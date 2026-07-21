Apple vs. OpenAI: největší průmyslová špionáž naší doby může mít nečekanou dohru

- Apple se s AI gigantem pouští do otevřené války, která nemůže dopadnout dobře
- Zaměstnanci přebíhající do OpenAI měli vyzrazovat velmi citlivé informace o chystaných produktech
- Apple možná spor vyhraje, ale bude muset prozradit své budoucí plány, což ho ohrozí možná ještě víc
Vztah mezi Applem a OpenAI se během několika let proměnil od technologické spolupráce až k otevřené právní válce. Výrobce iPhonů podal u federálního soudu v Kalifornii žalobu, ve které OpenAI, její hardwarovou divizi a dva bývalé zaměstnance Applu obviňuje ze zneužití obchodních tajemství.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Ostrý spor Applu a OpenAI
Podstatou žaloby podané u federálního soudu v Kalifornii je tvrzení, že se OpenAI snaží postavit svůj vlastní AI hardware (např. telefony či domácí asistenty) na ukradených plánech z Cupertina. Apple tvrdí, že nejde o pochybení jednotlivců, ale o promyšlenou strategii OpenAI, která k sobě přetáhla stovky (některé zdroje hovoří až o 400 lidech) bývalých zaměstnanců Applu a zneužila jejich vědomosti. To by mohlo nést prvky průmyslové špionáže.
Nepřehlédněte
Chystá se souboj Applu s Jony Ivem? Žaloba proti OpenAI se může technologickému gigantovi vymstít
OpenAI se nákupem designového studia io Products (které založil Jony Ive) pokouší snížit závislost na smartphonech jiných značek. Pokud Apple u soudu uspěje, může vývoj vlastních zařízení od OpenAI na dlouhé roky zablokovat a požadovat astronomické odškodné.
Apple bude muset svá vážná obvinění před soudem dokázat. A právě zde vzniká pro výrobce iPhonů nepříjemný paradox: aby ochránil tajemství kolem připravovaných produktů, možná o nich bude muset soudu, protistraně a v omezené míře také veřejnosti prozradit více, než by si přál.
Součástky a výkresy na pracovním pohovoru
Jednou z hlavních postav případu je Tang Yew Tan, který v Applu strávil 24 let a naposledy zastával funkci viceprezidenta produktového designu iPhonu a Apple Watch. Později přešel do společnosti io založené bývalým designérem Applu Jonym Ivem, kterou OpenAI v roce 2025 koupila za 6,5 miliardy dolarů. Tan nyní působí jako šéf hardwaru OpenAI.
Podle žaloby měl při náboru dalších zaměstnanců používat interní kódová označení projektů a vyptávat se na nepředstavené produkty. Někteří uchazeči pracující v Applu údajně dostali pokyn, aby na pohovor přinesli skutečné hardwarové součástky, prototypy nebo CAD výkresy. Jeden z kandidátů měl na neobvyklý požadavek reagovat tím, že ani nevěděl, že lze podobné komponenty z kanceláří odnášet.
View this post on Instagram
Dalším obviněným je bývalý systémový elektroinženýr Chang Liu. Apple tvrdí, že po odchodu do OpenAI nevrátil firemní počítač a stahoval důvěrné dokumenty týkající se budoucích technologií, funkcí a produktů. Přístup do interního úložiště měl získat také prostřednictvím počítače tehdejší zaměstnankyně Applu Yu-Ting „Alyssy“ Peng. Ta následně rovněž přešla do OpenAI, mezi žalovanými ale není.
Ve zprávách zachycených na firemním zařízení se měl Liu přístupem k úložišti dokonce bavit. Ve spise se přímo uvádí, že k tomu pronesl: „LOL, já mám vlastně přístup k síťovému úložišti, to je sranda.“ Apple také tvrdí, že OpenAI odcházejícím zaměstnancům radila, jak snížit riziko okamžitého vyvedení z budovy a jak reagovat, pokud jim Apple při odchodu předloží dokumenty k podpisu.
