Motorola Edge 60 Pro potěší odolností a velkou baterií. Navíc meziročně zlevnila

Motorola dnes měla velký den, představila Razr 60 a dva nové modely Edge 60

V Česku bude k dispozici model Edge 60 Pro, který láká na výbavu lepší střední třídy

Jediná dostupná konfigurace 12/512 GB se bude prodávat od 1. května za 14 999 korun

Společnost Motorola dnes pokračovala ve smělém jarním představování svých hardwarových novinek. Vedle nových véček Razr 60 představila také model vyšší střední třídy Edge 60 a jeho vylepšenou verzi Edge 60 Pro. Ta se začne už za týden prodávat v Česku, jakou výbavu nabízí a je zajímavější než loňský model Edge 50 Pro?

Nová Motorola Edge 60 Pro

Nový Edge 60 Pro do značné míry přebírá design loňských modelů řady Edge 50. To znamená jemný materiál zad a jen mírně vystupující fotomodul spjatý s povrchem zadní strany. Výrobce zvolil trio barev: šedá Shadow, modrá Dazzling Blue a vínová Sparkling Grape, všechny pod záštitou spolupráce s Pantone. Hnědou Mocha Mousse u tohoto modelu Motorola vynechala. Tělo jinak splňuje certifikaci IP68/69 a vojenský standard MIL-STD-810H.

Obrazovka typu pOLED nabízí úhlopříčku 6,7″ a nabízí vlastně to samé, na co byli zvyklí zákazníci už z loňska: rozlišení 1 220 × 2 712 pixelů (jemnost 446 ppi), HDR10+ a dynamická obnovovací frekvence 60 nebo 120 Hz. Novinkou je výrazně vyšší svítivost při přehrávání HDR obsahu, a to až 4 500 nitů. Displejový panel je evidentně stejný jako u nedávno představeného modelu Edge 60 Fusion.

Výbava a fotoaparát

Hlavní výpočetní jednotkou je mírně vylepšená čipová sada Mediatek Dimensity 8350 s přídomkem Extreme. Jde o sadu se 4nm architekturou a 8jádrovým procesorem, který je postaven na čtveřici jader Cortex A715 (až 3,35 GHz) a čtveřici úspornějších jader Cortex A510 (2,2 GHz). K dispozici bude varianta s 512GB úložištěm typu UFS 4.0 a 12 GB RAM. Podpora pro microSD karty tentokrát k dispozici není.

Jinak pevnou součástí je i Android 15 s nadstavbou HelloUI a několika novými funkcemi Moto AI. Telefon přichází také s 6000mAh baterií nového křemíko-uhlíkového typu. Nechybí podpora pro 90W nabíjení kabelem (Power Delivery 3.0), případně 15W nabíjení na Qi podložce. Samozřejmostí je i 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 nebo NFC.

Záda patří třem fotoaparátům, konkrétně jde o: 50Mpx hlavní snímač Sony Lytia 700C, 50Mpx širokoúhlý foťák s funkcí focení makro a 10Mpx teleobjektiv, který umí pro změnu 3× optické přiblížení. Ani u modelu Edge 60 Pro Motorola nenabízí záznam 4K videa při 60 fps, k dispozici je pouze 30snímková frekvence. Selfie snímač v průstřelu nad displejem má také 50Mpx rozlišení a slušný úhel záběru 92°.

Cena a dostupnost

Ve třech barvách a jediné konfiguraci 12/512 GB vstoupí Motorola Edge 60 Pro na český trh 1. května. Cena oproti loňské generaci mírně klesla, dostatečně to ale vyvažuje absence prakticky jakékoliv zásadní inovace. Telefon pořídíte za 14 999 korun včetně DPH. Do konce května získáte k nákupu také bezdrátová sluchátka Moto Buds+ a 1 kus lokátoru Moto Tag.

