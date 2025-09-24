Recenze Xiaomi 15T Pro: boduje výkonem, fotoaparáty a cenou

- Výkonný telefon ze rozumnou cenu je svatým grálem všech zákazníků
- Xiaomi u modelu 15T Pro postavilo technologiemi našlapaný telefon, ale HyperOS ho pořád trochu kazí
- 256GB varianta startuje na 18 999 Kč, až do 19. října ale Xiaomi nabízí další slevu ve výši 3 500 Kč
- Xiaomi 15T Pro tak vyjde na atraktivních 15 499 Kč, případně na 279 Kč měsíčně v rámci služby Cashtec Upgrade
Na vlajkovky jsme si už zvykli. Vypadá to ale, že se nám etabluje nová váhová kategorie, kde spolu budou chytré telefony zápolit. Můžeme jí říkat skoro-vlajkovky, flagship killery nebo chcete-li nejnižší nejvyšší třída, podstata zůstává. Xiaomi do tohoto klání posílá model 15T Pro. Mohlo by se stát, že se prodeje top mobilů kvůli němu propadnou? Je to docela možná. Po hardwarové stránce jde totiž o nesmírně povedený model, který lze v rámci zaváděcí akce pořídit za velmi výhodnou cenu. A abych nezapomněl, v budoucnu tento telefon bude možné používat i jako vysílačku s dosahem téměř 2 km!
Obsah balení
Štědrost výrobců se neřídí kalendářem. Ať už se blíží období nových modelů, Vánoce nebo okurková sezóna, velké bonusy se nekonají. Z krabičky Xiaomi proto vybalíte datový kabel, sponku na otevření slotu na SIM kartu a alespoň silikonový obal. Nechybí samozřejmě ani novinka letošního roku – energetický štítek.
Vítám i nalepenou folii na displeji. Nejedná se jen o „tovární“ ochrannou fólii pro přepravu, ale skutečně klasickou odolnější fólii, byť po ní prst klouže jinak než po skle Gorilla Glass 7i
Design kovového aristokrata
Nestává se často, že by při prvním potěžkání telefon zanechal dojem, který nedokážu pojmenovat – zatím snad vždycky působily telefony sympaticky, odtažitě nebo minimalisticky, ale zařadit si Xiaomi 15T Pro byl pro mě tvrdý oříšek.
Není mu vlastně co vytknout. Zpracování je perfektní, padne do ruky aniž by klouzal, tlačítka mají přesný stisk a nulovou vůli, Xiaomi navíc povýšilo odolnost na úroveň IP69 pro zvládání hloubky tří metrů, a proti kovovému povrchu z kartáčovaného hliníku se taky nic říct nedá. Symetrie zařízení podtrhuje sice konzervativní, ale luxusní zacílení telefonu, objektivně vážně není, co vytknout.
Jenže celek zůstává poněkud neurčitý, bezpohlavní. Nechce se mi věřit, že by za to mohl jen můj odpor vůči nesourodým úhlům mezi rohem mobilu a fotomodulu, ale nadšení se zkrátka nedostavilo.
Přesto bych vás nerad od Xiaomi 15T Pro odrazoval, protože ergonomii by mu konkurence mohla závidět. Třeba výstupek foťáků není v geometrickém středu, jenže po položení na stůl se dá pořád využít celá klávesnice – telefon se začne houpat až při zmáčknutí levého horního rohu. Zároveň poloha objektivů zabraňuje, abyste si strkali prsty do zorného pole. Palec pravačky se zase spolehlivě usadí mezi tlačítka ovládání hlasitosti a vypínání, takže se hmatem zorientujete i poslepu. USB-C v polovině spodní hrany zase usnadňuje trefování se kabelem u nočního stolku. Bonusem je pak ovládání na televizi schované do jedné ze čtyř ploten „sporáku“ na zadní straně.
Xiaomi 15T Pro v ruce funguje, jen nedokáže vzbudit mnoho emocí. Pokud vám tento styl vyhovuje, připište mu body navíc. Pokud chcete, aby byla značka nebo model vašeho smartphonu rozpoznatelná přes půl místnosti, nepochodíte.
