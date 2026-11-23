- Odolné telefony už dnes určitě nevypadají tak, jako před pár lety
- Dobrou ukázkou toho je i Redmi Note 17 Pro Max od Xiaomi
- Stejně jako jeho předchůdce, i tento model jsme podrobili brutálnímu testu mrazem, nicméně o poznání náročnějšímu
Zvýšená odolnost u smartphonů už v roce 2026 není nic unikátního. Naopak, chlubit se tím mohou i telefony, do kterých byste to před pár lety ještě neřekli. Dobrým příkladem je řada Redmi Note od Xiaomi. Už před rokem jsme hlavního zástupce jménem Redmi Note 15 Pro+ otestovali v celkem náročné disciplíně zamražení na zhruba 7 hodin. Jeho nástupce, letošní model Redmi Note 17 Pro Max (recenze), jsme nechali v mrazáku přes 50 hodin. A výsledek i tentokrát stojí za to.
Redmi Note 17 Pro Max: ještě odolnější
Nejprve ale o tom, jakou odolností se novinka chlubí. Při pohledu na oficiální parametry je patrné, že Xiaomi se u nového modelu soustředilo především na ochranu proti vodě, pádům a také na životnost samotné baterie. Některé hodnoty se oproti předchozí generaci podařilo vylepšit poměrně výrazně. Největší posun nastal v případě voděodolnosti. Zatímco Redmi Note 15 Pro+ zvládal podle certifikace TÜV SÜD ponoření do hloubky 2 metrů po dobu 24 hodin, nový model zvládne za laboratorních podmínek stejnou hloubku po dobu 72 hodin. To už je poměrně výrazný rozdíl.
Druhou důležitou novinkou je odolnost při pádu. Podle certifikace SGS dokáže Redmi Note 17 Pro Max 5G přežít pád z výšky až 3 metrů na žulový povrch. Předchůdce měl tuto hranici stanovenou na 2,5 metru. Přehled nejdůležitějších parametrů najdete v tabulce:
|Parametr
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Redmi Note 17 Pro Max 5G
|Změna
|IP krytí (globální verze)
|IP66/68/69/69K
|IP66/68/69/69K
|Beze změny
|IP krytí (verze pro CZ/EU)
|IP66/68
|IP66/68
|Beze změny
|Ponoření podle TÜV SÜD
|2 metry na 24 hodin
|2 metry na 72 hodin
|Vylepšení
|Pád podle SGS
|2,5 metru na žulu
|3 metry na žulu
|Vylepšení
|SGS 5 (pád, ohyb, tlak)
|Ano
|Ano
|Beze změny
|Krycí sklo
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus 2
|Beze změny
|Odolnost baterie podle TÜV SÜD
|Neuvádí se
|5 hvězd (mechanika, teploty)
|Nové
Baterie má vlastní ochranu
Zajímavou novinkou je také certifikace baterie od TÜV SÜD. Ta se nezaměřuje pouze na její výdrž, ale také na odolnost vůči náročnějším provozním podmínkám. Novinka získala 5hvězdičkové hodnocení, které zahrnuje mimo jiné testování mechanické odolnosti a chování při extrémních teplotách. Laboratorní zkoušky pracovaly s teplotním rozsahem od −40 do 75 °C a simulovaly také pády, nárazy, vibrace nebo stlačení.
Samotný akumulátor je typu křemík-uhlík a v evropské verzi nabízí kapacitu 9 210 mAh. Xiaomi navíc slibuje dlouhou životnost. Podle jeho laboratorních výpočtů by si měl akumulátor zachovat nejméně 80 % původní kapacity i po 1 600 nabíjecích cyklech. To samozřejmě neznamená, že lze telefon bez obav vystavovat libovolným teplotám. Certifikace baterie není totéž co certifikace celého smartphonu a už vůbec neznamená, že mu neublíží jakékoli zacházení.
Aby nezapadlo: energoštítek dle nařízení Evropské unie hovoří o energetické úrovni B, odolnosti na úrovni A, opravitelnosti s hodnocením C a o reálné výdrži skoro 80 hodin.
