HyperOS 3 přichází. Podívejte se na oficiální harmonogram pro značky Xiaomi a Redmi

Jakub Karásek 22. 9. 16:30
  • Xiaomi začne od příštího měsíce aktualizovat starší zařízení na nejnovější systém HyperOS 3
  • Jako první se dočkají aktuální vlajkové modely, později dojde na starší a levnější telefony
  • Update dostanou desítky zařízení, aktualizace budou probíhat v letošním i příštím roce

Společnost Xiaomi na konci minulého měsíce představila třetí generaci systému HyperOS založenou na Androidu 16. Oproti současné verzi se jedná o drobný update, který přináší lepší optimalizaci, upravený vzhled a pár funkčních novinek týkajících se především spolupráce s produkty Apple. Čínská firma nyní zveřejnila harmonogram, která zařízení se nového systému dočkají, a kdy se tak stane.

HyperOS 3: aktualizace v letošním i příštím roce

Nový systém od Xiaomi dostanou desítky zařízení, z tohoto důvodu čínská firma rozdělí aktualizaci do několika vln, přičemž ta první má začít 15. října. Není překvapením, že jako první dostanou update stávající vlajkové smartphony od značek Xiaomi a Redmi, poté budou následovat starší a levnější modely.

Od 15. října:

  • Xiaomi 15, 15 Pro a 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Redmi K80 Pro a K80 Extreme Edition

Od 31. října:

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Tablet 7 Ultra
  • Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Tablet 7 a 7 Pro
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 a 4 Pro
  • Redmi K Pad
  • Řada Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
  • Řada Xiaomi TV S Pro Mini LED
  • Řada Xiaomi TV S Mini LED 2025
  • Xiaomi Watch S4 (klasické i eSIM), Watch S4 (41 mm) a S4 Sport

Od 15. listopadu

  • Xiaomi 14, 14 Pro a 14 Ultra (včetně speciálních titanových edicí)
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4
  • Redmi K70, K70 Pro a K70 Extreme Edition
  • Redmi K70E
  • Redmi Pad 2

Od 30. listopadu

  • Řada Redmi TV X 2025
  • Redmi Display G Pro 27U
  • Xiaomi Band 10

Prosinec 2025

  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Ultra
  • Xiaomi Tablet 6 Pro
  • Xiaomi Tablet 6 Max 14
  • Redmi K60, K60 Pro a K60 Extreme Edition
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15, 15 Pro a Pro+
  • Redmi Note 14 5G, 14 Pro a 14 Pro+
  • Redmi Note 13 5G, 13 Pro a 13 Pro+
  • Redmi Note 13R a 13R Pro
  • Redmi Watch 5 (eSIM)
  • Xiaomi Band 9 a Band 9 Pro

Leden 2026

  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S, 12S Pro a 12S Ultra
  • Xiaomi 12 a 12 Pro
  • Xiaomi Civi 2 a Civi 3
  • Redmi K50 Extreme Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Pad Pro (5G)
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G
  • Řada Xiaomi TV S Mini LED
  • Řada Redmi TV MAX 2025
  • Řada Redmi Smart TV A Pro
  • Řada Redmi Smart TV A 2025

Zveřejněný harmonogram je platný pro čínský trh, zařízení z globálního prodeje si tak na svoji aktualizaci budou muset patrně počkat o něco déle – Xiaomi údajně zveřejní „jízdní řád“ aktualizací pro globální trh někdy v tomto týdnu. V seznamu rovněž chybí všechna zařízení od firmy Poco, která pravděpodobně vydá svůj harmonogram zvlášť.

Zdroj článku
