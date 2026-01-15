Redmi Note 15 přichází na český trh v pěti verzích: cena startuje na 4 299 Kč

- Značka Redmi uvádí na český trh pět nových smartphonů rodiny Redmi Note 15
- Novinky zaujmou atraktivním designem a příjemným poměrem ceny a výkonu
- Ceny v předprodeji startují na 4 299 Kč, ve vybraných prodejnách navíc ještě získáte hodnotné dárky
Značka Redmi uvádí na český trh pětici nových smartphonů z rodiny Redmi Note 15. Jedná se o telefony pokrývající segment nižší až střední třídy, u kterých je výrobce kladl důraz na atraktivní design, zvýšenou odolnost a v neposlední řadě agresivní poměr výkonu a ceny.
Redmi Note 15: vystačíte si bez podpory sítí 5G?
Nejprve se pojďme podívat na základní model z celé nabídky, který se navzdory své nízké ceně pyšní až překvapivě prémiovým designem. Zepředu díky zaoblenému displeji připomíná dřívější vlajkové Samsungy, výrazně zaoblená jsou i záda, která od „přetékající“ obrazovky odděluje tenoučký obvodový rámeček. Telefon má v pase 7,94 mm, váží 183,7 gramů a potěší i základní odolností IP64. Výrobce v tomto případě hovoří o odolnosti Redmi Titan Durability, která kromě voděodolnosti zastřešuje i zvýšenou odolnost proti pádům a dlouhodobou životnost baterie.
Přední stranu telefonu vyplňuje 6,77″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz (240 Hz pro dotyk). Obrazovka se pyšní špičkovým jasem 3 200 nitů a 12bitovou barevnou hloubkou s kompletním pokrytím barevného gamutu DCI-P3. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 20Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.
Přestože ve vystouplém ostrůvku na zádech nacházíme čtyři „plotýnky“, pouze jedna čočka patří pořádnému fotoaparátu – je jím hlavní 108Mpx kamera se světelností f/1.7 a schopností 3× bezztrátového přiblížení. K ruce mu je ještě 2Mpx hloubkový objektiv, a to je vše, širokoúhlá kamerka se do tohoto modelu nevešla. K dispozici je alespoň balík AI funkcí pro pokročilé úpravy fotografií – vymazávání objektů nebo odlesků, vylepšení nebe, rozmazání pozadí nebo zkrášlení autoportrétů. Umělá inteligence je zastoupena i funkcemi Circle to Search a Gemini od Googlu.
Redmi Note 15 pohání 6nm čipset MediaTek Helio G100 Ultra ve spolupráci s 6 nebo 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 nebo 256 GB s možností dodatečného rozšíření microSD kartou – jejím vložením se ale připravíte o funkci dual SIM. Telefon postrádá podporu sítí 5G, bezdrátová konektivita je zastoupena standardy 4G, Wi-Fi, Bluetooth a NFC.
Redmi Note 15 by měl excelovat ve výdrži na jedno nabití, disponuje totiž 6000mAh akumulátorem, který podporuje jak 33W turbo nabíjení, tak i reverzní 18W nabíjení. Potěší také špičkový zvuk vycházející z duálních reproduktorů s možností až 300% zesílení hlasitosti. Operačním systémem je HyperOS od Xiaomi, délkou podpory se výrobce bohužel výrobce nechlubí.
Redmi Note 15 5G: tenčí tělo a širokoúhlý fotoaparát
Druhá představená novinka se v názvu honosí přídomkem 5G, který neznamená nic menšího než podporu zatím nejmodernějších bezdrátových sítí. Oproti základnímu Redmi Note 15 je zde ale více rozdílů, přestože oba telefony vypadají navlas stejně – varianta 5G má menší tloušťku (7,35 milimetrů), je lehčí (178 gramů) a pyšní se vyšší odolností (IP66).
Displej je stejný jako u základního modelu, stejně tak i selfie kamerka. U fotoaparátu na zádech výrobce alespoň vyměnil zbytečný hloubkový senzor za použitelnější širokoúhlou kamerku s rozlišením 8 megapixelů a světelností f/2.2.
Srdcem Redmi Note 15 5G je 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 opírající se o 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitě 256 GB s možností dodatečného rozšíření. Vzhledem k tenčímu a lehčímu tělu lehce poklesla kapacita akumulátoru, která činí 5 520 mAh. Podporováno je 45W turbo nabíjení, popř. 18W reverzní nabíjení.
Redmi Note 15 Pro: pro náročnější uživatele
První z vyšších modelů s přídomkem Pro ukazuje zajímavý paradox – zatímco ještě nedávno byly výsadou prémiových smartphonů zakřivené displeje, nyní jsou v módě ploché obrazovky a rovné boky. Redmi Note 15 Pro se nachází tak na půli cesty, má ostřejší hrany než jeho levnější sourozenci, displej je zakřivený pouze mírně. Jinak se jedná o stejný 6,77″ panel s totožnými parametry, tentokráte se ale Redmi chlubí ochranným sklem Gorilla Glass Victus 2.
