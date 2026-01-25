Redmi Note 15 Pro+ 5G recenze: odolný, se skvělou výdrží a férovou cenou

- Uspět ve střední třídě znamená prodávat statisíce telefonů, což je hlavním úkolem telefonu Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Xiaomi, respektive Redmi, však bude mít konkurenci ve vlastních řadách
- Zahajovací prodejní cena 9 099 Kč je velice zajímavá, ta standardní už tolik ne
- Pokud na telefon u prodejce napíšete recenzi, získáte zdarma fritézu v hodnotě 1 499 Kč
Prosadit se ve střední třídě je náročné. Nelze spoléhat na technologický pokrok, průměrného konzumenta často neohromíte čísly. V mnoha případech musíte stavět na doporučeních, reputaci, nebo vybrat výjimečný benefit, který vystoupí nad hladinu průměru.
V této recenzi se podíváme na to, jestli Redmi Note 15 Pro+ 5G nějakou takovou výhodu nabídne a pokud ano, tak jestli je adekvátním argumentem pro koupi.
A jen pro úplnost – pod brandem Redmi tento měsíc na český trh dorazilo celkem pět smartphonů z rodiny Redmi Note 15. Jedná se o telefony pokrývající segment nižší až střední třídy, u kterých výrobce kladl důraz na atraktivní design, zvýšenou odolnost a v neposlední řadě agresivní poměr výkonu a ceny.
Základní model začíná na ceně okolo 4 200 Kč, nejvybavenější (dnes testovaný) končí na zhruba 9 100 Kč v případě 8/256GB varianty a 10 499 Kč v případě verze 8/512 GB. V rámci zahajovací prodejní akce k němu získáte fritézu zdarma. Kompletní přehled portfolia rodiny Redmi Note 15 najdete v tomto článku.
Obsah balení
Pro telefony Redmi je typická červená. Těžko říci, jestli je to podpultový odkaz na zemi původu, nebo provokace směrem k OnePlus, ale zaujme. Testovaná novinka se ale drobně liší, na krabičce dostala dost prostoru i bílá. Obsah už je ale zcela tradiční: kromě papírů z ní vytáhnete jen USB-A/C kabel, sponku na dual SIM slot (druhou kartu může nahradit eSIM) a kryt.
Ten se bohužel tentokrát nepovedl tak, jak jsem u Xiaomi zvyklý. Na telefonu drží pevně a na omak je pro ruku rovněž příjemný, ale v zimě jeho materiál trošku tuhne, což v mém případě způsobilo nezřetelný stisk bočních tlačítek. V teple se tento problém neprojevoval. Určitě je ale fajn, že základní obal chrání nízkou ohrádkou i sklíčka objektivů.
Nenápadný odolňák
Jak se říká, sto lidí, sto chutí. Redmi má bravurně zmáknutou ergonomii, ale nebudu se tajit tím, že mě vizuálně Note 15 Pro+ nezaujal. Určitě je proto na místě podrobněji rozebrat, co funguje, ale nesluší, a co naopak vypadá hezky, ale funkce pokulhává.
Začněme třeba uchopením v ruce. Telefon má v pase 8,2 mm v tenčím místě a není nijak extrémně vyhublý, ale přesto působí příjemně lehce. Zaoblená záda opticky odlehčují a ostře řezaný kovový rámeček zase dodává bytelnost a dojem preciznosti. Note 15 Pro+ pevně v ruce ukotví i těžiště, zařízení nemá tendence klouzat, ani se překlápět z dlaně.
Na stole ho pak stabilizuje modul foťáku umístěný v podélné ose, stejně jako u loňské generace. Viklat se na rovném povrchu začne telefon až pokud zmáčknete displej v horní třetině. Zdálo by se, že spojujícími prvky je proto pevnost, vyváženost a důraz na praktičnost.
Proti tomu ale tlačí design fotoaparátu vměstnaný do kulatého čtverce. Jeho design není ani minimalistický, ani extravagantní – nejvíc působí, jako kdyby na Redmi přicestoval z jiného modelu. Tuto nepatřičnost akcentuje i to, že ze čtyř „plotýnek sporáku“ fotí jen dvě. Třetí kruh slouží pro přisvětlovací diodu, čtvrtý pak objektiv jen imituje, ve skutečnosti se v něm schovává infraport pro ovládání domácí elektroniky.
