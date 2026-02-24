Extrémní test odolnosti: zmrazili jsme Redmi Note 15 Pro+ 5G

- Zvýšená odolnost je evidentně nový trend, který láká jak výrobce, tak zákazníky
- Redmi Note 15 Pro+ chce být jedním z nejodolnějších telefonů z konvenční nabídky
- My jsme otestovali pořádně – přežil všechno, dokonce strávil den v mrazáku
Zjevným trendem pro rok 2026 bude zvýšená odolnost u telefonů napříč jednotlivými cenovými patry, zejména pak u těch levnějších. Zářným příkladem toho je nová řada Redmi Note 15, v rámci které čtyři z pěti modelů nabízí pokročilou odolnost alespoň IP66 nebo vyšší a také vojenský standard odolnosti MIL-STD-810H. Nejlépe je na tom model Redmi Note 15 Pro+, na který jsme se z hlediska odolnosti podívali v našem redakčním „crash testu“.
Redmi Note 15 Pro+ vydrží hodně
Bez přehánění lze prohlásit, že stran oficiálních certifikací disponuje Redmi Note 15 Pro+ vším myslitelným. Je tu odolnost proti vodě i prachu v různých podmínkách, baterie má speciální ochranu před promrznutím (na to se podíváme pořádně!) a dle oficiálních technických specifikací nechybí certifikace SGS nebo TÜV SÜD. Zde přehledně:
- IP66/68 – Oficiální stupeň krytí, konkrétně nejvyšší možná ochrana proti prachu (6), zařízení je zcela prachotěsné. Navíc nechybí ochrana proti silným proudům vody, například hadice nebo sprcha (6), a také ochrana při dlouhodobém ponoření do vody (8). Tu výrobce specifikuje jako „ponoření až do hloubky 2 metrů až na 24 hodin“.
- SGS certifikace – Dle dat od SGS dosahuje Redmi Note 15 Pro+ maximálního hodnocení při pádu z 2,5 m, odolá ohýbání a vyššímu tlaku.
- Sklíčko Gorilla Glass Victus 2 – Sklíčko americké firmy Corning je certifikováno na to, aby vydrželo při pádu z cca 1 m na betonový povrch, cca 2metrový pád na asfalt a má též vysokou odolnost proti poškrábání (do 6. stupně Mohsovy stupnice).
- TÜV SÜD Smartphone Water-resistant Endurance Certification – Smartphone splnil 8 testovacích kategorií podle normy PPP CCB05071A 2025.
Kromě zmíněného se výrobce chlubí výsledky testování z interních laboratoří. V těch Redmi Note 15 Pro+ zvládl víc jak:
- 320 000 stisknutí postranních tlačítek,
- 1 800 pokusů o mikropády,
- 5 000 testů USB portu,
- 200 pokusů o vložení a vyjmutí SIM karty,
- 3hodinový test náhodných vibrací při 5–500 Hz,
- test tlaku v 11 kategoriích na slabá místa v konstrukci,
- 72hodinový test střídavé teploty a vlhkosti,
- stejně jako test teplotních cyklů při -20 až 55 °C.
Funkce Wet Touch
Z výše uvedeného je patrné, že Redmi Note 15 Pro+ splňuje několik kategorií odolného telefonu. Ano, není to úplně mobil na stavbu nebo do armádních podmínek, ale zaručeně jde o velmi odolný telefon. Vzhledem k tomu stojí za zmínku i funkce Wet Touch 2. generace, kterou Xiaomi implementovalo pro příjemnější ovládání obrazovky s mokrými prsty.
Funkce vlastně zajišťuje, že displej na telefonu zůstává citlivý a reaguje přesně, i když je obrazovka nebo prsty mokré, mastné či zpocené. To znamená plynulé ovládání během deště, při sportu nebo vaření, kdy běžné dotykové senzory často selhávají. Výsledkem je praktičtější používání telefonu v každodenních situacích, kdy má displej kontakt s tekutinami.
Odolnost v praxi
Z úcty k zapůjčenému modelu jsme se rozhodli jej úplně „nerozflákat“, takže test pádů probíhal spíše náhodně během testování. A ano, skutečně nám během testování několikrát upadl, většinou to ale bylo z výšky pasu a takřka vždy doma, na relativně měkký povrch plovoucí podlahy.
