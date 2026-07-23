Největší majstrštyk obdrží zásadní změnu: víme, co nabídne další generace MacBooku Neo

- MacBook Neo byl pro Apple absolutní trefou do černého
- Základní laptop s nakousnutým jablíčkem na víku si uživatelé zamilovali
- Jeho nová generace je v přípravě a dočká se několika vylepšení
MacBook Neo je patrně největší „majstrštyk“ Applu tohoto roku. Nejlevnější MacBook všech dob, který je zároveň vstupenkou do světa laptopů se systémem macOS, se dočkal extrémně kladného přijetí a stal se z něj bestseller. Apple ho sice nedávno musel zdražit, ale i tak se jedná o velmi výhodnou koupi a v Cupertinu se již pilně pracuje na jeho nástupci. Ten vylepší oblasti, kde tento dostupný MacBook pokulhával nejvíce.
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Apple pořádně nakopne své počítače
Dle nejnovějších informací má Apple v plánu výrazně modernizovat své kompletní portfolio počítačů Mac a představit spoustu nových modelů. Těch by mělo být hned 11 a jedním z nich se stane právě nová generace MacBooku Neo. Ten, ačkoliv je obrovsky populární, samozřejmě dokonalý není a jsou oblasti, kde přijdou vylepšení vhod.
Jedním z těchto nedostatků je operační paměť jen 8 GB RAM, což je v roce 2026 opravdu na hraně a jedná se o jeden z aspektů, na který si uživatelé stěžují nejvíce. Systém macOS je sice velmi dobře optimalizovaný a při běžné činnosti není toto omezení nijak dramatické, ale jakmile se sejde více náročných úkolů najednou, malá kapacita je znát. A právě to nová generace napraví.
Větší operační paměť i vyšší výkon
Dle nejnovějších informací dostane druhá generace MacBooku Neo operační paměť o velikosti 12 GB RAM, což bude vítaná změna. Kromě větší operační paměti by měl tento dostupný laptop dostat také výkonnostní boost v podobě procesoru A19 Pro, který nahradí stávající model A18 Pro známý z telefonů iPhone 16 Pro / Pro Max.
O generaci novější varianta A19 Pro se nachází v aktuálních iPhonech 17 Pro / Pro Max a má vyšší výkon nejen výpočetní, ale i grafický. v této oblasti dosahuje až o 40 % vyššího výkonu a navíc umí přímo v GPU zpracovávat AI procesy, což znatelně zrychluje práci s umělou inteligencí. Je také výrazně efektivnější (20–30 %) a opět se jedná o vylepšení, které dává smysl.
Nová barva?
Kromě vyšší operační paměti a výkonnějšího procesoru by měl nadcházející MacBook Neo dostat také novou barevnou variantu, která doplní stávající paletu stříbrné, světle fialové, žluté a modré barvy. Datum premiéry zůstává neznámé a je stále ještě relativně vzdálený – dá se očekávat představení v podobném období jako u první generace, což by znamenalo březen 2027.