OpenAI podle Applu oslovovalo i jeho dodavatele
Obvinění se netýká pouze kopírování souborů. OpenAI a io údajně využívaly interní informace o konstrukci, bateriích, napájení a výrobních procesech při komunikaci s dodavateli Applu. Žaloba zmiňuje například důvěrný postup povrchové úpravy kovu. Dodavatel se měl domnívat, že OpenAI má k využití technologie svolení Applu.
Výrobce iPhonů také upozorňuje, že v OpenAI nyní pracuje více než 400 jeho bývalých zaměstnanců. Samotný přechod ke konkurenci samozřejmě není nezákonný, Apple jej ale používá jako argument, že skutečný rozsah úniku může být podstatně větší. Dosud popsané případy označuje pouze za „špičku ledovce“.
OpenAI obvinění odmítá. Ve svém stručném stanovisku uvedla, že o obchodní tajemství jiných společností nemá zájem a soustředí se na vývoj vlastních technologií. Apple tvrdí, že se pokusil celou záležitost řešit už v únoru, na své upozornění ale nedostal odpověď. Podrobnosti shrnuje TechCrunch, základní údaje o případu potvrzují také soudní záznamy.
Apple bude muset zapřít sám sebe
Největší problém pro Apple může přijít ve fázi dokazování mezi stranami. Nestačí pouze obecně prohlásit, že někdo odcizil informace o budoucích produktech. Apple bude muset soudu dostatečně přesně vysvětlit, jaká obchodní tajemství byla dotčena, kdo k nim měl přístup a jakou výhodu jejich použití mohlo OpenAI přinést.
A jak jinak ověřit, že tajemství mohlo být vyzrazeno, bez jeho přesného pojmenování. Do hry se tak mohou dostat interní e-maily, technické dokumenty, výpovědi zaměstnanců, názvy projektů, časové plány i komunikace s dodavateli. Ze spisu nebo soudních jednání by mohlo vyplynout, jaké produktové kategorie Apple zkoumá, jak daleko se jejich vývoj dostal a které technologie pro ně připravuje.
Neznamená to, že budou kompletní výkresy příštího iPhonu automaticky zveřejněny. U sporů týkajících se obchodních tajemství se citlivé materiály běžně předávají v režimu důvěrnosti, části dokumentů mohou být začerněny a soud může jednání či přílohy zapečetit. Veřejné však často zůstávají alespoň obecné popisy důkazů, názvy projektů nebo argumentace obou stran.
Apple tak riskuje, že v boji za ochranu svého utajovaného produktového plánu část tohoto plánu nechtěně poodhalí. A to je zajímavé nejen pro spotřebitele, kteří zjistí, na čem výrobce pracuje, ale zejména pro jeho konkurenci, která dostane vše jako na zlatém podnose. Firma z Cupertina přitom striktně odmítá komentovat jakékoliv budoucí premiéry hardwaru i softwaru.
V ohrožení je i Jony Ive
Spor může mít ještě závažnější důsledky pro OpenAI. Firma s Jonym Ivem připravuje vlastní spotřebitelský hardware, který by mohl v některých situacích konkurovat iPhonu. Apple nyní požaduje nejen finanční náhradu, ale také zákaz používání sporných materiálů, jejich vrácení a uchování veškerých souvisejících důkazů.
Pokud by soud dospěl k názoru, že vývoj zařízení skutečně vycházel z nezákonně získaných informací, mohlo by to vést k přepracování produktu, změně dodavatelů nebo odkladu jeho uvedení. Apple však rovněž podstupuje nezanedbatelné riziko. Kromě možného odhalení vlastních plánů definitivně narušuje vztah se společností, jejíž ChatGPT ještě nedávno používal jako důležitou součást Apple Intelligence.
Z právního střetu se proto může stát jeden z nejzajímavějších zdrojů informací o budoucnosti obou firem. Zatímco OpenAI bude obhajovat původ svého prvního velkého hardwarového projektu, Apple možná bude nucen před soudem mluvit o zařízeních, jejichž existenci by za běžných okolností nesměl „ani naznačit“.