Ovládací prvky rozmístilo Redmi tradičně, proti čemuž snad ani nelze mít výhrady. Ovládání hlasitosti a vypínání leží v dosahu palce na pravé straně, USB-C konektor zase najdete uprostřed spodní hrany, takže až budete v noci připojovat nabíječku, zvládnete se trefit i poslepu.
Na spodní straně rovněž najdete jeden ze dvou reproduktorů. Hlasový projev se nevymyká průměru, příspěvkem k odolnosti je pak funkce jeho čištění zvukovými vibracemi. Redmi radí držet telefon pevně, trochu s ním zatřást a poslouchat 30 sekund dlouhé pípnutí, které by mělo pomoci vyhnat vlhkost z konektoru. Být kapkou, uteču dobrovolně, zvuk je to velmi nepříjemný.
Kontroverzním rozhodnutím se ukazuje použití zakřiveného displeje. Krásně sice zrcadlí profil zadní strany, usnadňuje i ovládání gesty, ale zvyšuje tím nároky na sklíčko Gorilla Victus 2 a opatrnějším majitelům zkomplikuje výběr ochranného skla. Z výroby sice obrazovku chrání fólie, ale dlouhou životnost si od ní neslibujte, je to ten typ, který jednou podeberete nevědomky nehtem a bublin pod ní se už nezbavíte.
Sečteno podtrženo vypadá Redmi Note 15 Pro+ obyčejně, možná až nudně, zejména v testované stříbrné s nádechem do modra. Černá mutace může uspokojit konzervativní zájemce, třetí varianta Mocha Brown pak spoléhá místo plastu na koženku, čímž se aspoň částečně dokáže odlišit od průměru.
Voda mu nevadí!
Naopak nadprůměrnou péči věnovalo Xiaomi utěsnění celého zařízení. Doby IP67 minuly, Note 15 Pro+ si může udělat fajfku u IP68 i 69K. Telefon proto můžete nejen máchat 2 metry hluboko celý den, ale ještě ho potom umýt wapkou s horkou vodou. Redmi se prezentuje jako zařízení odolné i vůči pádům, ohýbání a „drtivému tlaku“ na úrovni, která si zasloužila certifikaci SGS na pět hvězdiček. Za tento rating údajně vděčí Redmi i zesílenému motherboardu.
Jenže v poznámce malými písmenky se dočtete, že telefon dokáže odolat pádu z výšky 2,5 metru na hladký žulový povrch, ale „skutečné výsledky se mohou lišit a jakožto precizní elektronické zařízení je telefon při pádu stále ohrožen poškozením“. Když se koukám na zahnuté kraje displeje, nejsem si jistý, jestli bych si na Note 15 Pro+ vsadil.
Mimochodem, ona odolnost je daná použitím sklolaminátu – ten ale nepotkáte u hnědé varianty. Pozor na to!
Displej elegantně zakřivený
Možná už trpím sklerózou, ale nevzpomínám si na žádnou zásadní inovaci, která by v poslední době změnila kvalitu dotykových displejů. Redmi Note tento názor rozhodně nezmění, jedná se o typického představitele průměrných parametrů.
Úhlopříčka 6,83″ nevyčnívá, rozlišení 2772 × 1280 pixelů taky nenabízí obraz jemnější, než nač je oko zvyklé, AMOLED panel s podporou HDR10+ se považuje za standard a obnovovací frekvenci 120 Hz má dnes prakticky cokoli kromě úplného low-endu.
Neznamená to ale, že by to byla špatná podívaná! Tabulkových 3200 nitů sice nedokážu potvrdit ani vyvrátit, ale můžu slíbit, že s nastaveným minimálním jasem dokážete číst i text na bílém pozadí pohodlně. Maximální intenzita podsvícení pak s rezervou postačí i pro účely navigace na řídítkách bicyklu, i když pojedete slalom mezi pouličními lampami. Změní se totiž 3840× za sekundu.