Co dělá displej a co už AI?
Až po rozsvícení displeje začíná u Xiaomi ta hlavní party! Na úhlopříčce 6,83″ svítí jasem až 3200 nitů AMOLED panel s rozlišením 2772 × 1280 pixelů, který podporuje DolbyVision, HDR10 včetně pluskové verze, i HLG. A taky umí překreslovat svůj obsah frekvencí až 144 Hz.
Už tady ale začne vystrkovat růžky logika nástavby HyperOS. Přestože obrazovka umí adaptivní frekvenci od 1 po 144 Hz, na výběr máte jen automatický framerate, 60 Hz a šlus. Sice je možné vysokou frekvenci vynutit jen pro některé aplikace, ale pokud byste chtěli používat plošně 90 Hz jako kompromis mezi výdrží a rychlostí zobrazení, neuspějete – můžete se jen spolehnout, že aktivací výchozího nastavení systém bude volit tak, jako byste vybírali sami.
Na nedostatek možností nastavení si ale u displeje nemůžete stěžovat. Je jich snad až příliš. Jako klasika už se chápe tmavý režim nebo filtr modrého světla, ale Rozšířené textury běžně v menu nenajdete. Co dělají? Dovolte mi citovat, nápověda říká, že: „Přidává do systému efekty vykreslování, jako např. rozmazání, abyste získali lepší vizuální zážitek.“ Cvakal jsem spínačem několikrát mezi oběma polohami, a rozdíl jsem nepostřehnul.
Systém, čipset a konstrukce
Druhý vylepšovák je spojený s umělou inteligencí. Skrz ni se pokouší Xiaomi o upscale videa, doplnění HDR, nebo dopočítávání snímků pro iluzi plynulejšího obrazu. Nevím, jestli to máte stejně, ale mě už štve, jak na mě AI kouká z každého menu bez viditelného efektu.
Ocením spíš, že se dá poklepáním displej rozsvítit i zhasnout, že se obrazovka může objevit i při zvednutí mobilu, a naopak se ovládání deaktivuje, pokud je Xiaomi schované v kapse.
Xiaomi ovšem na funkční základ roubuje hromadu rozšíření, ne vždy však k dobru věci. Napojení na nekonečnou zásobu fontů, grafických témat a sad ikonek vás ponouká ke střídání dvakrát denně, další zpestření ve formě tapet vám (už zase) vygeneruje umělá inteligence, ale občas už se zaseknete s otevřenou pusou a nevyřčeným: „He?!“
To se třeba dozvíte, že poklepání funguje jen v kombinaci s výchozími dvěma tématy. A i když jsem je aktivoval, zhasnutí nereagovalo. U úpravy rychlých zástupců na zamykací obrazovce se stejnou podmínkou problém nenastal. Rovněž je matoucí, že always-on display překládá HyperOS jako Aktivní displej, ale o jeho rozložení mluví jako o Zamykací obrazovce a plynule oba pojmy zaměňuje a ještě k nim vede boční cestička nazvaná Přizpůsobení, jejíž část však v seznamu aplikací reprezentují Témata.
HyperOS: cizincem ve vlastním domě
Jak asi tušíte z předchozí kapitoly, HyperOS 2.0 postavený zatím na Androidu 15 se od předchozí verze ani MIUI nezměnil. Stejně tak se nezměnil ani můj názor na tuto nástavbu. Koukám-li na celou její éru od prvních importovaných Xiaomi Mi2 přes milující českou komunitu nadšenců až po současný mainstream, divím se, co výrobce dopustil. Možná s přicházejícím HyperOS 3 se některé nedostatky opraví, ale po tolika letech v to moc nevěřím.
Je jedno, Xiaomi svůj systém nazve. Pořád má blízko k bludišti, ve kterém sice můžete najít cenné poklady, ale taky v něm můžete ztratit čas, nervy a po delším používání asi i příčetnost.
