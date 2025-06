Google vydal finální Android 16! Zatím bez nového designu

Google před malou chvílí vypustil finální verzi Androidu 16

Nainstalovat si ji mohou majitelé podporovaných zařízení Google Pixel

Novinek je poměrně málo, přislíbená změna designu dorazí až později v tomto roce

Google od letošního roku mění harmonogram vydávání nových verzí operačního systému Android. Zatímco v minulých letech vycházela finální verze na konci léta, letos to Google stihl o čtvrt roku dříve. Před malou chvílí americká firma uvolnila Android 16, a to jak open-source verzi (AOSP) pro výrobce zařízení, tak i jako aktualizaci pro podporovaná zařízení Google Pixel. Co nového Android 16 přináší?

Novinky v notifikacích

Android 16 zavádí dvě užitečná vylepšení v notifikacích. Pro větší přehlednost bude více oznámení pocházejících z jedné aplikace seskupeno do jedné „bubliny“, a kromě toho se systém naučí poskytovat živá oznámení. Přímo v notifikacích tak uvidíte progres bar, který v reálném čase prozradí, v jaké fázi je objednaný rozvoz jídla nebo sdílená jízda.

Google u této funkce spolupracuje jednak s tvůrci aplikací, a také s výrobci smartphonů, kteří by měli tuto funkci implementovat do svých nadstaveb.

Silnější zabezpečení

S Androidem 16 příchází Advanced Protection 2, což má být nejvyšší mobilní ochrana od Googlu. Poskytuje komplexní bezpečnostní funkce, které chrání před online útoky, škodlivými aplikacemi, nebezpečnými weby a podvodnými hovory.

Jednodušší používání naslouchátek

Android 16 rovněž odlišně přistupuje k naslouchátkům připojeným přes Bluetooth LE. V současné době naslouchátka používají pro vstup vlastní mikrofony, v Androidu 16 bude možné přepnout na mikrofon telefonu. To se bude hodit zejména v hlučném prostředí, kdy osoba s poruchou sluchu bude moci přiložit svůj telefon k ústům osoby, se kterou hovoří.

Naslouchátka rovněž dostanou v Androidu 16 svoji vlastní paletu ovladačů pro snadné nastavení z jednoho místa.

Desktopový režim pro tablety

Google také do Androidu 16 přidal desktopový režim, který je přiznaně založený na řešení DeX z telefonů a tabletů značky Samsung. Desktopový režim dovoluje otvírat aplikace v oknech, u nichž půjde měnit velikost či umístění.

Tato novinka má být k dispozici na kompatibilních zařízeních později v tomto roce, a to jak na tabletech, tak i na smartphonech připojených k počítačovému monitoru nebo televizoru.

Další novinky

Později v tomto roce rovněž do Androidu 16 dorazí možnost vytvářet si vlastní klávesové zkratky pro různé úkony, např. návrat na domovskou obrazovku, otevření naposledy spuštěné aplikace nebo pořízení screenshotu.

Systém se také naučí vyrovnat se s případy, kdy je hlavní panel plný a nevejdou se na něj žádné další ikony – v takovém případě bude možné využít speciálního zobrazení, které vám pomůže uživateli najít aplikaci, která se již na panel nevešla.

Nová je i funkce Identity Check, která před změnou důležitých bezpečnostních nastavení nebo přístupem k citlivým datům (jako jsou například uložená hesla) vyžaduje biometrické ověření uživatele – nedovolí tedy náhradní ověření pomocí PINu nebo hesla. Tato funkce není povolená v základním nastavení, uživatel si ji musí aktivovat sám.

Do aplikace Fotky přibyl editor poháněný umělou inteligencí a v rámci funkce Emoji Kitchen je nově možné kombinovat více samolepek do jedné.

Android 16 také dostal vylepšenou haptiku, podporu adaptivní obnovovací frekvence a HDR screenshotů či vylepšené RCS chaty s vlastními ikonami.

A co nový design?

Když Google prezentoval novinky nadcházející verze systému Android, chlubil se i novým prostředím Material 3 Expressive. Ten však součástí tohoto updatu není, Google slibuje jeho příchod později v tomto roce. Spekuluje se o tom, že bude vypuštěn v rámci drobné podzimní aktualizace, pravděpodobně s ostatními výše přislíbenými funkcemi.

Na druhou stranu, prostředí Material 3 Expressive bude zřejmě záležitostí pouze zařízení Google Pixel, ostatní výrobci zařízení si vzhled systému Android upravují podle sebe.

Podporovaná zařízení

Android 16 již dnes můžete instalovat na následujících zařízeních od:

Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9a

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 8 / 8 Pro / 8a

Pixel 7 / 7 Pro / 7a

Pixel 6 / 6 Pro / 6a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Google slibuje, že nová zařízení s Androidem 16 budou na trhu uváděna v následujících měsících.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.