Jak je zvykem, i parametry obrazu lze upravovat. Někdo sáhne po sytých barvách, někdo je nechá přizpůsobovat zobrazovanému obsahu. Nevídaným unikátem je pak ruční korekce, která vás nechá volit mezi barevným prostorem P3 a sRGB a ručně si na posuvnících vybrat intenzitu červené, modré a zelené, změnit barevný odstín, sytost, kontrast nebo gamu.
Co naopak v softwaru zařízení nezměníte, je pozice optické čtečky otisků. HyperOS vás sice nechá si stahovat animace přehrávané při jejím použití, ale stále budete muset prsty pokládat nepříjemně blízko ke spodní hraně.
Odolnost Redmi prezentuje i schopností displeje rozpoznávat (samozřejmě za pomoci AI) dotyky i na obrazovce skrápěné deštěm díky technologii AI Wet Touch 2.0. Nevím, jaké schopnosti měla verze 1.0, pokud kdy byla veřejně dostupná, ale druhá verze funguje tak, že rozdíl oproti telefonům bez této technologie jsem nezaznamenal.
Výkon stačí, ale za tu cenu?
Pokud byste se provrtali sklem displeje, narazili byste na 4nm procesor Qualcomm Snapdragon SM7635-AC, neboli 7s Gen 4, dále 8 či 12 GB fyzické RAM rozšiřitelné až o 12 GB, úložiště o objemu 256, nebo 512 GB, a grafický akcelerátor Adreno 810.
Použitý čipset i cenovka předpovídají, že Redmi neaspiruje na titul trhače asfaltu. Třecí plochy najdete hned na několika místech. Za prvé, CPU je složeno ze čtyř jader Cortex-A720 (1× 2,7 GHz + 3× 2,4 GHz) a čtyř A520 na 1,8 GHz. Ani jedno Kryo, ani jeden Oryon. Rychlosti nepomáhá ani UFS 2.2 úložiště či RAMka LPDDR4X. V ruce si možná slabšího výkonu nevšimnete, ale v benchmarcích rozdíl oproti podobně naceněným zařízením bije do očí.
Méně výpočetních sil si telefon kompenzuje stabilitou. Dá se čekat, že pomalejší procesor nebude topit, přesto mě ale překvapilo, jak stabilně svůj výkon dodává. Skončit zátěžový test 3DMarku se známkou 99,6 %, to stojí za pochvalu!
Podobně jsou na tom i teploty. Žádné drama se nekoná, Redmi si jede do svých 42 °C a skoro to v rukou ani nepoznáte. Je to takový kliďas, který si kráčí svým tempem. Chtěl jsem proto telefon dostat mimo komfortní zónu sociálních sítí a denní agendy a zkusil nainstalovat Call of Duty Mobile, stáhnout lepší textury a dát si jedno dvě kola přestřelek. A světe div se, šlo to bez problémů!
Slušná výdrž s rychlým nabíjením
S hraním je to na Redmi celkem fajn i z důvodu nadprůměrné výdrže na jedno nabití. Mít pod kapotou 6500 mAh a ještě si je dobíjet výkonem 100 W… Co by za to jiní dali? Druhým dechem ale musím dodat, že rychlost nezáleží jen na výkonu adaptéru, power delivery dosahuje nižší rychlosti než tovární HyperCharge.
S takovou kapacitou křemíko-uhlíkové baterie dává smysl i zpětné nabíjení přes kabel výkonem až 22,5 W. Někomu jinému asi smartphone nebudete chtít živit, ale doplnit energii sluchátkům či hodinkám vás moc bolet nebude.
Vzhledem k zaměření telefonu nepřekvapí absence bezdrátového nabíjení, dlužno ale podotknout, že je to škoda – mohl by to být jeden z těch odlišujících znaků, které by mohly přivést zákazníky právě k Note 15 Pro+.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|9 minut
|15 minut
|31 minut
|48 minut
Nakonec nejzajímavější, nebo spíš neokoukané atributy baterie najdete v systému. Výkonnostní i úsporné profily zdomácněly, rychle se rozšířilo i škálování nabíjení pro prodloužení životnosti akumulátoru. Velmi rád vidím i podporu pro plánované zapnutí a vypnutí. Na rovinu říkám, že jsem ho nikdy nevyužil, ale je to přesně takové to „co kdyby se to hodilo“.