Součástí displeje je čtečka otisků prstů a také selfie kamerka s vyšším rozlišením 32 megapixelů. Změnila se i sestava kamer na zádech, kterou tvoří tyto fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací, světelností objektivu f/2.4 a bezztrátovým 2/4× přiblížením
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
I v tomto případě se lze při zpracování a úpravách fotografií spolehnout na spoustu AI funkcí, k nimž navíc ještě přibyla funkce AI Film pro úpravy videozáznamů.
Redmi Note 15 Pro běží pod taktovkou čipu MediaTek Helio G200 Ultra, který bohužel postrádá podporu sítí 5G – k dispozici je pouze 4G, Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Telefon bude nabízen v jedné paměťové variantě 8/256 GB s možností dodatečného rozšíření úložiště paměťovou kartou.
Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 6 500 mAh a podporou 45W nabíjení, popř. 18W reverzního nabíjení. Navzdory velké baterii má telefon tloušťku příjemných 7,96 mm a hmotnost 195 gramů. Odolnost je v tomto případě oceněna krytím IP65.
Redmi Note 15 Pro 5G: větší displej, vyšší odolnost
Redmi Note 15 Pro s přídomkem 5G nepřináší pouze podporu modernějších bezdrátových sítí, ale i několik drobností navíc. Jedná se například o jediný telefon z řady, který má zcela plochý displej. Obrazovka navíc o něco narostla – v diametru má 6,83″ a chlubí se rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz (480 Hz pro dotyk).
Do displeje je integrovaná čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka, fotoaparáty na zádech jsou pak stejné jako u „ne 5G“ varianty. K dispozici jsou rovněž stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos s možností navýšení hlasitosti až o 400 procent.
Redmi Note 15 Pro 5G pohání 4nm čipset MediaTek Dimensity 7400 Ultra opírající se o 8 GB RAM. Úložiště bude nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 nebo 512 GB, avšak tentokráte bez možnosti dodatečného rozšíření – do šuplíčku se vejdou pouze dvě klasické SIM, nechybí ale ani podpora eSIM.
Redmi Note 15 Pro 5G má z celé řady největší baterii s kapacitou 6 580 mAh. Nabíjet ji lze výkonem až 45 wattů, podporováno je i reverzní nabíjení s výkonem 22,5 wattů. Kvůli velké baterii je tento model nejtěžším z celé řady – váží 210 gramů, v pase pak má 7,96 mm. Díky krytí IP66, IP68, IP69 a IP69K se nezalekne ani tlakové nebo horké vody.
Redmi Note 15 Pro 5G+: zakřivený displej a Snapdragon pod kapotou
Vrcholem řady je Redmi Note 15 Pro 5G+, přičemž za znaménkem „+“ se schovává zaoblený displej, 32Mpx selfie kamerka, čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 a podpora 100W nabíjení. Zbytek výbavy je pak shodný s modelem Redmi Note 15 Pro 5G. Variantu Plus už v redakci testujeme a během dnešního dne budeme publikovat článek s prvními dojmy.
Ceny a dostupnost
Předobjednávky pro všechny modely jsou aktivní od dnešního dne, do prodeje se reálně dostanou 20. ledna. Redmi Note 15 půjde do prodeje v modré, fialové, zelené a černé barvě, a ve dvou paměťových variantách:
- 6/128 GB za 4 999 korun (zaváděcí cena 4 299 korun)
- 8/256 GB za 5 699 korun (zaváděcí cena 4 899 korun)
Redmi Note 15 5G bude dostupný v modré, fialové a černé barvě, a to v jedné paměťové variantě:
- 8/256 GB za 7 499 korun (zaváděcí cena 6 499 korun)
Redmi Note 15 Pro pořídíte v šedé, modré a černé barvě, rovněž v jedné paměťové variantě:
- 8/256 GB za 6 999 korun (zaváděcí cena 5 999 korun)
Redmi Note 15 Pro 5G bude dostupný v šedé, modré, fialové a černé za následující ceny:
- 8/256 GB za 8 999 korun (zaváděcí cena 7 499 korun)
- 8/512 GB za 9 999 korun (zaváděcí cena 8 499 korun)
Redmi Note 15 Pro 5G+ půjde na pulty obchodů v hnědé, modré a černé v těchto konfiguracích:
- 8/256 GB za 10 999 korun (zaváděcí cena 9 099 korun)
- 8/512 GB za 12 499 korun (zaváděcí cena 10 499 korun)
Zaváděcí ceny platí, pokud si některý z telefonů předobjednáte od 15. ledna do 18. února. Zákazníci, kteří si některou z novinek zakoupí v prodejnách Xiaomi v obchodních domech CCM Westfield, Metropole Zličín nebo OF Futurum v Hradci Králové získají navíc zdarma hodnotné dárky – k prvním třem modelům hodinky Redmi Watch 5 Active a 67W nabíječku, k nejdražším dvěma modelům hodinky Redmi Watch 5 Lite a 120W nabíječku (nabíječka je pouze k variantě „+“).