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Řada Galaxy S27 nabídne paměťovou výbavu, jak jsme zvyklí. Dramaticky ale zdraží

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 23. 9. 6:30
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Samsung Galaxy S27 Ultra na nejnovějším (neoficiálním) renderu
  • Práce na nové vlajkové řadě Galaxy S27 jsou v plném proudu
  • Samsung připravuje hned čtyři modely, včetně nové verze S27 Pro
  • Pokud jste se báli, že tyto telefony omezí paměťová krize, můžete zůstat v klidu

Samsung má všechny hlavní premiéry v rámci aktuální mobilní sezóny již za sebou, a to znamená, že se může plně soustředit na novou řadu Galaxy S27. Aktuální série Galaxy S26 po stránce inovací trochu zklamala, takže fanoušci toužebně vyhlížejí její nastupující řadu a jihokorejský výrobce si rozhodně nemůže dovolit klopýtnout dvakrát po sobě. Na světlo světa se nyní dostaly paměťové konfigurace, což je dobrá, ale i špatná zpráva.

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Nový model, přepracovaný design a lepší výbava

O řadě Galaxy S27 toho víme již poměrně dost a největší novinkou je určitě příchod nového modelu Galaxy S27 Pro. Ten by měl být zmenšenou variantou verze Ultra, jen bez podpory dotykového pera. Vrcholná specifikace Ultra by měla dostat kompletně přepracovaný design, který adoptuje i verze Pro a u obou těchto modelů se můžeme těšit na více než solidní výbavu.

Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy S27
Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy S27

Baterie o kapacitě 5 200, respektive 5 700 mAh, vypadají na poměry Samsungu velmi dobře, což platí i pro nabíjení o výkonu 60 W. Dalším dílkem skládačky je paměťová výbava, kde kvůli aktuálně probíhající paměťové krizi panovaly pochyby o tom, jaké kapacity budou u nové řady dostupné. Obavy ale byly zbytečné – k žádným škrtům v tomto směru nedojde.

Omezení pamětí se nekoná

Kvůli paměťové krizi se dlouhodobě předpovídá, že se i do vlajkové kategorie vrátí paměťová konfigurace 8 + 128 GB. Dobrou zprávou je, že Samsung ji u své nové řady neplánuje a dle informací korejského blogu Naver ji nedostane ani základní model Galaxy S27. I tato varianta bude začínat na paměti 12 + 256 GB a vrcholná verze nabídne konfiguraci 12 + 512 GB.

Galaxy S27 Pro na neoficiálním renderu
Galaxy S27 Pro na neoficiálním renderu

Tyto kombinace by měla dostat i větší verze Galaxy S27+ a samozřejmě je najdeme i u dvojice Galaxy S27 Pro a Ultra. Ty ale navíc dostanou i varianty s vnitřním úložištěm o velikosti 1 TB. Zatímco u menší verze Pro bude tato paměť kombinována s 12 GB RAM, vrcholná varianta Ultra se může těšit na 16 GB RAM. Paměťová krize je tedy na Samsung krátká.



Samsung Galaxy S26 Ultra



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Nový typ pamětí pro vrcholné vlajkové modely

Dobrou zprávou je i to, že specifikace Pro a Ultra by měly využívat nové typy pamětí – konkrétně vnitřní úložiště typu UFS 5.1 a operační paměť RAM LPDDR6. To bude oproti aktuální řadě, která používá typy UFS 4.0 a LPDDR5X, z hlediska rychlosti výrazné zlepšení. Tato pozitivní zpráva o pamětech však má i svou odvrácenou stranu.

Galaxy S27 Pro vs S27 Ultra
Galaxy S27 Pro vs S27 Ultra

Pokud Samsung použije výše uvedené kapacity a u vrcholných modelů navíc nabídne modernější typy modulů, je prakticky nemožné, aby udržel ceny svých nových vlajkových telefonů na podobné úrovni jako u řady Galaxy S26. Zdražování se pravděpodobně nevyhneme a vlastně už ani není otázkou to, zda Samsung zdraží, ale spíše to, o kolik ceny u této nové řady narostou.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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