Kuriózní položkou v menu je pak Režim odolnosti proti chladu. Pracuje s myšlenkou, že snížení výkonu prodlouží výdrž za teplot pro baterku nekomfortních. Funkce tedy duplikuje úsporný režim a trochu odporuje např. tomu, co se děje u elektromobilů, které si zásobárnu energie ohřívají. Originální nápad nicméně cením.
Starý HyperOS s reklamami na starém Androidu
Redmi, Xiaomi i Poco používá významně upravenou nástavbu Androidu nazvanou HyperOS. Zkusil jsem ji jednou používat jako laický uživatel. Ponechal jsem defaultní launcher, neupravoval jsem adresu DNS serveru, jen jsem instaloval aplikace a pokud se telefon na něco ptal, souhlasil jsem.
Mou averzi vůči HyperOS to nezměnilo, spíš naopak. První kroky vedly do seznamu nainstalovaných aplikací, abych smazal cca 20 (!) her, klientů sociálních sítí a e-shopů. Většina smazat jde, ale ukazuje se u toho, jak je systém nevyzrálý. Třeba fotoaparát vidí QR kód, ale samotný sken už probíhá v aplikaci jiné. Nebo lze odinstalovat aplikace jako Kalendář nebo Poznámky z tvorby Xiaomi, pokud preferujete rovněž předinstalované alternativy od Googlu. Jenže dialog vás varuje, že některé systémové součásti bez nich nemusí fungovat správně. A ty, uživateli, si testuj, co fungovat bude a co ne, nebo jestli se jednalo o plané vyhrožování.
A korunu tomu nasazují reklamy. Zodpovědný je za ně Mi Prohlížeč – ten ovšem odinstalovat nejde. A tak vám každou chvilku pípne, že byste měli jít prodat svá osobní data na Temu. Až se na ně namíchnete, běžte do Nastavení, menu Otisky prstů, tvář a zámek obrazovky, najděte položku Oprávnění a zrušení a vypněte MSA. Vyhráno tím ale nemáte, měli byste projít ještě hromadu aplikací a jednotlivě v nich povypínat reklamy a personalizaci.
Nebudu tentokrát kritizovat, jak organizovaný a logický HyperOS je, Redmi Note 15 Pro+ se od jiných zařízení stejného výrobce neliší. Objektivně ale můžu zkritizovat, že telefon jde na trh s Androidem 15 a HyperOS ve verzi 2.0. Holt, proč se namáhat, když jde jen o střední třídu. Aspoň, že máte příslib dalších 6 let aktualizací.
Fotoaparát bez teleobjektivu
Zatímco předchůdce měl ve výbavě tři zadní objektivy (klasický, ultrawide a makro), model Note 15 Pro+ má jen dva:
- 200MPx hlavní se světelností f/1.7 a optickou stabilizací
- 8MPx širokoúhlý se světelností f/2.2 a zorným polem o šíři 120°
Makro tedy dostalo sbohem a hádám, že nikdo jeho 2 MPx nebude postrádat. Chybět ale bude teleobjektiv, který musí patnáctka dohánět digitálně výřezem z hlavního snímače. Mezi ovládacími prvky v aplikaci fotoaprátu se nabízí 2× a 4× zoom, dvěma prsty se pak dostanete až na maximální, třicetinásobné přiblížení. Doporučuji se ale držet jen u dvojnásobného zoomu, i těch 10× už znamená velký propad v kvalitě.
Bohužel ani snímky nasbírané hlavním objektivem mají daleko k ideálu. To, že přepnutí z jednoho objektivu na druhý trvá nepříjemně dlouho, bych prominul, ale nemůžu pochválit, že i za optimálních světelných podmínek se tváří fotky jak tvorba malíře akvarelů z éry realismu.
