřené na uživatele a bohatší zážitky z používání AI. Umělá inteligence má být zase o kousek lepší v pochopení kontextu a toho, čeho chce vlastně uživatel dosáhnout. Moc konkrétních věcí v tomto směru ale zveřejněno nebylo.

Galaxy S27 Pro vs S27 Ultra
Galaxy S27 Pro vs S27 Ultra

Zajímavě vypadají plány na to, jak učinit vlajkové telefony Galaxy S a Z dostupnějšími. Samsung má v plánu spustit finanční programy zaměřené na Galaxy S26 a Galaxy Z Fold 8, aby je dostal mezi ještě více uživatelů. Zdá se také, že vývoj hardwaru pro další vlajky jde bez větších komplikací a vše by mělo být připraveno pro novou generaci.

Do sériové výroby se právě dostávají nové snímače s rozlišením 200 Mpx, které zamíří do řady Galaxy S27 a podle plánu jde také vývoj a výroba procesoru Exynos 2700. Divize Samsung Display mezitím pracuje na nových ohebných panelech s ještě méně viditelným záhybem a je rozhodně dobré vidět, že Samsung se snaží nelehkou situaci nějak řešit a že jen nečeká, až se vše vyřeší samo.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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