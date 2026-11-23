- Apple představí na jaře příštího roku také druhou generaci dostupného MacBooku Neo
- Nepůjde o velký upgrade, zdroje hovoří jen o navýšení výkonu a pravděpodobně i zdražení
Úspěch cenově dostupného, leč neobyčejně povedeného MacBooku Neo Apple neponechá jen náhodě. Jak má ve zvyku, už příští rok by měl navázat druhou generací. Ta však nepřinese žádné zásadní vylepšení, pouze mezigenerační obměny. Ve svém novém newsletteru Power On to s odkazem na své zdroje uvedl insider Mark Gurman.
Nové barvy, ale také vyšší cena?
Cenově dostupný notebook se podle něj dočká druhé generace už na jaře příštího roku. Novinka s interním kódovým označením J701 by měla přinést především hardwarové vylepšení. Současný čip A18 Pro vystřídá novější A19 Pro, který umožní navýšit jednotnou operační paměť z 8 na 12 GB. Vedle vyšší kapacity paměti se očekává také rychlejší zpracování úloh a lepší grafický výkon.
Gurman přitom upozorňuje, že majitelé první generace nebudou mít příliš důvodů k upgradu. Půjde spíše o evoluční aktualizaci, která Applu umožní znovu upozornit na svůj nejdostupnější notebook a podpořit prodeje počítačů Mac v průběhu nadcházejícího roku. Apple údajně plánuje také častěji obměňovat barevné varianty MacBooku Neo. Zatím není jasné, zda se této strategie dočkáme už s nadcházející generací, nebo až v dalších letech.
Otazník naopak visí nad cenou. MacBook Neo letos postupně zdražil z původních 16 990 korun na 19 990 korun, ačkoliv s blížícím se nákupním svátkem Black Friday je možné laptop pořídit i za něco málo přes 16 tisíc korun. Gurman zatím nehovořil o tom, kolik bude stát nástupce, ale navýšení ceny kvůli výkonnějšímu čipu a větší paměti by nebylo překvapením. Spekulativně se hovoří o částce kolem 749 dolarů, tedy necelých 21 tisíc korun.
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Apple zatím žádné konkrétní informace o nástupci nepotvrdil, nicméně Gurman tvrdí, že s ním má dlouhodobější plány a počítá s každoročním obnovováním, podobně jako u modelových řad MacBook Air a MacBook Pro. Představení nového MacBooku Neo by mělo proběhnout během jarní novinkové smrště, po boku základního iPhonu 18 či cenově dostupnějšího iPhonu 18e.