Xiaomi odhalilo HyperOS 3! Máme seznam zařízení, které se dočkají aktualizace

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 8. 18:00
0
Chytrý telefon od společnosti Xiaomi
  • Xiaomi odhalilo nové prostředí HyperOS 3.0 založené na Androidu 16
  • Nový systém přináší změny odehrávající se jak navenek, tak pod kapotou
  • Čínští uživatelů už mohou na vybraných zařízeních testovat beta verzi

Google letos vydal Android 16 o tři měsíce dříve, než jsme byli z minulých let zvyklí. Finální verze vyšla 10. června, ve stejný den ji Google uvolnil na své telefony Pixel. Na aktualizaci zařízení ostatních značek si budeme muset tradičně počkat o něco déle – firmy nejprve potřebují „ohnout“ čistý Android k obrazu svému, obalit jej vlastními nadstavbami a řádně otestovat na každém zařízení zvlášť. V případě Xiaomi bude Android 16 zahalen do prostředí HyperOS 3.0, které čínská firma odhalila na konci tohoto týdne. Co přinese nového a na jaká zařízení se dostane?

HyperOS 3.0: rychlejší a méně „rozežraný“ systém

Xiaomi si pro svoji podobu Androidu 16 připravilo několik vylepšení, přičemž změny byly provedeny napříč celým systémem – upraven byl vzhled, byly přidány nové funkce a systém se dočkal poměrně významné optimalizace. Xiaomi se chlubí, že díky změnám pod kapotou má být spotřeba systému nižší až o 9 procent, herní výkon vyšší až o 15 procent a odezva aplikací až o 21 procent rychlejší. V celém systému má být rovněž víc než stovka nových nebo vylepšených animací.

Zamykací obrazovka systému HyperOS 3.0

Dynamic Island a komunikace s ekosystémem Apple

Xiaomi přineslo do HyperOS 3.0 několik designových změn. Novinkou je například funkce Super Island, která není ničím jiným než obdobou Dynamic Islandu známého z posledních iPhonů. Jedná se o pilulku překrývající selfie kamerku, která zobrazuje různé informace – přehrávač médií, notifikace na události, rezervace apod. Super Island není jediná „jablečná“ věc v systému od Xiaomi – čínská firma rovněž přináší možnost zrcadlit obrazovku Macu a iPadu na HyperOS, k dispozici je i rychlý přenos dat mezi zařízeními Apple a Xiaomi.

Novinky v systému HyperOS 3.0

Beta verze ve třech vlnách

Hotová verze HyperOS 3.0 by měla dorazit ve čtvrtém kvartále letošního roku, do té doby bude probíhat interní i veřejný beta test na vybraných zařízeních. Xiaomi zveřejnilo harmonogram prvních třech vln veřejného beta testu, který vypadá následně:

  • 29. srpna – Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro, Redmi K80 Pro a K80 Extreme Edition, řada Poco F7, Xiaomi Pad 7S Pro a 7 Pro
  • 17. září – Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 a 7 Ultra, Xiaomi TV S Pro Mini LED (řada 2025)
  • 30. září – Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Pro a 14 Ultra, Redmi K70, K70 Pro a K70 Extreme Edition, Redmi K70E a Xiaomi Pad 6S Pro

Tento harmonogram platí pro čínský trh, globální verze HyperOS 3.0 dorazí později. Seznam zařízení výše nicméně alespoň napovídá, která zařízení se nového systému dočkají.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Auta jedoucí po dálnici v Saudské Arábii (ilustrační obrázek)
Saúdská Arábie chce ve velkém vyrábět vodík, přemění ho na amoniak
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 14:00
0
Snímek z 13. řady seriálu Futurama
Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (9/2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Recenze Asus ExpertBook P3405: nenápadný pracant do kanceláře
Recenze Asus ExpertBook P3405: nenápadný pracant do kanceláře
David Trlica
David Trlica D. Trlica 8:00
2
Fixed a Epico sráží ceny doplňků pro MacBook. Obří slevy padly na kryty i klávesnice
Fixed a Epico sráží ceny doplňků pro MacBook. Obří slevy padly na kryty i klávesnice
PR článek
PR článek PR článek 7:30

Kapitoly článku