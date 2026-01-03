Pero budoucnosti? OpenAI a Jony Ive chystají AI zařízení, jaké tu ještě nebylo

- Už letos by mohl spatřit světlo světa AI asistent od OpenAI a Jonyho Iva
- Podle tchajwanských zdrojů má tento produkt vypadat jako pero o velikosti iPodu Shuffle
- Interakci se světem má obstarat mikrofon, reproduktor a několik senzorů
Loni v květnu byla oznámena velká akvizice – společnost OpenAI koupila startup „io“, za kterým stojí bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Výsledkem této akvizice má být revoluční osobní zařízení spoléhající se zcela na umělou inteligenci. Tchajwanský deník Economy Daily nyní přichází s prvními náznaky, jak by mohlo chystané zařízení vypadat.
Pero poháněné umělou inteligencí
OpenAI není první firmou, která se na trhu chce prosadit s osobním AI asistentem, minulé pokusy (např. Humane AI Pin nebo Rabbit A1) ale zcela selhaly. Jony Ive nicméně v minulosti dokázal, že umí technologické produkty polidštit, aby byly srozumitelné pro masové publikum, což je jedna z ingrediencí úspěšného receptu. Sám šéf OpenAI Sam Altman popsal prototyp chystaného AI zařízení jako neúžasnější technologický kousek, jaký svět viděl.
Dosud nebylo jasné, jak by mohl výsledný produkt vypadat, částečnou odpověď na tuto otázku přináší tchajwanský deník Economy Daily. Podle něj má zařízení (vyvíjené pod označením „Gumdrop“) vypadat jako pero, velikostí má připomínat iPod Shuffle, a má být možné jej nosit v kapse nebo zavěšené na krku. Tento popis je poměrně rozporuplný – poslední generace iPodu Shuffle totiž měla téměř čtvercový půdorys (cca 3 × 3 cm), což nemá s proporcemi běžného pera prakticky nic společného.
Gumdrop nemá obsahovat žádný displej, interakce se světem má probíhat pomocí mikrofonu, kamer a několika senzorů. Zařízení bude schopné spouštět lokálně přizpůsobené jazykové modely od OpenAI, pro náročnější úkoly bude schopné sáhnout po cloudovém online řešení. Dokonce má být možné převádět ručně psané poznámky do strojově čitelného textu a okamžitě je odesílat do ChatGPT. OpenAI pro účely tohoto zařízení vyvíjí novou architekturu audio-modelu, který zvládne lépe komunikovat s lidským uživatelem a dokáže vytvářet přirozenější, přesnější a hlubší odpovědi.
Společnost OpenAI původně chtěla vyrábět chystané AI zařízení u čínské firmy Luxshare, nakonec ale kvůli americko-čínské obchodní válce oslovila firmu Foxconn – ta by mohla zajistit výrobu ve Vietnamu nebo dokonce v USA. Foxconn již nějakou s OpenAI spolupracuje, podílí se například na návrhu a na nasazení datových center.
Očekává se, že výroba chystaného zařízení AI odstartuje v letošním nebo příštím roce, produkt by se měl dostat na trh buď letos nebo příští rok.