Stačí si otevřít Nastavení a nestačím se divit, jak Xiaomi udělalo „protřepat, nemíchat“ i s položkami, které k sobě patří jak barvy na semaforu. Wi-Fi má vlastní menu, Bluetooth taky a Mobilní sítě jakbysmet. Separátně dlí Propojitelnost, zaměřená na produkty spadající pod Xiaomi Smart Hub a úplně samostatně stojí Další možnosti připojení. V nich je třeba hotspot, režim letadla, nebo nastavení DNS, VPN či NFC.
Pokud chce Xiaomi budovat svůj ekosystém a odděluje ho od funkcí Androidu, pochopil bych ho. Proč je potom ale Gemini zařazené pod Xiaomi HyperAI? A proč jsou v tom samém menu popsané funkce, které potom v telefonu nejsou k nalezení, jako je třeba přepis hovorů či překladač rozhovorů?
Podobně by měly fungovat i AI funkce pro vytváření stories nebo filmů z nasbíraných fotek a videí. K nim lze dopsat, co byste si od výsledného hitu stříbrného plátna přáli, ale kdybyste nepsali nic, výsledek bude stejný. Vzal jsem dvě fotky a video z deštivého dne a požádal o přidání ohně do pozadí, nebo vytvoření atmosféry jak z noir filmů. Výsledná koláž vypadala pořád stejně.
Sečteno podtrženo, nenapadá mě důvod, proč používat tyto funkce, když je AI editorů plný Google Play a jejich vývojáři se můžou funkcím věnovat na plný úvazek, a nelepit je do systému jen proto, že je umělá inteligence aktuální buzzword číslo jedna.
Říkáte si, že podobné funkce nepoužíváte a že vás proto nemusí trápit? Po pár dnech s Xiaomi se budete smát vlastní naivitě. Tu vám do notifikací skočí žebříčky nejpopulárnějších témat, tu se nabídnou duální aplikace, tu si o pozornost řekne pomocník soustředění. Chápete ten paradox, že vás HyperOS současně spamuje reklamou i digitálním detoxem?
Xiaomi se zuby nehty drží i svého zvyku nabízet šetření místa v paměti smazáním právě nainstalovaných aplikací a nezbavilo se ani nutnosti si některé funkce Androidu odemykat externí aplikací – třeba historii oznámení.
A to není jediná příležitost, při které máte pocit, že si HyperOS žije vlastním životem. Používám aplikaci Macrodroid pro záznam rychlosti nabíjení, kdy mi v dosažení nastavených procent nabití pořídí screenshot a zobrazí upozornění. U Xiaomi 15T Pro nechal aplikaci fungovat jen do 80 % nabití. Pak si usmyslel, že služba nefunguje, aniž bych na telefon sáhnul.
Poznámka: telefon jsme testovali s Xiaomi HyperOS 2. Během několika dnů až týdnů by měl dorazit velký update na HyperOS 3.0, který přidá řadu zajímavých novinek. Chybět nebude ani kopie Dynamic Islandu od Applu v podobě HyperIslandu. Více jsme se novinkám v chystaném HyperOS 3.0 věnovali v tomto článku. Zde najdete seznam zařízení, které update na HyperOS 3.0 dostanou.
Umělá inteligence v češtině
Loňská řada Xiaomi 14T byla první, která přinesla nejrůznější funkce umělé inteligence v češtině. A vše samozřejmě funguje i u letošních novinek. Nejdříve trochu technikálií – přece jen, pro kontext se sluší uvést, na jakých základech Xiaomi AI stojí. Základ představuje Google Gemini, který nahrazuje Asistenta a má i vlastní aplikaci. Do té se musíte přihlásit svým Google účtem (bez toho nelze Gemini používat) a pracovat s ním jako s klasickým chatovacím robotem.
Jazykový model Gemini je pak nápomocný i při úpravě fotek přes aplikaci Google Fotky nebo pro reverzní vyhledávání formou Circle to Search. Podrobněji jsme se umělé inteligenci v telefonech Xiaomi věnovali v tomto samostatném článku.
