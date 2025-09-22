HyperOS 3 přichází. Podívejte se na oficiální harmonogram pro značky Xiaomi a Redmi

- Xiaomi začne od příštího měsíce aktualizovat starší zařízení na nejnovější systém HyperOS 3
- Jako první se dočkají aktuální vlajkové modely, později dojde na starší a levnější telefony
- Update dostanou desítky zařízení, aktualizace budou probíhat v letošním i příštím roce
Společnost Xiaomi na konci minulého měsíce představila třetí generaci systému HyperOS založenou na Androidu 16. Oproti současné verzi se jedná o drobný update, který přináší lepší optimalizaci, upravený vzhled a pár funkčních novinek týkajících se především spolupráce s produkty Apple. Čínská firma nyní zveřejnila harmonogram, která zařízení se nového systému dočkají, a kdy se tak stane.
HyperOS 3: aktualizace v letošním i příštím roce
Nový systém od Xiaomi dostanou desítky zařízení, z tohoto důvodu čínská firma rozdělí aktualizaci do několika vln, přičemž ta první má začít 15. října. Není překvapením, že jako první dostanou update stávající vlajkové smartphony od značek Xiaomi a Redmi, poté budou následovat starší a levnější modely.
Od 15. října:
- Xiaomi 15, 15 Pro a 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Redmi K80 Pro a K80 Extreme Edition
Od 31. října:
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Tablet 7 Ultra
- Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5
- Xiaomi Tablet 7 a 7 Pro
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 a 4 Pro
- Redmi K Pad
- Řada Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
- Řada Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Řada Xiaomi TV S Mini LED 2025
- Xiaomi Watch S4 (klasické i eSIM), Watch S4 (41 mm) a S4 Sport
Od 15. listopadu
- Xiaomi 14, 14 Pro a 14 Ultra (včetně speciálních titanových edicí)
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4
- Redmi K70, K70 Pro a K70 Extreme Edition
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Od 30. listopadu
- Řada Redmi TV X 2025
- Redmi Display G Pro 27U
- Xiaomi Band 10
Prosinec 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Ultra
- Xiaomi Tablet 6 Pro
- Xiaomi Tablet 6 Max 14
- Redmi K60, K60 Pro a K60 Extreme Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15, 15 Pro a Pro+
- Redmi Note 14 5G, 14 Pro a 14 Pro+
- Redmi Note 13 5G, 13 Pro a 13 Pro+
- Redmi Note 13R a 13R Pro
- Redmi Watch 5 (eSIM)
- Xiaomi Band 9 a Band 9 Pro
Leden 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S, 12S Pro a 12S Ultra
- Xiaomi 12 a 12 Pro
- Xiaomi Civi 2 a Civi 3
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro (5G)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Řada Xiaomi TV S Mini LED
- Řada Redmi TV MAX 2025
- Řada Redmi Smart TV A Pro
- Řada Redmi Smart TV A 2025
Zveřejněný harmonogram je platný pro čínský trh, zařízení z globálního prodeje si tak na svoji aktualizaci budou muset patrně počkat o něco déle – Xiaomi údajně zveřejní „jízdní řád“ aktualizací pro globální trh někdy v tomto týdnu. V seznamu rovněž chybí všechna zařízení od firmy Poco, která pravděpodobně vydá svůj harmonogram zvlášť.