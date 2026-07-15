Chystá se souboj Applu s Jony Ivem? Žaloba proti OpenAI se může technologickému gigantovi vymstít

- Žaloba Applu proti OpenAI by mohla mít jeden velmi nepříjemný aspekt
- Do sporu by se přímo mohl zapojit i bývalý šéfdesignér Jony Ive
- Vztahy Applu a Ivea jsou přitom dlouhá léta založená na vzájemném respektu
Apple a OpenAI jsou v poslední době, mírně řečeno, na nože a pomalu se schyluje k velké právní bitvě. Ať už je žaloba oprávněná či nikoli, mohla by mít nechtěné vedlejší důsledky. Ve své žalobě, v níž Apple obviňuje OpenAI z krádeže obchodního tajemství, se Apple snažil za každou cenu nezmínit Jonyho Ivea, jehož společnost io Products spolupracovala s OpenAI na vývoji hardwaru, který je jádrem obvinění ze strany Applu. I když Ive už delší dobu není součástí giganta z Cupertina, Apple nemá zájem jeho další podnikatelské aktivity poškodit.
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Apple se octnul v nepříjemné situaci
Apple v jedné části žaloby tvrdí, že OpenAI a její spolupracovníci se dopouštějí koordinovaného protiprávního jednání na institucionální úrovni, tedy včetně společnosti io, kterou popisuje pouze jako podnik spoluzaložený panem Tanem a dalšími bývalými vedoucími pracovníky Applu. Kromě toho žaloba nejmenuje Iveho, Evansa Hankeyho ani žádné další bývalé vedoucí pracovníky, s výjimkou Tanga Tana a Changa Liu, kteří jsou přímo obviněni z protiprávního jednání.
Co je jádrem soudního sporu mezi Applem a OpenAI?
Podstatou žaloby podané u federálního soudu v Kalifornii je tvrzení, že se OpenAI snaží postavit svůj vlastní AI hardware (např. telefony či domácí asistenty) na ukradených plánech z Cupertina. Apple tvrdí, že nejde o pochybení jednotlivců, ale o promyšlenou strategii OpenAI, která k sobě přetáhla stovky bývalých zaměstnanců Applu a zneužila jejich vědomosti. OpenAI se nákupem designového studia io Products (které založil Jony Ive) pokouší snížit závislost na smartphonech jiných značek. Pokud Apple u soudu uspěje, může vývoj vlastních zařízení od OpenAI na dlouhé roky zablokovat a požadovat astronomické odškodné.
I když je ještě příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda bude Ive předvolán jako svědek, je to rozhodně jedna z možností, zejména pokud se OpenAI rozhodne využít ho k tomu, aby Applu způsobila nepříjemnosti. To by Apple dostalo do neobvykle choulostivé situace – Ive se od svého odchodu v roce 2019 veřejně chová k firmě s úctou a jeho veřejná vystoupení a rozhovory jsou obvykle pod pečlivým drobnohledem. Podle všeho i Apple má směrem k Iveovi respekt a nechce jej nikterak poškodit.
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Apple však nemá úplnou kontrolu nad tím, kdo se do případu zapojí, jakmile dojde k fázi předkládání důkazů. Vzhledem k roli, kterou Ive sehrál při založení io Products a při dohledu nad hardwarovým programem, který je jádrem sporu, by OpenAI mohlo argumentovat, že disponuje relevantními znalostmi. Apple by pak mohl čelit nepříjemné perspektivě, že bude muset Ivea vyslýchat pod přísahou, zpochybňovat jeho výpověď nebo se pokoušet podkopat svědectví manažera, který stál u zrodu některých z jeho nejikoničtějších produktů.