Jak kdyby mě Redmi nutilo trefovat ty správné hranice, mezi kterými není detailů v záběru ani moc, ani málo. Dům ve světle i přes PDAF postrádá přesně vyrýsované linie, drobnokresba větví je zas odfláknutá. Přesto jsem ve sbírce našel snímky, kde si Note 15 Pro+ nahnal plusové body. Víceméně však spoléhá na to, že na malém displeji se takové maličkosti ztratí a na velkém monitoru je nikdo zkoumat nebude.
Ukázka snímků z Redmi Note 15 Pro+
Stejný dojem budí i video. 4K rozlišení zní lákavě, ale musíte se držet u 30 FPS. Pomáhat si pak můžete leda zaostřením na pohybující se objekty či nechat automatiku snižovat snímkovou frekvenci (Redmi to doporučuje, pokud je málo světla nebo „prostředí s vysokou teplotou“).
Pár zajímavých nápadů se ale do fotoaparátu dostalo, ale musíte si je najít. Netuším, jakou roli hraje AI ve skenování QR kódů, ale u Redmi to patrně možné je. Influencerům může pomáhat Teleprompter, což je prakticky čtecí zařízení viditelné při nahrávání. A samozřejmě zkrášlení, které vám udělá plastiku nosu, zahladí kouty, udělá kosmetiku a ještě přifoukne hlavu.
Závěrečné hodnocení
Každé zboží má svého kupce. Někdy sice osloví jen úzkou klientelu, ale ta ho bude adorovat do roztrhání těla. Někdy vznikne telefon jen proto, aby konkurence nebyla ve své kategorii osamělá. Bohužel mi přijde, že už jen název Redmi Note 15 Pro+ je jen výsledkem tomboly, kde se z osudí tahala slova jako ultra, super, pro, lite, note, xiaomi, plus, S nebo T a nějak to vyšlo.
Design? Tuctový. Výkon? Nenadchne. Systém? Kontroverzní, pokud bych se vyjádřil jemně. Cena? Pokud nás Xiaomi hned od startu nezahrne dárky a slevami, je nepřiměřená. Konkurence? Silná. Pokud si ale svou sníženou cenu okolo devíti tisíc udrží, rozhodně to jeho atraktivitu výrazně zvýší a přidá mu na konkurenceschopnosti.
Pokud by mi nešlo o výkon a stál bych o technologie, zkusím Google Pixel 9a. Kdybych chtěl hodně stylu, poohlédnul bych se po Motorole Edge 60 Pro. Jako konzervativní osoba bych pátral dal šanci Galaxy A56 od Samsungu, jako nekonvenční po Nothing Phone 3a Pro. A jestli bych chtěl mermomocí zůstat ve stejné stáji, vezmu skělé Xiaomi 15T (klidně s příplatkem i verzi Pro).
Redmi Note 15 Pro 5G+ je dispozici v hnědé (s imitací kůže), modré a černé barvě v těchto konfiguracích:
- 8/256 GB za 10 999 korun (zaváděcí cena 9 099 korun)
- 8/512 GB za 12 499 korun (zaváděcí cena 10 499 korun)
A pokud na produkt napíšete recenzi, dostanete od Xiaomi ještě horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L v hodnotě 1 499 Kč. Pouze u Mobil Pohotovosti navíc k telefonu získáte tříletou záruku zdarma.
Nejvýraznějším argumentem pro koupi tak zůstává zvýšená odolnost. Ocenění a standardy zní sice atraktivně, ale je to strategie postavená na důvěře. Až uvidíte pavouka na skle, pět hvězdiček vám ho neopraví, na záruku si nevěří.
Redmi Note 15 Pro+
Design a zpracování7.8/10
Výkon a optimalizace7.6/10
Hardwarová výbava7.3/10
Fotografie a video7.1/10
Výdrž baterie8.5/10
Klady
- vyšší odolnost
- dobrá výdrž
- rychlé nabíjení
- infraport
- ergonomie
Zápory
- HyperOS s reklamami
- chybí teleobjektiv
- nižší výkon
- Android 15 (upgrade přislíben)