Blíže jsme se zaměřili především na odolnost proti vodě. Počasí bohaté na přeháňky nám naplno nabídlo možnost vyzkoušet telefon v dešti i ve sněhu, vše vydržel. Na tyto podmínky je telefon vyloženě stavěný, ani silný déšť či několikahodinový pobyt v kaluži s ním nemůže zamávat. Totéž platí i pro silnější proud z kohoutku, ze sprchy nebo zahradní hadice. Vše bez problémů přežil, za plného chodu a v největší pohodě.
Stejně jako u všech voděodolných telefonů je však potřeba varovat, že poničení telefonu vodou nekryje záruka od výrobce. Na jedné straně tedy telefon má speciální certifikaci pro odolnost – takže by měl vydržet – ale když nevydrží, záruka vám v tomto ohledu nepomůže. Xiaomi o tom informuje i na svých stránkách.
Zmrazili jsme telefon!
Tady by mohl běžný test odolnosti skončit. My jsme se ale rozhodli jít dál a uštědřit Redmi Note 15 Pro+ ještě jednu zkoušku ohněm… nebo spíš ledem. Plán byl jasný: nechat telefon ve vaničce zalitý vodou zamrazit v mrazáku, konkrétně při teplotě -18 °C po dobu sedmi hodin. Dle technických specifikací by to měl akumulátor telefonu vydržet, nás ale zajímalo, zdali to přežije telefon jako celek.
A tady ještě jedno důrazné upozornění – tohle doma rozhodně nezkoušejte! Je totiž velmi pravděpodobné, že smartphone tyto extrémní teplotní podmínky nemusí přežít. My jsme se ale pro účely nadstandardního testu odolnosti rozhodli dát novince pořádně zabrat.
I když je telefon certifikovaný jako voděodolný, zamrazení do bloku ledu je úplně jiná disciplína než pád do bazénu. Při zavření telefonu do mrazáku totiž dochází k několika procesům – při tuhnutí led zvětšuje svůj objem o cca 9 %. Pokud mobil uzavřete do vaničky s vodou, led ho začne ze všech stran „drtit“.
Během několikahodinového procesu mrznutí vody jsme na telefon průběžně volali, abychom ověřili, zda je stále zapnutý a v provozu. A jak si můžete všimnou z přiložených fotografií, na příjmu byl neustále a plně funkční.
Toto je největší riziko pro komponenty, protože může snadno dojít k prasknutí krycího skla displeje. A pokud se voda dostane do drobných spárů či štěrbin, hrozí při jejím zmrznutí (a rozpínání ledu) poškození uvnitř telefonu, která na první pohled vůbec nemusí být vidět. Ostatně rozpínavost ledu zná každý, komu někdy praskla v mrazáku láhev s pivem.
Další problém je s baterií. Akumulátory na základě lithia pracují v určitých teplotních podmínkách, a jakmile dojde k jejich překročení, přichází rychlá degradace. V tomto konkrétním případě výrobce slibuje, že křemíko-uhlíkový akumulátor s kapacitou 6 500 mAh vydrží až při mrazu −20 °C. Pobyt v našem mrazáku by pro něj teoreticky neměl představovat problém.
Ale ani když smartphone a jeho vnitřnosti přežijí samotné zamrazení, není ještě vyhráno. Nastupuje totiž rozmrazování a s ním spojená kondenzace. Vzduch uvnitř telefonu má určitou vlhkost, při prudkém ochlazení a následném ohřátí hrozí, že v případě poškození těsnění zkondenzuje přímo na základní desce. Výsledek? Neviditelná, leč za krátkou dobu smrtelná oxidace kontaktů přímo uvnitř telefonu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,34 × 78,31 × 8,19 (Černá, Ledově modrá) nebo 8,47 (Mocha hnědá) mm, hmotnost: 207,1 (Černá, Ledově modrá) nebo 208,0 (Mocha hnědá) g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Nic takového se ale v našem případě nestalo. Po vysvobození telefonu z ledu jsme jej ještě dalších 12 dní úplně normálně používali a čekali, zda se objeví nějaký problém. Redmi Note 15 Pro+ 5G ale přežil bez ztráty kytičky a i po tomto mrazivém testu se dál těší pevnému zdraví.
Přežil bez ztráty kytičky!
Pokud by se vám tedy například s novým Redmi Note 15 Pro+ 5G někdy náhodou stalo, že vám upadne do kaluže, nebo třeba na horách do sněhu a vy byste jej našli až druhý den, je zde poměrně velká šance, že přežije.
