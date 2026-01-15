Telefon a k tomu fritéza zdarma? Testujeme Redmi Note 15 Pro+ 5G

- Xiaomi dnes v rámci svého sub-brandu uvedlo na český trh pětici nových modelů
- Základní Redmi Note 15 startujte na 4 299 Kč, nejvybavenější Redmi Note 15 Pro+ 5G na 9 099 Kč
- Pokud si telefon zakoupíte a napíšete na něj recenzi na web mi.com, získáte zdarma horkovzdušnou fritézu
Xiaomi svou strategii dlouhodobě staví na jednoduchém, ale účinném principu: nabídnout telefon prakticky pro každého. Místo jednoho univerzálního modelu sází na široké portfolio a sub-brandy, ve kterém se jednotlivé varianty liší cenou, výbavou i drobnými detaily, jež mohou při výběru hrát překvapivě velkou roli. Právě tato schopnost zaplnit téměř každý cenový a funkční „mezikrok“ patří mezi hlavní důvody, proč má značka tak silnou pozici v nižší i střední třídě.
Aktuální řada Redmi Note 15 je toho učebnicovým příkladem. Pět modelů s cenami od 4 299 Kč až po 9 099 Kč na první pohled působí až zbytečně roztříštěně. Ve skutečnosti ale Xiaomi velmi přesně míří na různé typy zákazníků – od těch, kteří chtějí co nejlevnější smartphone bez kompromisů v základech, až po uživatele hledající nejlepší možnou výbavu, aniž by museli přejít do vyšší cenové kategorie.
Tato strategie má jasnou logiku. Čím jemněji výrobce rozdělí nabídku, tím menší je šance, že zákazník odejde ke konkurenci jen kvůli „chybějící drobnosti“. Xiaomi tak místo jednoho kompromisního modelu nabízí několik cílených variant, které se liší přesně tam, kde to dává smysl – a právě tím si udržuje obrovský dosah i v silně konkurenčním segmentu.
Kompletní přehled nově představenou řadou Redmi Note 15 naleznete v tomto článku, kde jednotlivé modely porovnáváme. V tomto textu se podrobněji zaměříme na nejvybavenější z celé řady, který má navíc i nejdelší název – Redmi Note 15 Pro+ 5G.
Redmi Note 15 Pro+ 5G
Redmi Note 15 Pro+ 5G se od svého sourozence bez znaku + v názvu liší především tím, že má mírně zakřivený displej, kvalitnější 32Mpx selfie kamerku, čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 a podpora 100W HyperCharge nabíjení. Zbytek výbavy je pak shodný s modelem Redmi Note 15 Pro 5G.
Úhlopříčka AMOLED displeje je 6,83 palce, rozlišení 1 280 × 2 772 pixelů poskytuje dostatečně jemný obraz a potěší i 120Hz obnovovací frekvence + 480 Hz pro dotyk. Maximální hodnota jasu (v peaku při HDR) je 3200 nitů. Do zobrazovacího panelu je integrovaná čtečka otisků prstů, která funguje skutečně spolehlivě a již zmíněná 32Mpx selfie kamerka. K dispozici jsou rovněž stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos s možností navýšení hlasitosti až o 400 procent. V reálu telefon hraje velice slušně a umí být i dost hlasitý.
Na zadní straně najdete následující fotosestavu:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací, světelností objektivu f/1.7 s 2/4× přiblížením (výřez)
- 8Mpx širokoúhlý (120˚) se světelností f/2.2
Operační systém Android 15 překrývá uživatelské prostředí HyperOS (aktuálně ve verzi 2.0 s příslibem aktualizace na Android 16 a HyperOS 3.0) doplněné umělou inteligencí od Googlu s kompletní podporou češtiny a slovenštiny. 8GB operační paměť doplňuje 256 či 512GB úložiště (UFS 2.2).
Redmi Note 15 Pro+ 5G má disponuje 6500mAh křemíko-uhlíkovým akumulátorem. Kromě zmíněného 100W nabíjení nechybí ani reverzní nabíjení přes kabel s výkonem 22,5 wattu. Jen bezdrátové dobíjení byste zde hledali marně. Hmotnost novinky je 207 gramů, v pase pak má 8,2 mm. Díky krytí IP66, IP68, IP69 a IP69K se nezalekne ani tlakové nebo horké vody a vydržet by měl i pád z výšky až 2,5 metru.
Sleva 1900 Kč a fritéza zdarma
Předobjednávky pro všechny modely řady Redmi Note 15 jsou aktivní od dnešního dne, do prodeje se reálně dostanou 20. ledna. Redmi Note 15 Pro 5G+ bude k dispozici v hnědé (s imitací kůže), modré a černé v těchto konfiguracích:
- 8/256 GB za 10 999 korun (zaváděcí cena 9 099 korun)
- 8/512 GB za 12 499 korun (zaváděcí cena 10 499 korun)
Zaváděcí ceny platí, pokud si telefon předobjednáte od 15. ledna do 18. února. Zákazníci, kteří si některou z novinek zakoupí v prodejnách Xiaomi v obchodních domech CCM Westfield, Metropole Zličín nebo OF Futurum v Hradci Králové získají navíc zdarma hodinky Redmi Watch 5 Lite a 120W nabíječku. A pokud na produkt napíšete recenzi na web mi.com, získáte od Xiaomi ještě horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L v hodnotě 1 499 Kč.
U Mobil Pohotovosti můžete pro změnu cenu novinek srazit až o 2 000 Kč + k vybraným modelům získáte i horkovzdušnou fritézu zcela zdarma jako dárek za recenzi. Pro studenty je navíc připravená 7% sleva po předložení ISIC karty.