Xiaomi odhalilo HyperOS 3! Máme seznam zařízení, které se dočkají aktualizace

- Xiaomi odhalilo nové prostředí HyperOS 3.0 založené na Androidu 16
- Nový systém přináší změny odehrávající se jak navenek, tak pod kapotou
- Čínští uživatelů už mohou na vybraných zařízeních testovat beta verzi
Google letos vydal Android 16 o tři měsíce dříve, než jsme byli z minulých let zvyklí. Finální verze vyšla 10. června, ve stejný den ji Google uvolnil na své telefony Pixel. Na aktualizaci zařízení ostatních značek si budeme muset tradičně počkat o něco déle – firmy nejprve potřebují „ohnout“ čistý Android k obrazu svému, obalit jej vlastními nadstavbami a řádně otestovat na každém zařízení zvlášť. V případě Xiaomi bude Android 16 zahalen do prostředí HyperOS 3.0, které čínská firma odhalila na konci tohoto týdne. Co přinese nového a na jaká zařízení se dostane?
HyperOS 3.0: rychlejší a méně „rozežraný“ systém
Xiaomi si pro svoji podobu Androidu 16 připravilo několik vylepšení, přičemž změny byly provedeny napříč celým systémem – upraven byl vzhled, byly přidány nové funkce a systém se dočkal poměrně významné optimalizace. Xiaomi se chlubí, že díky změnám pod kapotou má být spotřeba systému nižší až o 9 procent, herní výkon vyšší až o 15 procent a odezva aplikací až o 21 procent rychlejší. V celém systému má být rovněž víc než stovka nových nebo vylepšených animací.
Dynamic Island a komunikace s ekosystémem Apple
Xiaomi přineslo do HyperOS 3.0 několik designových změn. Novinkou je například funkce Super Island, která není ničím jiným než obdobou Dynamic Islandu známého z posledních iPhonů. Jedná se o pilulku překrývající selfie kamerku, která zobrazuje různé informace – přehrávač médií, notifikace na události, rezervace apod. Super Island není jediná „jablečná“ věc v systému od Xiaomi – čínská firma rovněž přináší možnost zrcadlit obrazovku Macu a iPadu na HyperOS, k dispozici je i rychlý přenos dat mezi zařízeními Apple a Xiaomi.
Beta verze ve třech vlnách
Hotová verze HyperOS 3.0 by měla dorazit ve čtvrtém kvartále letošního roku, do té doby bude probíhat interní i veřejný beta test na vybraných zařízeních. Xiaomi zveřejnilo harmonogram prvních třech vln veřejného beta testu, který vypadá následně:
- 29. srpna – Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro, Redmi K80 Pro a K80 Extreme Edition, řada Poco F7, Xiaomi Pad 7S Pro a 7 Pro
- 17. září – Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 a 7 Ultra, Xiaomi TV S Pro Mini LED (řada 2025)
- 30. září – Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Pro a 14 Ultra, Redmi K70, K70 Pro a K70 Extreme Edition, Redmi K70E a Xiaomi Pad 6S Pro
Tento harmonogram platí pro čínský trh, globální verze HyperOS 3.0 dorazí později. Seznam zařízení výše nicméně alespoň napovídá, která zařízení se nového systému dočkají.