AI Notes
Aplikace na poznámky je v HyperOS přímo prosáklá funkcemi umělé inteligence. Jakýkoliv text, samozřejmě i v češtině, si můžete nechat sumarizovat, přepsat jinými slovy, opravit chyby anebo přeložit do jednoho z 30 podporovaných jazyků – nechybí ani čeština a slovenština.
Kvalita generovaného textu je na slušné úrovni, jak už zaznělo, stará se o ni jazykový model Gemini. Zároveň můžete provádět generativní textové úpravy i v aplikaci Zprávy. Jak už bývá zvykem, můžete si nechat přepsat zprávu, načrtnout koncept skupinového sdělení nebo z chatu exportovat údaje o chystaných událostech a podobně. Jen pozor, sumarizace textu je u Xiaomi omezena na čtyři tisíce znaků.
AI Recorder
Velice zajímavá funkce, která umí chytře pracovat s čímkoliv, co nahrajete. Stačí otevřít aplikaci Záznamník a provést libovolně dlouhý záznam zvuku. Pokud umělá inteligence zaregistruje mluvené slovo, umožní přepis do textu.
Přitom jde o skutečně propracovanou generativní úpravu textu, protože AI rozpozná jednotlivé hovořící a opět rozumí až 30 světovým jazykům, včetně češtiny a slovenštiny. Bohužel ne vždy se Gemini trefí přesně do toho, co druhá strana říká. Největší problém má logicky s příjmeními a rychlou mluvou, jinak je ale úroveň kvality přepisu překvapivě vysoko.
AI Interpreter
Další velmi pokročilou AI funkcí je simultánní překlad, jehož oficiálnímu spuštění na svých telefonech se zatím brání nejen Google, ale i Samsung. Tedy alespoň v češtině. Xiaomi do toho jde po hlavě a funkce AI Interpreter, kterou najdete v horní stahovací liště, funguje opravdu velmi spolehlivě.
Funkce opět nabízí 30 podporovaných jazyků, nechybí čeština ani slovenština. Jedinou výtku mám k tomu, že do aplikace slova a věty diktujete, vlivem čehož dochází k překlepům a nesprávným zaznamenáním. Kdyby aplikace nahrávala zvuk a z něj pak přepisovala text, mohl by být záznam konkrétnější a překlad tedy přesnější.
Xiaomi mě naučilo věřit Mediateku
Telefon je poháněný procesorem Mediatek MT6991, známějším pod označením Dimensity 9400+. Čipset je rozdělený do tří clusterů. Hlavní jádro Cortex-X925 je taktované na 3,73 GHz, středy pokrývají Cortexy X4 na 3,3 GHz a základy jsou postavené ze čtyř Cortexů A720 na 2,4 GHz. O grafiku se stará Mali-G925 Immortalis, jako zdroj dat ke zpracování poslouží 12 GB operační paměti DDR5X, ke kterým se v našem případě pojil 1 TB úložiště. Výkon by tedy chybět neměl.
Ani v praxi si nemůžu stěžovat. Hraní her zvládá Xiaomi 15T Pro skvěle. Topí sice slušně, viděl jsem i teploty přesahující 48 °C, které se kvůli kovovému tělu nedají ignorovat, ale tempo udrží. Dokonce tak dobře, že kromě klasického zátěžového testu jsem zkusil i opačný přístup: nejdřív telefon roztopit a pak mu pustit další test throttlingu. Výsledek mě samotného překvapil, protože v průběhu 15 minut plného nasazení výkon postupně rostl, jak se zařízení zvládalo ochlazovat.
Naopak jako komplikované se ukázalo testování hrubého výkonu. 3DMark odmítl bez připojení testy byť jen spustit, Antutu pak odmítlo naměřené skóre převést na číslo bez on-line verifikace, přestože Xiaomi k telefonu připojené bylo.