Wet Touch 2.0: displej reaguje i s mokrými prsty
Součástí výbavy je rovněž technologie Wet Touch 2.0, kterou Xiaomi používá pro spolehlivější ovládání dotykové obrazovky v situacích, kdy jsou prsty či obrazovka uživatele mokré, mastné či zpocené. V praxi jde o poměrně užitečnou funkci, běžné dotykové displeje totiž mohou mít s přesným rozpoznáváním dotyků problém ve chvíli, kdy se na jejich povrchu nachází voda. To může být nepříjemné například při používání telefonu v dešti, při sportu nebo při práci v kuchyni.
Wet Touch 2.0 se snaží tyto problémy eliminovat a zachovat přesné reakce na dotyk i v méně ideálních podmínkách. Nejde sice o ochranu proti vodě jako takovou, ale o praktický doplněk, který dává u odolného telefonu smysl.
Přes 51 hodin v mrazáku
Odolností proti vodě, prachu, nárazům či ochraně displeje před vlhkými dotyky ale končit nechceme. Po vzoru loňského testu Redmi Note 15 Pro+ jsme se rozhodli nástupce vystavit obdobnému, ba ještě brutálnějšímu testu mrazem. Princip byl jednoduchý: Redmi Note 17 Pro Max 5G jsme vložili do nádoby s vodou a následně ji umístili do mrazáku. Při teplotě přibližně -18 °C jsme nechali celý obsah postupně zamrznout. A tentokrát jsme telefon v ledovém sevření ponechali pořádně dlouho: celých 51 hodin.
Důrazně upozorňujeme, že podobný experiment doma rozhodně nezkoušejte. Ani vysoká certifikace voděodolnosti nezaručuje, že telefon takovou zkoušku přežije bez následků.
Zamrazení do bloku ledu je totiž úplně jiná disciplína než běžné ponoření do vody. Při tuhnutí voda zvětšuje svůj objem přibližně o 9 %, což vytváří tlak na všechny okolní předměty. Pokud je smartphone uzavřený ve vodě ze všech stran, led jej může postupně svírat a namáhat jeho konstrukci.
Dalším rizikem je samotná elektronika. Pokud by se voda dostala dovnitř telefonu, její následné zamrznutí může poškodit citlivé součástky, konektory nebo spoje. Problém může nastat také při rozmrazování, kdy se kvůli změně teploty vytváří kondenzace.
Samostatnou kapitolou je baterie. Nízké teploty mohou negativně ovlivnit její schopnost dodávat energii a při nabíjení v příliš nízkých teplotách může dojít i k jejímu poškození. Právě zde je zajímavá také nová pětihvězdičková certifikace TÜV SÜD, která hodnotí mimo jiné odolnost akumulátoru vůči náročným podmínkám.
Přežil i tentokrát bez ztráty kytičky
Výsledek nás potěšil. Redmi Note 17 Pro Max 5G přežil celých 51 hodin v mrazáku a po vysvobození z ledového bloku zůstal plně funkční. Extrémní experiment tedy zvládl bez zjevného poškození a telefon se po rozmrazení opět normálně rozběhl. Je to zajímavý výsledek, zejména když si uvědomíme, jak dlouho byl smartphone vystaven teplotě kolem −18 °C a jakému mechanickému namáhání musel při postupném zamrzání vody čelit.
Samozřejmě nejde o důkaz, že telefon přežije každé podobné zacházení. Náš experiment nelze zaměňovat za laboratorní certifikaci a případné vnitřní poškození nemusí být okamžitě patrné. Přesto jde o další velmi zajímavou ukázku toho, kam se odolnost běžně dostupných smartphonů posouvá.
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Akční ceny platí do 29. listopadu nebo do vyprodání zásob. K oběma verzím mohou noví uživatelé jednotlivých služeb získat také tři měsíce Spotify Premium, dva měsíce YouTube Premium a šest měsíců Google One s 200GB úložištěm zdarma.