Skóre se podařilo získat aspoň z Geekbench 6, kde 15T pro ukázalo 2610 bodů v single-core a 7757 při multi-core zpracování. Pixel 10 Pro XL s procesorem Tensor G5 s tak může jít zahrabat. Poco F7 Ultra dokázalo se Snapdragonem 8 Elite 1. generace přelezlo hranici 8 tisíc bodů, Galaxy S25 pak ukázala skóre za hranicí 9500 bodů, naopak základní A56 se dostal na dohled k 3900 bodům. Lidsky řečeno, pokud by Xiaomi 15T Pro něco chybělo, výkon to nebude.
Xiaomi 15T (Pro) jako vysílačka
Výrobci občas umějí překvapit něčím skutečně originálním. A v tomto případě jde o skutečnou libůstku, která ve světě smartphonů nemá obdoby. Xiaomi 15T Pro by díky speciálnímu čipu Xiaomi T1S mělo být schopné i peer-to-peer (offline) komunikace s dalšími majiteli Xiaomi 15T a 15T Pro bez použití Wi-Fi, GSM, LTE nebo 5G sítí na vzdálenost až 1,9 km (model Pro) v otevřeném terénu. Základní Xiaomi 15T podporuje vzdálenost 1,3 km. Tyto hodnoty platí pro nezastavěné prostředí. Ve městě tedy dosah bude výrazně nižší.
Jinými slovy, telefony by měly být schopné fungovat jako vysílačky. Jak uvádí přímo výrobce v tiskové zprávě, funkce Xiaomi Offline Communication bude dostupná prostřednictvím aktualizace OTA od 24. září 2025, nicméně dostupnost funkce a harmonogram OTA aktualizace se mohou lišit podle země. Není tedy jisté, že v tomto termínu bude k dispozici i pro Česko a Slovensko. Pro fungování je vyžadována SIM karta a přihlášení k účtu Xiaomi. Výrobce také dodává, že ato funkce není určena ani navržena pro nouzovou či život zachraňující komunikaci.
V době psaní recenze update s touto technologií však ještě nebyl k dispozici, nicméně jakmile dorazí, připravíme pro vás samostatný článek s popisem této funkce.
Rozdíly: Xiaomi 15T Pro vs. Xiaomi 15T
Xiaomi 15T Pro se od základního modelu 15T liší především ve výbavě fotoaparátu, výkonu, displeji a nabíjení. Hlavní výhodou Pro verze je přítomnost super teleobjektivu s ohniskem 115 mm a možností natáčet video až v 8K, zatímco 15T má jen klasický teleobjektiv (46 mm) a video zvládne maximálně ve 4K při 60 fps. Pro varianta navíc používá lepší snímač (Light Fusion 900 vs. 800) s většími pixely.
Po stránce výkonu má 15T Pro novější a výkonnější čipset MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) oproti Dimensity 8400-Ultra (4nm) u 15T. Navíc je k dispozici i ve variantě s 1TB pamětí. Displej mají oba stejný, ale Pro verze podporuje vyšší obnovovací frekvenci 144 Hz a DC stmívání místo PWM.
U baterie je kapacita stejná (5500 mAh), ale 15T Pro má rychlejší 90W drátové a navíc 50W bezdrátové nabíjení, zatímco 15T má „jen“ 67W kabelové. Pro model podporuje Wi-Fi 7 a také má o jeden mikrofon víc.
90 Wattů po kabelu, bezdrát oběma směry
Silnou stránkou telefonu je i výdrž na jedno nabití. Li-pol akumulátor možná papírově na vytrvalce nevypadá, ostatně 5500 MAh je kapacita spíš nadprůměrná, než vysoká, ale telefon si s ní vystačí na dlouho.
Kvůli měření rychlosti nabíjení jsem dvakrát potřeboval telefon vyždímat, abych mohl zase změřit, jak svižné bude 90W nabíjení, a docela se ten proces protáhnul. Dokážu si představit, že s Xiaomi 15T Pro přežijete dva dny na chalupě včetně navigace tam i nazpátek. A pokud se s vervou pustíte do nějaké té hry, den od rána do večera pravděpodobně taky nebudete muset hledat nabíječku.
Bohužel se mi nepovedlo adekvátně otestovat rychlost nabíjení, protože se v mém okolí nevyskytla taková, která by dokázala telefon živit maximálním tempem. I z 60W adaptéru, ale lezla slušná čísla, půlka kapacity za čtvrt hodiny je rychlost velmi návyková a z nuly na 100 pod hodinu je zrychlení, které moc konkurenčních formulí nezvládne.
Jak na HyperOS nadávám, správu baterie má výbornou. Nejen, že telefon se nabíjí rychle po kabelu a umí bezdrátově nabíjet sebe i ostatní, ale dává vám úctyhodnou kontrolu nad intenzitou použití.
Střídat můžete čtyři výkonnostní třídy (dva spořiče baterie, standard a výkonný režim), přičemž se mění i ikonka baterie v liště, ale volit můžete i mezi rychlostí nabíjení separátně pro drátové i bezdrátové.
Pro reverzní bezdrátové nabíjení pak můžete načasovat automatické vypnutí na 20, 30, nebo 40 % zbývající energie. Podobně jde zastropovat na 80 % i nabíjení telefonu pro prodloužení životnosti baterie. Ocenil bych sice, kdyby si obě hranice mohl volit uživatel libovolně, ale pro většinu klientely to myslím stačit bude.
Pokud nemáte nic proti telefonům z druhé ruky, mohly by vás zajímat i statistiky týkající se počtu nabíjecích cyklů a zdraví baterie vyjádřené procenty z optima.
|Naměřená rychlost nabíjení 60W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|8 minut
|15 minut
|28 minut
|49 minut
Po delší době se setkávám zase s plánováním vypnutí i zapnutí telefonu, poprvé vidím režim odolnosti proti chladu. Nečekejte od něj ale, že by telefon vlastním výkonem ohříval baterii, funguje spíš opačně – sníží výkon, aby baterka vydržela lépe, takže se jedná tak trochu o pátý výkonnostní režim.
Škoda, že Xiaomi nepoužívá nějaký systém automatizace akcí, jako jsou Bixby Routines u konkurence. Ale to už je takový folklór této značky – udělat spoustu věcí dobře, a pak přidat nějakou pěst na oko. V případě menu pro nabíjení tak Xiaomi sem muselo aspoň přidat položku aktualizace firmwaru, které ale vypadá jinak, než aktualizace systému z menu O telefonu.
Fotoaparáty v plné sestavě
Schopnosti kamer na telefonu Xiaomi 15T Pro jsou tím, co má prodeje katapultovat do čela žebříčků. Sestava slibuje slušné výsledky, nechybí v ní žádný důležitý objektiv.
Alfou a omegou je 50MPx snímač s optickou stabilizací, který 15T Pro zdědilo třeba po Xiaomi 14, kde dosahoval světelnosti f/1.62. Sekunduje mu teleobjektiv Samsung Isocell JN5 napojený na objektiv od značky Leica, který dosahuje stejného rozlišení i při pětinásobném optickém zvětšení. Ten má světelnost jen f/3.0. O širokoúhlé záběry se pak stará 12MPx snímač se světelností f/2.2. Selfie kamera pak má rozlišení 32 MPx a vidí v rozsahu 120° se světelností f/2.2.
Papírově tak je sestava připravená na jakékoli podmínky, v praxi už se chybičky v celkově vysokém průměru najít dají. Pokud se budete pohybovat venku za dobrého světla, nemáte se čeho bát, zejména mimo přírodu je na Xiaomi 15T Pro spolehnutí. Jakmile přejdete do zeleně, už se sem tam projeví neochota vykreslovat každý lísteček, což je s ubývajícím světlem stále patrnější. Občas má ale automatika problémy se správnou interpretací barev a saturací. Ostrost je naopak ve většině případů velmi slušná.
Ukázkové snímky za denního světla
Dovolená tak může vypadat jak z katalogu cestovní kalendáře, ale s přicházejícím podzimem si budete všímat nedostatků častěji. Občas automatika ustřelí a do interiéru jak kdyby nafoukala bílý dým, pod zamračenou oblohou má zase tendence jednotlivé barvy slévat dohromady.
Ukázkové noční snímky
Částečně bych to připsal na vrub stále vyšším nárokům, dílem se v budoucnu třeba podaří kvalitu zlepšit, některé neduhy by se v manuálním režimu vůbec neprojevily. Ale pokud budete jen tak střílet od boku, připravte se na to, že ne každý snímek bude dokonalý a za nedostatku světla od vás telefon bude vyžadovat trochu spolupráce.
https://www.youtube.com/watch?v=y-IkuqKh7os
Druhou kapitolou schopností fotoaparátů je natáčení videa. Geeky mezi námi zaujme možnost natáčet 4K video při 120 snímcích za sekundu nebo 8K při FPS, ale i laici s nižšími požadavky ocení, že telefon rychle reaguje na zabíranou scénu. Pak je překvapivě méně vybíravý, než u statických záběrů a úspěšně si poradí i s umělým osvětlením či západem slunce.
Závěrečné hodnocení
Xiaomi 15T Pro je skvělý telefon. I když pro mě osobně je shrnutí každého Xiaomi taková malá vnitřní bitva, což ale nemyslím nijak zle. HyperOS pro mě zůstává nepřekonatelnou překážkou pro navázání přátelství s touto značkou, zároveň se ale snažím respektovat, že někomu tento styl vyhovuje. Snad se to trochu změní s chystaným updatem na HyperOS 3.0, který by měl brzy dorazit a přinést řadu praktických novinek.
Oceňuji, že se Xiaomi podařilo zlepšit reputaci procesorů Mediatek natolik, že si je dokážu představit ve vyrovnaném souboji s Qualcommem. Hardware zvládala Čína dobře už kdysi, teď se jí daří posilovat nejen u focení, ale i natáčení videa. Rovněž technologicky je 15T Pro nadupané tak, že konkurence závidí (sem si zařaďte cokoli od reverzního bezdrátového nabíjení, rychlonabíjení, ale i ovládání televize).
Stále ale chybí ta preciznost a uměřenost, která se schovává za slovem vkus. Používat Xiaomi 15T Pro bylo jako bydlet v honosném sídle z podnikatelského baroka. Je super mít bazén, tělocvičnu a saunu na pozemku o velikosti fotbalového hřiště, ale pokud architektovi nedojde, že ložnice by neměla sousedit s garáží a dětský pokoj vedle kinosálu taky není nejlepší nápad, pořád to nebude útulný domov.
Obrovskou výhodou Xiaomi 15T Pro je jeho aktuální cena. K dispozici jsou tři barevné varianty (černá, šedá a zlatá) a tři paměťové konfigurace. Až do 19. října nicméně zákazníci mohou Xiaomi 15T Pro pořídit s další slevou ve výši 3 500 Kč.
- 256 GB za 18 999 Kč, v rámci zaváděcí akce 15 499 Kč
- 512 GB za 20 999 Kč, v zaváděcí akci 17 499 Kč
- 1 TB za 23 499 Kč, v zaváděcí akci 19 999 Kč
Navíc máte možnost získat výkupní bonus až 3 000 Kč při odevzdání starého zařízení. K tomu všemu můžete ještě získat dárek v podobě chytrého náramku Xiaomi Smart Band 10 (standardní cena je 1 000 Kč). Nechybí ani odměna za napsání recenze, kterou je vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite v hodnotě 2 300 Kč.
Xiaomi 15T Pro
Design a zpracování9.0/10
Výkon a optimalizace7.5/10
Hardwarová výbava9.4/10
Fotografie a video8.1/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- příznivá zaváděcí cena
- dlouhá výdrž a slušný výkon
- umělá inteligence v češtině
- ergonomie, stupeň krytí IP69
- rychlé bezdrátové nabíjení oběma směry
- management tepla
- možnosti přizpůsobení
- infraport na ovládání TV
Zápory
- chaotické prostředí HyperOS
- špatné překlady
- Xiaomi schovává funkce Androidu